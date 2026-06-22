Kia redefineix el segment dels vehicles comercials amb el nou elèctric PV5, que destaca per la seva concepció flexible, versatilitat i connectivitat intel·ligent
Està disponible amb diferents tipus de carrosseria i l'autonomia WLTP pot assolir fins a 416 km amb la bateria de 71,2 kWh.
Kia redefineix el segment dels vehicles comercials amb el nou elèctric PV5, que destaca per la seva concepció flexible, versatilitat i connectivitat intel·ligent
Està disponible amb diferents tipus de carrosseria i l'autonomia WLTP pot assolir fins a 416 km amb la bateria de 71,2 kWh.
Text: Francesc Branchat
El nou PV5 és el primer model de Kia en el segment dels comercials lleugers elèctrics i no ha pogut començar amb més bon peu la seva trajectòria, en ser reconegut amb el premi “Furgoneta Internacional de l'Any 2026”, atorgat per periodistes especialitzats de 26 països, que han valorat especialment el seu concepte 100% elèctric i la seva enorme versatilitat.
Posicionat entre els segments C i D, el seu disseny transcendeix l'estil dels vehicles logístics tradicionals, oferint una estètica fresca en la qual destaquen detalls com la seva avantguardista firma lluminosa, els estreps i uns cantons molt robusts, aconseguint un conjunt de forta personalitat.
Els acabats interiors es basen en una paleta de colors vius i atrevits inspirats en la natura, amb tapisseria mixta de tela i cuir vegà, o bé interior bito en cuir vegà. Kia utilitza materials ecològics innovadors com a alternativa al PVC, duradors i fàcils de netejar.
“Una gamma a la carta”
El Kia PV5 fa 4,69 m de llargada, 1,89 m d'amplada i 1,92 m d'alçada. La seva distància entre eixos de 2.995 mm genera una habitabilitat excel·lent. El maleter, en la configuració més favorable, pot arribar a 3.615 litres de volum. A la versió Cargo, la càrrega útil arriba als 4,4 m3 i gaudeix de la vora de càrrega més baixa de la seva classe (419 mm) i la millor alçada d'accés lateral de la seva classe (399 mm).
La marca coreana ofereix tres variants de carrosseria. La Passenger està destinada al transport de persones. Per a labors professionals, existeixen les variants Cargo i Chasis Cabina. També hi ha adaptacions com opcions camperitzades o versions accessibles per a cadira de rodes.
El Kia PV5 Passenger incorpora múltiples solucions aplicades a millorar la vida a bord. La segona fila de seients inclou un reposapeus i preses USB situades als costats del respatller dels seients davanters, funció de calefacció posterior, etc. A més, es pot triar entre una finestra fixa o corredissa a la porta de la segona fila.
Molt segur, molt connectat
En l'apartat de connectivitat, el Kia PV5 està equipat amb sistema operatiu Android Automotive, una instrumentació de 7 polzades i una pantalla central de 12,9 polzades. Les actualitzacions remotes garanteixen sempre el gaudi de les darreres funcionalitats.
El Kia PV5 destaca per la dotació de seguretat, gràcies a un conjunt de sistemes avançats d'assistència a la conducció, entre els quals destaquen l'assistència per evitar col·lisions frontals, control de creuer adaptatiu basat en navegació i assistent de seguiment de carril amb detecció de mans al volant.
Aquest model està reforçat amb acer d’alta resistència, amb una estructura davantera multibastidor capaç d’absorbir l’energia de col·lisió i desplaçar les forces lluny de l’habitacle. A més, el sistema de bateries està protegit per una distància al terra de 180 mm i múltiples capes protectores per resistir impactes.
Rendiment i eficiència
El comercial elèctric de Kia està disponible amb dues capacitats de bateria, de 51,5 kWh o bé de 71,2 kWh, amb una tercera opció addicional de 43,3 kWh, que arribarà més endavant. La versió de 51,5 kWh es combina amb un motor elèctric que desenvolupa 122 CV i la potència creix fins a 163 CV amb la bateria de 71,2 kWh.
Amb la bateria de més capacitat Long Range, el Kia PV5 Passenger pot assolir una autonomia WLTP de fins a 416 km. Per part seva, la versió de 51,5 kWh permet recórrer fins a 288 km. Aquestes xifres oficials homologades han estat reforçades per un Record Guiness, en què ha aconseguit recórrer fins a 693,38 km amb una sola càrrega.
En una càrrega ràpida de fins a 150 kW, es pot recuperar del 10% al 80% en 30 minuts. A més, el Kia PV5 disposa de planificador de rutes i ofereix càrrega des del vehicle V2L per a subministraments externs.
El nou Kia PV5 destaca per les seves virtuts dinàmiques. La visibilitat és òptima en totes direccions i la seva conducció a la carretera és còmoda, senzilla i eficaç. A ciutat, compta amb una maniobrabilitat excel·lent en espais reduïts, gràcies al seu excel·lent radi de gir de 5,5 m.
El conductor pot triar entre els modes de conducció Eco, Normal i Snow per disposar de la resposta mecànica més adequada a cada circumstància. Per la seva banda, la veu IA de Kia d'intel·ligència artificial generativa permet gestionar diferents funcions sense necessitat de fer servir les mans.