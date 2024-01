Els cursos de LALIGA EXECUTIVE EDUCATION que enfortiran la indústria de l'esport

LALIGA impartirà des d'aquest mes de març una sèrie de cursos destinats a professionals del sector esportiu dins de la seva estratègia educativa.

Text: Álex Torrejón

“No és una opció, és una responsabilitat que té LALIGA amb la societat. El futbol és l'esport amb més seguidors del món i hem d'aprofitar aquesta exposició enorme per influir positivament en la societat”. José Moya és director de LALIGA BUSINESS SCHOOL i aquest març vinent llançarà una línia de formació pionera enfocada a professionals de tota la indústria de l'esport: LALIGA EXECUTIVE EDUCATION. Aquest és el nou i innovador compromís que aquest organisme ha adquirit per a la professionalització i el creixement del sector esportiu a través de la formació. Futbol, educació i LALIGA units per potenciar al màxim el talent i transformar l’esport.

A través de la formació contínua, a LALIGA EXECUTIVE EDUCATION es compartirà l'‘expertise’ amb professionals de la resta de la indústria de l'esport -nacional i internacional- per ajudar-los a créixer tant a ells com a les institucions on desenvolupin la seva tasca. Aquesta línia educativa està formada per set cursos limitats a 30 persones cadascun on l'alumnat formarà part d'un espai de ‘networking’ que crearà sinergies al nivell més alt. A través d'aquests cursos s'abordaran temes fonamentals relacionats amb digitalització, direcció comercial i patrocini, gestió de marca, finances, seguretat, sostenibilitat i comunicació corporativa perquè l'alumnat creixi a la velocitat que demana aquest sector.

Formant-se amb professionals que lideren el sector

LALIGA EXECUTIVE EDUCATION és un pas més en la missió d'aquesta entitat de professionalitzar l'esport a través de l'educació. Va començar fa 7 anys, quan va crear la seva pròpia secció educativa -única dins de la indústria de l'esport- dins la institució. És un departament impulsat pels professionals mateix en què els alumnes reben una transferència natural de coneixements des de la indústria, sense intermediaris. "En les nostres formacions, cursos i màsters, l'alumne estudia directament en una institució esportiva referent a nivell mundial com és LALIGA i es forma amb els professionals que lideren el sector", assenyala José Moya, deixant al descobert la privilegiada particularitat de qui es forma amb ells.

LALIGA és conscient tant del seu abast com del poder transformador de l’educació. “És una propietat esportiva referent a nivell mundial i considerem que tenim un valor que aportar no només dins del món del futbol, sinó que podem ajudar a créixer la indústria esportiva i els seus professionals. Volem generar una comunitat de professionals que abasti qualsevol esport ja que considerem que l'intercanvi entre professionals procedents de diferents llocs de la indústria és beneficiós per al creixement”, indica el director de LALIGA BUSINESS SCHOOL.

La millor prova, l'alta empleabilitat entre els alumnes

Encara que en els darrers anys hi hagi hagut un fort desenvolupament i professionalització de la indústria de l'esport, “cada cop s'obren noves possibilitats que requereixen persones especialitzades i capacitades per enfrontar-se als reptes que el sector ha d'assumir per continuar creixent. El futur laboral del sector és ple d'oportunitats i ja ho estem veient amb els alumnes que han cursat els nostres màsters. Tenim una alta ocupabilitat entre els nostres alumnes. Per exemple, dels nostres màsters de Màrqueting Esportiu un 99% dels exalumnes treballen actualment a la indústria esportiva”, comenta Moya.

Aquesta última dada és la millor prova de l'èxit i la necessitat d'aquest departament dins de LALIGA i que ara aconsegueix una fita amb LALIGA EXECUTIVE EDUCATION per convertir-se en un dels abanderats més complets de l'educació dins de la indústria esportiva a nivell internacional.