#BuenaHuella
0
carregant...
Menu
Obrir
Tancar
Biometà en la llar
De la granja a casa teva: ¿Quins beneficis té el biometà per als consumidors?
Carmen Lancho
- 1 desembre 2025

Podria semblar que el viatge de transformació dels purins acaba precisament a les llars de milers de persones. Però no és així: els beneficis van molt més enllà.

Tal com ha assenyalat moltes vegades l'expert en purins, Pinky, la producció i el consum de gasos verds com el biometà impliquen nombrosos beneficis de gran valor. Beneficis que impacten de manera positiva en diferents àmbits, inclòs el consumidor final.

Un, com ja s'ha comentat, és la creació d'ocupació local i verda en zones rurals, gràcies a l'aposta d'energètiques com Naturgy, que preveuen desenvolupar fins a 50 plantes de biometà abans del 2030 per tota la geografia espanyola. Aquestes se sumaran a les plantes que ja estan en funcionament, com les d'EDAR de Bens (la Corunya), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i Vila-Sana (Lleida).

Alhora, es redueix la dependència energètica, ja que la producció és local. Per exemple, el projecte de construcció d'una nova instal·lació a la localitat valenciana d'Utiel suposarà la injecció de 20 GWh/any de biometà a la xarxa de gas de la nostra distribuïdora. Això equival al consum energètic anual de 5.300 llars.

L'impuls a la descarbonització

La descarbonització del sector ramader (entre altres) és un altre dels grans avantatges. Una reducció de la petjada de la seva activitat que es produeix en dos àmbits. D'una banda, l'aprofitament dels purins com a font d'energia renovable redueix les emissions de gasos d'efecte hivernacle generats per la ramaderia i les del combustible que substitueix. De l'altra, en transformar els residus orgànics de les explotacions ramaderes s'obté gas verd i, a més, fertilitzants de gran valor. Això també implica un impuls a l'economia circular.

La reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle generats per la ramaderia.
La reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle generats per la ramaderia.

Impacte directe de les energies verdes a casa

Un dels primers beneficis fa referència a la salut i al medi ambient. ¿Per què? Perquè en tractar els residus orgànics dels animals no només es redueix l'emissió de CO₂, sinó que també s'evita que aquests residus contaminin recursos tan preats com les aigües subterrànies, posant en perill la biodiversitat d'àrees naturals. A més a més, es disminueix la dependència energètica, ja que la producció és local.

I finalment, l'estrella: el consumidor final (ho sentim Pinky!). ¿Com arriba aquest gas verd a casa? Després del pas per la planta de biogàs, el resultat inicial és una barreja de gasos que inclou metà, CO₂ i altres impureses. Aquest biogàs se sotmet a un procés anomenat ‘upgrading’, en què s'eliminen les impureses i es millora fins a obtenir biometà, el producte final del procés.

Des de la calefacció i l'aigua calenta per a la dutxa fins a cuinar una bona lasanya o preparar un pastís de pastanaga, el biometà es pot fer servir directament a les llars sense que el consumidor hagi de fer cap canvi en els seus aparells ni en la seva instal·lació. Això és possible perquè aquest gas verd és totalment compatible amb el gas natural i es pot injectar a la mateixa xarxa de distribució que ja existeix.

Els residus orgànics formen part imprescindible del camí cap a la transició energètica.

Del porc,fins i tot els purins!

El refranyer popular ja deia que “del porc s’aprofita tot”, però en temps de transició energètica i descarbonització del sector ramader podem dir que “Del porc, fins i tot els purins!”. Aquest és el nom del nou projecte que s'emmarca dins de Buena Huella i que ha realitzat Prensa Ibérica en col·laboració amb Naturgy per parlar de l'oportunitat que ofereix el biometà per reduir la petjada de carboni del sector ramader. Per això, hem comptat amb la col·laboració de Pinky, un porquet que, de forma didàctica i a través de diversos vídeos, ens parlarà del biometà com un element clau en la transició energètica. També comptarem amb l'experiència d'Elena Monje (@infarmarte), que, amb rigorositat científica absoluta, ens acostarà conceptes al voltant d'aquesta font d'energia renovable. I és que del porc se'n poden aprofitar fins i tot els purins.

Neutres en CO2

Els continguts creats en el projecte Bona Petjada han suposat l'emissió de 126,23 kg CO2 eq, dels quals el 70,8% prové de la producció de vídeos per a xarxes socials, el 24,4% en la producció de vídeos animats i el 4,8% del treball de redacció i el disseny web. Per a posar-ho en perspectiva, aquesta quantitat de CO2 equival a:

  1.  El diòxid de carboni emès en 2 viatges d'una persona amb avió en la ruta Madrid-Barcelona.

  2.  El consum energètic anual d'una desena part d'una llar mitjana.

Per a neutralitzar aquestes emissions, es necessitarien 6 arbres absorbint CO2 durant un any complet. Per a reduir aquestes emissions hem aplicat diverses mesures que podreu trobar en aquest article.

Emissions generades durant aquest projecte:

126,23 kg CO2 eq

57%

Viajes

32%

Energia consumida

11%

Allotjament

Mesurem, reduïm, neutralitzem

El projecte #BuenaHuella és una acció liderada per Naturgy que reuneix els principals grups de comunicació del país sota un mateix projecte de comunicació sostenible. Es treballa en el mesurament, la reducció i la neutralització de les emissions de CO2 de tots els continguts, aplicant mesures per a minimitzar el seu impacte mediambiental, des de la ideació fins a la difusió.

Aquest projecte forma part de l'estratègia del grup Naturgy per a continuar desenvolupant accions que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic i afavorir la transició energètica cap a una economia neutra en carboni.

Amb el projecte #BuenaHuella, Prensa Ibérica també s'adhereix a les bones pràctiques de sostenibilitat minimitzant la petjada de carboni en l'elaboració d'aquests continguts, així com en uns altres que també es produeixen des de la redacció. Aquest compromís ve determinat pel mesurament que es fa de manera conscient en tot el procés de producció i distribució de les peces que aglutinen aquest site.

Exemple d'això és que en l'oficina, hi ha finestrals que afavoreixen l'ús de llum natural, dues persones de l'equip de producció venen caminant a l'oficina i la resta utilitza el transport públic per a minimitzar el seu impacte mediambiental. Així mateix, tant el site com les imatges utilitzades en el contingut, estan optimitzats amb l'objectiu de reduir la petjada de carboni.