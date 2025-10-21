¿Transformar purins en energia renovable?
¿És possible això? Sí. Precisament, transformar els excedents dels purins en energia verda és una de les principals accions que duu a terme el sector ramader per a la seva descarbonització. Però, ¿com és aquesta transformació?
Aquests purins s'emmagatzemen en uns dipòsits grans anomenats digestors. Allí, els bacteris comencen el procés de descomposició de la matèria orgànica conegut com a digestió anaeròbica, perquè es produeix sense oxigen i a una temperatura propera als 40ºC. En finalitzar aquest procediment de fermentació que dura uns quants dies, el resultat és, per una banda, biogàs, que és una barreja de metà, CO2 i altres gasos. I de l'altra, es produeix una substància anomenada digestat, que es reutilitza com a fertilitzant, a causa de la seva qualitat.
Però la transformació no s'acaba aquí, perquè el biogàs se sotmet a un últim procés, l'upgrading, aquesta vegada per eliminar el CO2 i altres impureses, i convertir-se en biometà. Ara sí, és un gas verd. En paraules de Pinky: No és màgia, és innovació!