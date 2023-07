Melanoma: ¿Coneixeu la regla de l’ABCDE per observar les pigues?

Contingut ofert per:





Actualment el melanoma és un dels tumors que més està augmentant la seva incidència a Occident1. Segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) està previst que el 2023 es diagnostiquin 8.049 nous casos de melanoma al nostre país2, un 30% més respecte al 2020, quan s’esperava diagnosticar 6.179 nous casos3. Això, segons els experts, és tant pels hàbits d’exposició solar com perquè hi ha més conscienciació de la població, que consulta més els seus dermatòlegs davant l’aparició de lesions a la pell1.

La majoria dels melanomes es produeixen a la pell exposada al sol. Quan els danys produïts per la radiació solar superen la capacitat de reparació del nostre cos, es produeixen les mutacions en les cèl·lules que poden acabar originant el melanoma. Hi ha també un risc de melanoma més elevat en les persones que utilitzen cabines de raigs UVA artificials1.

Després de la resecció (extirpació quirúrgica de part o de tota una lesió), en certes ocasions es comunica al pacient que està potencialment curat; no obstant, el risc de recurrència d’aquesta malaltia és alt i difereix partint de l’estadi.

Tot i que habitualment el melanoma en estadi II es considera un melanoma «de baix risc», aquest pot reaparèixer amb metàstasi a distància com a primera recurrència. El percentatge de pacients que recauen amb metàstasi a distància com a primera recurrència és del 34% en estadi IIA, del 30% en estadi IIB, del 52% en estadi IIC i del 53% en estadi III4,5,c,d.

En els melanomes les característiques que presenten amb més freqüència les lesions venen determinades per la regla de l’ABCDE6:

Si s’observa qualsevol d’aquests signes, cal acudir immediatament a un especialista perquè aquest professional pugui fer una avaluació precisa de la piga.

Referències:

1 SEOM: Melanoma. (últim accés el juny del 2023)

2 Les xifres del càncer a Espanya 2023. SEOM. (accés el juny del 2023)

3 Les xifres del càncer a Espanya 2020. (últim accés el maig del 2020)

4 Lee AY, et al. Patterns and Timing of Initial Relapse in Pathologic Stage II Melanoma Patients. Ann Surg Oncol. 2017 Apr;24(4):939-946. c Estudio prospectivo según la base de datos del Memorial Sloan Kettering Cancer Center sobre pacientes con melanoma cutáneo resecado en estadio II según AJCC7(del gener del 1993 al desembre del 2013). Tots els pacients es van sotmetre a una estadificació patològica dels ganglis limfàtics mitjançant una biòpsia del gangli limfàtic sentinella o una dissecció electiva dels ganglis limfàtics. Es van revisar les històries clíniques per determinar el moment, la ubicació i el mètode de detecció de la recaiguda inicial.

5 Mohr P, et al. Adjuvant therapy versus watch-and-wait post surgery for stage III melanoma: a multicountry retros pective chart review. Melanoma Manag. 2019; 6(4):MMT33 d Estudio de revisión de historias clínicas, retrospectivo y realizado en varios países de Norteamérica, Europa y América del Sur. El análisis incluyó a 380 pacientes con melanoma estadio III sometidos a resección quirúrgica entre 2011 y 2016. De ellos, 251 no recibieron tratamiento adyuvante (watch-and-wait)

6 Càncer de pell - Melanoma símptomes. Contraelcancer.es. (últim accés el maig del 2023)