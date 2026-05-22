El moment de defensar un llegat: el desenllaç total de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION

Orgullo, pasión y emoción en la última jornada de LALIGA EA SPORTS de este fin de semana y para las dos que restan de LALIGA HYPERMOTION con tantas historias abiertas en las que cada punto puede cambiar el destino y legado de un club.
Text: Víctor García
Mentre que el FC Barcelona ja és campió de LALIGA EA SPORTS i actualment suma 94 punts -31 victòries en 37 jornades abans del darrer partit-, el Reial Madrid és segon amb 83. Per darrere, Vila-real CF i Atlètic de Madrid arriben a l'última jornada amb 69 punts en què es jugaran la tercera posició entre ells a casa de l'equip castellonenc. Una final amb dos equips de UEFA Champions League als quals també acompanyarà l'any que ve el Real Betis Balompié, que finalitzarà cinquè la temporada independent del que passi en aquesta última jornada.
A partir d'aquí, l'emoció en la lluita europea arriba amb el Celta en sisena posició amb 51 punts, només tres més que el Getafe CF (48), l'únic equip que encara li pot arrabassar aquesta plaça que dona accés a la UEFA Europa League. Per darrere, Rayo Vallecano (47) i València CF (46) també mantenen opcions continentals, encara que pendents que el Getafe CF no guanyi per disputar la temporada que ve la UEFA Europa Conference League.
L'equip gallec rebrà el Sevilla FC depenent de si mateix per conservar la seva plaça de UEFA Europa League, mentre que el Getafe jugarà a casa davant CA Osasuna que lluita per mantenir la permanència i el Rayo Vallecano visitarà a Vitòria el D. Alavés que ha confirmat la seva presència la pròxima campanya a LALIGA EA SPORTS amb la possibilitat d'aprofitar qualsevol ensopegada i repetir lloc de Conference League com va fer l’any passat. Quan falten 90 minuts, en aquesta zona la classificació no només es mira per punts, sinó també per la sensació d'oportunitat històrica ja que una victòria pot tancar una temporada europea i un error pot obrir la porta a un altre.
El València CF, novè amb 46 punts, té un tancament exigent davant el campió, el FC Barcelona, però encara forma part d'aquesta lluita per la zona continental i qui sap si pot acabar sent un equip de Conference League. De fet, si el Rayo aconsegueix guanyar precisament la seva final continental el proper 27 de maig, jugaria directament la UEFA Europa League la temporada que ve, deixant lliure el seu lloc per la Conference League. No és tan desgavellat pensar que el València pogués acabar disputant aquesta competició el curs que ve. Per això, això sí, ha de guanyar obligatòriament el Barça i esperar a veure què fan el Getafe i el Rayo Vallecano.
Per darrere, Real Sociedad i RCD Espanyol de Barcelona sumen 45 punts, encara que amb escenaris molt diferents. La Reial Societat té assegurada la seva presència a la UEFA Europa League com a campió de Copa del Rei, mentre que l'Espanyol encara manté una mínima opció continental, encara que necessitaria guanyar per més de cinc gols la Reial Societat i esperar una derrota del Getafe. El calendari afegeix precisament aquesta cruïlla directa entre els dos equips en una última jornada que manté viva l'emoció fins al final.
Que poc que separa la glòria d'Europa de la lluita per la permanència a LALIGA EA SPORTS. En aquest tram de la taula, el llegat també es mesura en ambició ja que, per a alguns clubs, Europa pot significar el premi a una temporada de regularitat. Diumenge serà la nit del transistor perquè cada gol en un altre estadi també se celebra o es pateix com a propi. No es tracta només de guanyar el darrer partit, sinó d'arribar al final amb alguna cosa per defensar.
La part baixa de LALIGA EA SPORTS encara arriba més atapeïda que aquesta lluita per Europa. Levante UD, CA Osasuna i Elx CF sumen 42 punts, mentre que el Girona FC marca el descens amb 40 i el RCD Mallorca apareix amb 39. El Reial Oviedo, amb 29, ja ha baixat, però la resta de la lluita manté una tensió que es resoldrà en poc més d'hora i mitja.
El calendari concentra diversos partits decisius. El Girona-Elx CF és la gran cruïlla directa de la permanència, amb l'equip català obligat a retallar els dos punts que el separen del conjunt il·licità. Si guanya, es queda. Qualsevol altre resultat no val.
El Mallorca, per part seva, és el que més complicat té salvar-se, encara que rebrà el cuer, el Reial Oviedo. Haurà de guanyar i que el Llevant empati o perdi davant el Real Betis, que l'Osasuna perdi davant el Getafe i que l'Elx CF també caigui contra el Girona.
El Llevante UD, amb una segona volta extraordinària, depèn de si mateix per no baixar i 'només' necessita puntuar davant el Real Betis per salvar-se. Si perd, també necessitaria una carambola per baixar: victòria del Girona sobre l'Elx, l'Osasuna puntuant contra el Getafe i que el Mallorca guanyi.
Especial atenció a l'Osasuna en el partit contra el Getafe. Amb un punt ja evita el descens. Tot i això, amb una derrota, necessitarà que ni el Mallorca ni el Girona guanyin els seus duels. D'altra banda, l'Elx necessita sumar davant del Girona per mantenir-se. Si perd i el Mallorca guanya el Reial Oviedo, baixa… encara que si l'Osasuna no puntua, també se salvaria.
La permanència té un component més intens i d'autèntica final, en què l'afició no acompanya des de la comoditat de la celebració, sinó des de la responsabilitat sentimental de ser-hi quan costa més. El factor de la grada serà més decisiu que mai sabent que un detall ho pot canviar tot.
A LALIGA HYPERMOTION ja hi ha un ascendit, el R. Racing, que busca refermar el seu títol amb 78 punts -quatre per sobre del RC Deportivo i set sobre la UD Almeria-. Gallecs i andalusos volen acompanyar els càntabres en aquesta plaça d'ascens directe i amb dues jornades per disputar, una victòria ho pot deixar pràcticament tot tancat i una ensopegada pot convertir l'última data en una prova de màxima pressió.
Per al Dépor, que juga a Valladolid aquest cap de setmana, el final té una alta càrrega emocional i suposaria tornar a l'elit vuit anys després, mentre que per a l'Almeria l'oportunitat d'aquest cap de setmana passa per guanyar a Gijón davant el Reial Sporting i esperar. Aquesta jornada hi ha qui ja pot fer més gran el llegat.
Darrere de l'ascens directe, el PLAYOFF D'ASCENS manté una lluita especialment interessant. L'Almeria compta amb 71 punts, Màlaga CF i UD Las Palmas sumen 69, CD Castelló i Burgos CF estan igualats amb 66 i SD Eibar apareix amb 64. La diferència entre estar dins o fora es concentra ara mateix al sisè lloc, on el Castelló conserva la plaça de promoció amb els mateixos punts que el Burgos i només dos més que l'Eibar.
Aquesta igualtat converteix les dues darreres jornades en una carrera de resistència mental. Per al Màlaga i Las Palmas, l'objectiu passa per assegurar el PLAYOFF D'ASCENS i arribar amb bones sensacions. Per a Castelló, Burgos i Eibar, cada partit pot alterar la frontera. La pressió no està només a guanyar, sinó a fer-ho sabent que qualsevol fallada pot ser aprofitada immediatament per un rival directe.
El PLAYOFF D'ASCENS té a més una particularitat que el fa encara més emocionant: un cop a dins, comença una altra competició. Arribar tercer, quart, cinquè o sisè marca el camí, però no en garanteix el desenllaç. Per això, aquestes dues jornades no només decideixen qui hi entra, sinó també com arriba cada equip al moment més decisiu de la temporada. En aquest punt, la grada torna a tenir un paper diferencial. No suma punts a la classificació, però pot sostenir l'equip quan el cansament i la pressió comencen a marcar cada detall.
La zona baixa de LALIGA HYPERMOTION arriba amb quatre equips en descens i diversos clubs pendents de tancar la salvació. CD Mirandés té 37 punts, SD Huesca i Cultural i Esportiva Lleonesa en sumen 37 després de l'empat entre oscenses i pepinos a Butarque, mentre que el Reial Saragossa apareix últim amb 35. Per sobre, el Cadis CF marca la primera posició fora del descens amb 40 punts i el CD Leganés arriba als 43 després de sumar un punt.
La distància és curta i el marge d’error ja no existeix. El Saragossa, per història i dimensió, afronta una situació especialment delicada i necessita guanyar els seus dos compromisos i esperar caramboles. Un altre històric com és el Cadis, amb tres punts d’avantatge sobre el descens, necessitaria una victòria per no baixar.
En aquesta part de la taula, el llegat no es construeix des de l'èpica còmoda, sinó des de la resistència i l'orgull. Mantenir-se a LALIGA HYPERMOTION vol dir protegir un projecte, una identitat i una connexió amb l'afició. No els espera un títol o un trofeu al final de temporada, però sí que hi pot haver una celebració igual d'intensa en continuar pertanyent a una categoria que ningú vol abandonar.