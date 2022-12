MAPFRE aposta per la innovació de l’assegurança

En plena era tecnològica, la capacitat de transformar-se s’ha convertit en una de les principals inquietuds de les empreses. I és que en l’actualitat, a més del talent, la clau de l’èxit d’una organització rau en gran manera en la seva capacitat d’innovació i adaptació a les noves tecnologies. Precisament, aquestes últimes són la clau per millorar l’eficiència i eficàcia dels processos de negoci, impulsar la creació de nous productes i serveis, millorant a més la qualitat dels existents, i enfortir les relacions amb els clients.

En aquest context, el sector també assisteix a una significativa transformació, que planteja múltiples oportunitats per a la indústria de l’assegurança. En un món en el qual l’omnicanalitat i la immediatesa són la norma, les companyies asseguradores han d’estar preparades per oferir als seus clients, sempre connectats, un servei personalitzat, precís i immediat.

La companyia ha abordat la transformació incorporant-la en el seu pla estratègic, prestant especial atenció al canvi social i tecnològic que ha donat lloc a un mode de vida cada vegada més connectat.

La companyia d’assegurances centra els seus esforços diàriament a utilitzar la tecnologia com a palanca de transformació, a fi de donar resposta a les necessitats i nous hàbits dels seus clients, i optimitzar i millorar els processos.

Així, en els últims anys, MAPFRE ha emprès importants projectes d’innovació, amb el principal objectiu de facilitar la vida als seus assegurats, proporcionant noves eines per guanyar eficiència, precisió i rapidesa durant les gestions, en benefici de l’experiència de l’usuari. Per a això, la companyia d’assegurances ha realitzat una forta aposta per la investigació de noves tendències.

‘MAPFRE Innova’

Tal com assenyala Juan Cumbrado, director d’Innovació de MAPFRE ESPANYA, «la innovació en una companyia no és competència exclusiva d’un departament, sinó que s’ha de filtrar per tota l’organització. Per això, a MAPFRE treballem contínuament perquè els nostres empleats estiguin al dia de les noves tendències i formin part del progrés».

En aquesta línia, la companyia d’assegurances compta amb un programa d’intraemprenedoria per a empleats, MAPFRE Innova, que reflecteix l’aposta de la companyia d’assegurances per la capacitat d’innovació del seu propi talent intern. Es tracta d’una iniciativa que planteja una sèrie de reptes als empleats de la companyia, a fi de trobar solucions a futurs desafiaments, a través d’idees originals en les quals la transformació juga un paper fonamental.

El 2022, 321 persones han participat amb les seves idees en el programa Innova, els reptes d’aquest any del qual s’han centrat en la tranquil·litat financera, la mobilitat i l’‘smart enterprise’.

Noves tendències

MAPFRE posa el focus en la investigació de les tendències que marcaran el futur de la indústria de l’assegurança.

La intel·ligència artificial com a palanca de transformació:

Conscient del paper fonamental que juga la intel·ligència artificial avui dia en tots els àmbits de la nostra vida, així com en la transformació de les indústries, la companyia s’ha marcat l’objectiu d’integrar la IA, a fi d’aprofitar les infinites possibilitats que aquesta ofereix per donar solució a molts dels reptes que es plantegen al món assegurador.

D’aquesta manera, MAPFRE explora actualment com utilitzar la intel·ligència artificial per transformar radicalment l’experiència del client, crear productes i serveis de nova generació, millorar l’eficiència operativa en els processos, preservar la integritat i seguretat de dades i operacions, i portar la qualitat del servei al seu màxim nivell.

Valorar els danys d’un vehicle automàticament per contractar una pòlissa en qüestió de segons, reduir de dies a minuts el tràmit d’una reclamació d’un sinistre, o acompanyar en la seva ruta un conductor perquè circuli més segur i prevenir-lo dels riscos, són algunes de les iniciatives protagonitzades per la IA en les quals està treballant la companyia.

Gràcies al ‘deep learning’ (una tecnologia armada d’algoritmes compostos per xarxes neuronals que miren d’imitar el comportament del cervell humà), la companyia d’assegurances ha aconseguit que els clients agafin el timó en el procés de contractació d’una pòlissa. Tot això mitjançant l’ús d’una eina d’IA que realitza automàticament el procés d’identificació d’un vehicle i la comprovació del seu estat.

D’aquesta manera, el client és informat de la valoració del vehicle en segons, i la companyia pot conèixer també si hi ha danys, la seva gravetat i naturalesa, si poden o no afectar la seguretat viària i on es localitzen, entre altres coses.

Així mateix, MAPFRE, recolzant-se en la IA, explora actualment nous canals de comunicació amb els seus clients sèniors, amb l’objectiu d’identificar situacions de soledat i combatre-les amb diferents iniciatives articulades a través d’una assistent conversacional. A més, cal esmentar que la companyia d’assegurances es troba estudiant l’ús de la IA en altres àmbits, com és el de la restauració.

Assegurances on-off:

Entre les tendències que marquen la indústria asseguradora destaquen les assegurances de pagament per ús, també anomenades «on-demand». Una modalitat en la qual MAPFRE va ser pionera de la mà de Yip Yop, una assegurança que permet protegir de qualsevol dany o robatori fins a 3 aparells particulars de tipus electrònic, esportiu i d’oci (telèfons mòbils, bicicletes, càmeres de fotos, instruments musicals, equipament gaming...).

Mitjançant aquest producte, els clients poden assegurar cada objecte només el temps que necessitin, podent activar i desactivar la seva protecció segons les seves necessitats, amb total flexibilitat i rapidesa. D’aquesta manera, els assegurats només paguen quan l’utilitzen, de manera que, si interrompen el pla, no han d’abonar res.

Amb Yip Yop com a punt de partida, MAPFRE continua investigant la modalitat de les assegurances de pagament per ús, estudiant la possibilitat d’implantar la fórmula «on-off» en altres rams com l’assegurança d’automòbils.

Primer ‘hub’ d’innovació en esports

MAPFRE ha participat aquest 2022 en la creació del primer ‘hub’ d’innovació en esports, per recolzar i finançar emprenedors que tinguin projectes que impulsin noves solucions o productes enfocats a millorar l’experiència en esdeveniments d’esports.

Com a part de la seva implicació en l’anomenat ‘hub’ d’innovació, la companyia ha participat en DreamHack València, el festival més gran de videojocs i oci digital d’Espanya i part del circuit internacional més rellevant del món.

La participació de MAPFRE en aquest esdeveniment es va centrar a vincular el món del ‘gaming’ amb els hàbits de sostenibilitat a través del repte «Planet Challenge», que va animar els participants del campionat d’esports City League de Gran Turisme 7, celebrat a DreamHack València, a lluitar per aconseguir el títol de «‘gamer’ més sostenible d’Espanya».

La companyia d’assegurances està des de 2018 esforçant-se per acompanyar els ‘gamers’, cuidar la seva passió i enfortir el sector, amb l’objectiu de convertir-se en la companyia d’assegurances per excel·lència dels esports. I és que, tal com afirma la companyia, els esports electrònics comparteixen els mateixos valors d’innovació, superació i treball en equip que inspiren la companyia d’assegurances.