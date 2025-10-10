#BuenaHuella
0
carregant...
Menu
Obrir
Tancar
Ocupació verda
¿Els purins poden generar ocupació local a les zones rurals?
Gema Carrasco
- 10 novembre 2025
Ocupació verda

S'estima que el ple desenvolupament del sector del biometà a Espanya podria crear 20.000 llocs de treball directes i 40.000 d’indirectes.

Qui li havia de dir al Pinky que tant els seus residus com els dels seus altres companys de granja estarien relacionats amb l'ocupació rural. És una gran notícia per al nostre porquet saber que, a més d'estar contribuint a la descarbonització del sector agrari, la seva activitat genera impacte directament en la generació d'ocupació a les zones rurals. I és que no podem oblidar que el sector porcí és un motor clau per a l'economia rural espanyola. Segons un estudi d'AFI per a Interporc, aquest sector dona feina a més de 420.000 persones de manera directa i indirecta incloent-hi ramaders, veterinaris, transportistes i distribució.

El potencial del biometà

El biometà es perfila com una solució per resoldre algunes preocupacions del sector energètic pel que fa a la gestió de residus i amb la seva descarbonització duent a terme una transició justa. Per donar resposta a aquestes qüestions, Sedigas va publicar un informe el 2023 en què es va revelar que Espanya compta amb un potencial de producció de biometà de 163TWh/any, una xifra que podria cobrir prop del 45% de la demanda nacional de gas natural. Segons el mateix informe esmentat anteriorment, la materialització del potencial espanyol de producció de biometà suposaria, així mateix, un important impuls al desenvolupament socioeconòmic local, ja que comportaria la posada en marxa de 2.326 plantes especialitzades al llarg de tot el territori. En aquest punt, cal assenyalar que Naturgy ha signat un acord amb ID Energy Group per desplegar almenys 20 plantes de biometà a Espanya. La inversió preveu que superi els 500 milions d'euros amb una producció estimada de 2,5 TWh anuals. Això permetrà descarbonitzar 500.000 llars i reduir les emissions de CO2. Les plantes, repartides per diferents punts de la geografia espanyola, estaran preparades entre el 2026 i el 2028.

D'altra banda, l'energètica ha signat un altre acord amb Bioeco Energías per desenvolupar noves plantes de biometà amb capacitat per produir 500 GWh anuals. Amb tots dos projectes s'estima que es desenvoluparan fins a 50 plantes de biometà a Espanya abans del 2030 i s'espera una producció de biometà de 3TWh, cosa que equivaldria a 600.000 llars o, per entendre-ho des d'un punt de vista mediambiental, reduirà les emissions de CO2 en equivalent al que faria una plantació.

Aquests nous projectes se sumen a les tres plantes de producció que ja estan operatives: la d'EDAR de Bens (la Corunya), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i Vila-Sana (Lleida). Les següents a posar-se en funcionament seran la d'Utiel (València) i Utrera (Sevilla).

La puesta en marcha de la infraestructura necesaria para desarrollar plenamente el sector del biometano por todo el país, tendrá un impacto directo en muchas zonas rurales.
La posada en marxa de la infraestructura necessària per desenvolupar plenament el sector del biometà per tot el país, tindrà un impacte directe en moltes zones rurals.

Ocupació verda

Pel que fa a feines, la posada en marxa de la infraestructura necessària per desenvolupar plenament el sector del biometà per tot el país, tindrà un impacte directe en moltes zones rurals. Segons es revela a l'informe de Sedigas abans esmentat, s'espera que es creïn 21.736 llocs de treball directes i 40.495 d’indirectes, tenint en compte les tasques d'operació i manteniment de les plantes. Alhora, a aquests llocs de treball cal afegir-hi els derivats de la seva construcció, que s'estimen que seran 3,4990 directes i 465.200 d’indirectes.

Aquests llocs de treball són diversos i van des d'enginyers a operaris per a la construcció i el manteniment de les plantes fins a personal de logística. Al sector, s'espera una inversió de 40 mil milions d'euros en total per desenvolupar els gasos verds. Però, sens dubte, aquesta inversió tindrà un doble retorn: el primer, en ocupació verda i local; i el segon, mediambiental, per la contribució a la lluita contra el canvi climàtic.

A través de les aliances dutes a terme per Naturgy per desenvolupar el biometà a Espanya, l'energètica vol ser l'empresa líder en l'impuls dels gasos verds a la península ibèrica, tant en la producció i distribució de biometà a curt termini com en el desenvolupament de l'hidrogen, un vector energètic amb què s'espera que tenir un impacte a mitjà-llarg termini.

Del porc, se n’aprofiten fins i tot els purins!

El refranyer popular ja deia que ¡del porc se n’aprofita tot!, però en temps de transició energètica i descarbonització del sector ramader podem dir que 'Del porc, fins als purins!'. Aquest és el nom del nou projecte que s'emmarca dins de Buena Huella i que ha realitzat Prensa Ibérica en col·laboració amb Naturgy per parlar de l'oportunitat que ofereix el biometà per reduir la petjada de carboni del sector ramader. Per això, hem comptat amb la col·laboració de Pinky, un porquet que, de forma didàctica i a través de diversos vídeos, ens parlarà del biometà com un element clau en la transició energètica. També comptarem amb l'experiència d'Elena Monje (@infarmarte), que, amb rigor científic absoluta, ens acostarà conceptes al voltant d'aquesta font d'energia renovable. I és que del porc se'n poden aprofitar fins i tot els purins.

Neutres en CO2

Els continguts creats al projecte Buena Huella han suposat l'emissió de 126,23 kg CO2 eq, dels quals el 70,8% prové de la producció de vídeos per a xarxes socials, el 24,4% de la producció de vídeos animats i el 4,8% del treball de redacció i el disseny web. Per posar-ho en perspectiva, aquesta quantitat de CO2 equival a:

  1.  El diòxid de carboni emès en 2 viatges d'una persona amb avió en la ruta Madrid-Barcelona.

  2.  El consum energètic anual d'una desena part de la llar mitjana.

Per neutralitzar aquestes emissions, caldrien 6 arbres absorbint CO2 durant un any complet. Per reduir aquestes emissions hem aplicat diverses mesures que podreu trobar en aquest article.

Emissions generades durant aquest projecte:

750,05 kg CO2 eq

19%

Viatges

3%

Energia consumida

6%

Allotjament

Mesurem, reduïm, neutralitzem

El projecte #BuenaHuella és una acció liderada per Naturgy que reuneix els principals grups de comunicació del país sota un mateix projecte de comunicació sostenible. Es treballa en el mesurament, la reducció i la neutralització de les emissions de CO2 de tots els continguts, aplicant mesures per minimitzar-ne l'impacte mediambiental, des de la ideació fins a la difusió.

Aquest projecte forma part de l’estratègia del grup Naturgy per continuar desenvolupant accions que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic i afavorir la transició energètica cap a una economia neutra en carboni.

Amb el projecte #BuenaHuella, Prensa Ibérica també s'adhereix a les bones pràctiques de sostenibilitat minimitzant la petjada de carboni en l'elaboració d'aquests continguts, així com en d'altres que també es produeixen des de la redacció. Aquest compromís ve determinat pel mesurament que es fa de manera conscient en tot el procés de producció i distribució de les peces que aglutinen aquest site.

Exemple d'això és que a l'oficina hi ha finestrals que afavoreixen l'ús de llum natural, dues persones de l'equip de producció van caminant a l'oficina i la resta utilitzen el transport públic per minimitzar el seu impacte mediambiental. Així mateix, tant el site com les imatges utilitzades en el contingut estan optimitzats amb l'objectiu de reduir la petjada de carboni.