Alguna cosa passa amb els carters rurals

Si Darwin deia que "les espècies que sobreviuen són les que s'adapten millor al canvi", Correus ha sabut modernitzar i "adaptar" la figura del carter "de poble" a les noves necessitats de segle XXI. Sí, el carter segueix sent aquesta figura familiar que des de mitjans de segle XVIII t’entrega a domicili la correspondència, però avui en dia és molt més.

¡Ding, dong! Truquen a la porta. És el carter. Porta un parell de cartes, una d'elles certificada i un paquet. Signo. Moltes gràcies. Podria aprofitar per pagar un l'últim rebut de la llum i ingressar 300 euros al compte bancari? Per descomptat, PDA preparada, serà només un moment. Aquesta escena que podria semblar futurista ja succeeix a la porta de moltes cases a Espanya, cosa que eleva el carter a una nova dimensió.

Al febrer, Correus va llançar un projecte pilot a les províncies de Jaén i Lugo que consistia a dotar el personal de repartiment de dispositius electrònics portàtils (PDA) perquè poguessin oferir al domicili molts dels serveis que fins al moment només es prestaven a les oficines o a la botiga en línia de la companyia logística. L'acollida de la iniciativa va ser tan bona que la previsió és que abans d’acabar l'any s'estengui a les 6.400 persones que treballen en el repartiment rural.

En un entorn en què, a vegades, les coses més senzilles es tornen complexes, per la falta de serveis i infraestructures, la mala connexió a Internet, la pèrdua de població i l'envelliment dels que es queden, la feina de Correus per diversificar la seva activitat i oferir serveis de proximitat als ciutadans és vital. Aprofitant la visita diària del carter, aquests veïns ja poden comprar sense sortir de casa productes postals com sobres franquejats i encoixinats així com embalatges de diferents mides per preparar i enviar paquets. També podran pagar els rebuts de llum, el gas o el telèfon, amb targeta bancària a través de la PDA dels carters, adquirir els distintius mediambientals de la DGT per als seus vehicles, ingressar o rebre diners.

Nous temps, nous serveis

Però els carters rurals són només un vèrtex de la transformació global de Correus i les seves oficines actuals també disten molt de la imatge que ens hem creat al llarg dels anys. La companyia logística, focalitzada des de fa temps a unir el món rural amb l'urbà i contribuir al desenvolupament econòmic i la cohesió territorial, ha dissenyat una estratègia específica per acostar serveis bàsics, com els postals, els financers o els administratius a aquestes zones despoblades mitjançant la digitalització de les seves oficines.

Correus té la capil·laritat i capacitat logística més gran amb 54 centres repartits per tot el territori capaços de gestionar 12.000 paquets a l'hora. Però a més, a tot el territori, compta amb una xarxa de 2.370 oficines, de les quals aproximadament la meitat es troben en zones rurals o de baixa densitat de població. D'aquesta manera, es converteix en un instrument essencial de comunicació i serveis per a més de 15 milions de persones que ja poden, per exemple, acudir a una d'aquestes oficines per enviar un burofax o telegrama, traslladar documentació digitalitzada als registres de les administracions públiques, contractar els serveis de telecomunicacions (línia mòbil o fibra més mòbil) d'O2, la marca de Telefónica, o Pepephone; també gestionar amb Endesa i Naturgy altes en serveis de llum i gas.

En l'apartat financer, gràcies al nou acord de la companyia logística amb el Banco Santander, els clients d'aquesta entitat poden utilitzar les oficines de Correus per realitzar ingressos o retirades d'efectiu, i els carters podran lliurar diners en qualsevol domicili de país. L'operació no té cost si es realitza en oficines de Correus que es troben en municipis on no hi ha cap sucursal del Banco Santander, ja que la idea busca ajudar a la inclusió financera de les milers de persones que viuen en municipis on el banc no té presència física.

Aliances similars existeixen amb altres entitats bancàries, com Evo, Bancofar, Mediolanum i Triodos Bank per poder ingressar i treure diners. A més, des de les oficines també es poden fer enviaments immediats de diners amb Western Union, canviar divises amb Ria, accedir als productes d'asseguradores com Mapfre, adquirir bitllets d'AVE, recarregar mòbils o tramitar duplicats del permís de circulació de la DGT. Tots ells, conformen una oferta de serveis que aprofita la capil·laritat i cobertura territorial de Correus per facilitar les gestions diàries dels ciutadans en un únic punt... Però, i si aquest punt, l'oficina, el poguéssim portar a la nostra butxaca?

L'oficina de Correus a la butxaca

La capacitat de fer servir la tecnologia més avançada en cada època ha estat un senyal d'identitat d'aquesta empresa pública i, com no podia ser d'una altra manera, en una època marcada per la feina i les operacions a distància, Correus ha desenvolupat també una app per fer més fàcils, eficients i accessibles moltes de les gestions que, fins ara, només es podien fer de manera presencial.

Des de l’app de Correus l'usuari pot, per exemple, crear i enviar un burofax, tramitar enviaments, fer-ne el seguiment o canviar l’adreça, per maximitzar els lliuraments. A l'aplicació s'integra, a més, la targeta de pagament i fidelització "Más cerca".

Promoure la venda de productes locals

En aquesta línia d'unir tecnologia i capacitat logística en benefici dels ciutadans sobretot aquells que habiten el medi rural, Correus va llançar al maig de 2019 Correus Market, una plataforma de comerç en línia oberta a totes les empreses espanyoles, i una finestra a través de la qual els consumidors poden descobrir i comprar milers de productes sense abonar despeses d'enviament. Dos anys després ha aconseguit aglutinar més d'un miler d'empresaris de tot Espanya i més de 16.000 referències de productes de qualitat, segons ho certifica el segell de qualitat Correus Market.

A més d'aquesta plataforma, Correus està duent a terme més iniciatives per donar suport als negocis d'autònoms i petites i mitjanes empreses, i contribuir al desenvolupament del teixit productiu i l'economia local. Així, ha signat convenis amb diferents associacions de Desenvolupament Rural per impulsar la transformació digital de l'ecosistema comercial, empresarial i emprenedor de comarques rurals amb la posada en marxa de solucions digitals per als enviaments, solucions e-commerce i solucions de màrqueting.