Arriba l'hora de cuidar-se

A l'esdeveniment es pot gaudir del monòleg de Laura Baena que ens fa riure i reflexionar sobre l'autocura de les dones quan ens convertim en mares i ens fa pensar en la importància de la conciliació.

A més, aquesta edició compta amb dues amigues del Club de Malasmadres, la periodista Cristina Villanueva, que dona els consells necessaris per ser una dona empoderada que aprengui a allunyar la culpa i posar-se la primera de la llista i, la psicòloga Silvia Congost, que brinda consells per trencar amb les barreres que ens allunyen de l'autocura.

Així, Silvia Congost assenyala que “el paper de la dona ha estat sempre el de cuidar els altres com a màxima prioritat. Això implica una pressió sociocultural que, quan no aconseguim aquestes expectatives, se'ns activa una sensació interna de decepció, de por de ser inadequada o en última instància, de ser mala esposa, mala mare o mala dona”. A aquest factor cal afegir-hi la feina professional que realitza la dona, que porta “a un estat d'esgotament mental, emocional i físic que fa que quan ho acaba tot, no tingui ni l'energia, ni el temps ni les ganes de fer res més”.

Un repte per endavant

Per part seva, la periodista i autora del llibre 'Desplegando velas' reivindica la necessitat del suport de l'entorn: “Les dones s'han de desfer del sentiment de culpa per buscar temps per a elles i fer equip amb el seu entorn. No passa res per demanar ajuda perquè és una cosa que ens correspon i això és corresponsabilitat: dir que també necessitem temps per a nosaltres, per cuidar-nos”. De fet, explica que a moltes llars això “s'ha aconseguit en allò que té a veure amb les feines de la casa, però seguim dedicant el doble de temps a la cura dels fills, cosa que deixa clar que tenim un repte com a societat”.

Amb Raquel López, directora de MAMIfit, hi ha moments per ballar i també hi ha temps per “malamadrejar” xerrar i prendre's un vi, a més de diverses actuacions improvisades amb la companyia Impromadrid.