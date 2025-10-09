KIA llança l'elèctric PV5, un monovolum i un vehicle comercial de mida mitjana, de disseny flexible i dotat de solucions innovadores
Està disponible en configuració Passenger (passatgers), Cargo (càrrega) i Chassis Cab (xassís cabina).
KIA es defineix com a marca de mobilitat global amb la visió de crear solucions de mobilitat sostenible. Es converteix així en un líder en la popularització de vehicles electrificats, un repte que aconsegueix una nova fita amb el llançament del KIA PV5.
El PV5 és un vehicle comercial de mida mitjana tipus turisme que redefineix l'espai i la mobilitat amb una innovadora capacitat modular i excel·lent flexibilitat. Basat en l'avantguardista plataforma E-GMP.S de la marca coreana, aquest model inicia la seva comercialització el proper mes de novembre.
Amb una longitud de 4,69 m, la seva imatge està inspirada en la filosofia de disseny Opposites United de KIA i ofereix una estètica fresca i futurista que emfatitza la flexibilitat i la personalització a través de la modularització. Destaca la seva avantguardista firma lluminosa i detalls com els estreps i uns cantons molt robusts, aconseguint en conjunt una marcada personalitat.
KIA anuncia tres estils de carrosseria, gràcies al sistema de carrosseria flexible que permet l'assemblatge modular dels seus components. La versió Passenger està destinada al transport de persones i, ben aviat, estarà disponible en versions de set places.
Per a tasques professionals, s'han previst les variants Cargo i Chassis Cab. També hi ha la possibilitat d'atendre diverses necessitats dels clients, amb adaptacions perquè sigui un vehicle accessible per a cadires de rodes, models de conversió, opcions camperitzades, etc.
El KIA PV5 és 100% elèctric en tota la seva gamma. Disposa de dues capacitats de bateria, de 51,5 kWh o bé de 71,2 kWh, a escollir per a totes les versions. En breu hi haurà una tercera opció addicional amb capacitat de 43,3 kWh per al PV5 Cargo.
La versió de 51,5 kWh permet recórrer fins a 288 km, segons el cicle WLTP. Amb la bateria de 71,2 kWh, l'autonomia WLTP pot assolir fins a 416 km. El motor elèctric davanter desenvolupa una potència notable de 120 kW i produeix un parell de 250 Nm, garantint una resposta immediata i elevada capacitat d'acceleració.
En un subministrador de càrrega ràpida, és possible recuperar del 10% al 80% del nou PV5 en 30 minuts. A més, ofereix càrrega des del vehicle (V2L) per a subministraments externs. Sens dubte, un interessant valor afegit pels clients de vehicles elèctrics.
Els acabats interiors es basen en una paleta de colors vius i atrevits inspirats en la natura, amb tapisseria mixta de tela i cuir vegà, o bé interior bito en cuir vegà.
KIA recorre a materials ecològics innovadors com a alternativa al PVC, que a més són duradors i fàcils de netejar. Les opcions de tapisseria dels seients també inclouen poliuretà ecològic.
El PV5 Passenger és un vehicle de vocació familiar i incorpora múltiples solucions aplicades a millorar la vida a bord dels ocupants. La segona fila de seients inclou un reposapeus i preses USB situades als costats del respatller dels seients davanters.
Als laterals dels seients de la segona fila s'ha integrat una funció de calefacció i al seient del conductor hi ha una butxaca del darrere. Per millorar la sensació d'amplitud, els clients poden triar entre una finestra fixa o corredissa a la porta de la segona fila.
Altres elements funcionals del nou PV5 són els portagots de terra, un ganxo per a peces de roba a l’agafador i xarxes d'equipatge que faciliten l'emmagatzematge.
En l'apartat de connectivitat, el PV5 disposa d'una dotació completa. Està equipat amb una instrumentació de 7 polzades (18 cm) i una pantalla de navegació de 12,9 polzades (33 cm).
El sistema d'infoentreteniment es basa en el sistema operatiu Android Automotive i proposa un extens catàleg d'apps. Per la seva banda, les actualitzacions remotes (Over-the-air OTA) garanteixen el gaudi de les darreres funcionalitats disponibles.
La distància entre eixos de 2.995 mm permet oferir una habitabilitat extraordinària i un maleter que pot arribar a 3.615 litres. El volum útil de la versió Cargo és de 4,42 m3.