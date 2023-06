“Primer va aparèixer la història, i després sentia que tenia tot aquest ofici de tots aquests anys de fer publicitat i alhora tenia les ganes de ficar-me en aquesta aventura”, explica Alauda Ruiz. Tots els passos que ha anat fent a la seva vida l'han portat fins avui. Va estudiar a l'Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunitat de Madrid, ha treballat al món de la publicitat i ha realitzat diversos curts, fins que es va atrevir a rodar el seu primer llargmetratge 'Cinco lobitos', que li ha valgut el Goya a Millor Direcció Novell en la darrera edició dels premis de cinema.

Una nova aventura

'Cinco lobitos' explora el món d'una mare primerenca i, tal com reconeix la directora de cinema, sorgeix de la seva pròpia experiència personal. “Vam trigar 5 anys des que es va començar a escriure el guió fins que vam rodar ‘Cinco lobitos’”, explica Alauda. En aquest procés, la constància ha estat fonamental perquè el projecte veiés la llum. Aquesta característica “té una cosa molt bona i és que et fa posar focus i energia en les coses que pots controlar”. A més, “la constància és una bona aliada per lluitar contra la incertesa” i ajuda a relativitzar els “no”. Així mateix, comenta que les experiències prèvies que ha viscut “m'han donat seguretat i confiança en les intuïcions, i que, si hom creu en el que fa, aquest procés ja de per si és valuós”.

La pel·lícula 'Cinco lobitos' ha estat el primer esglaó en la trajectòria cinematogràfica d'Alauda, però com reconeix “tinc diversos projectes, estic vivint un moment molt dolç i estic escrivint el que tant de bo sigui el segon llargmetratge que dirigeixi”.

Com dur a terme una idea

Per assolir l'èxit cal tenir les idees clares i posar tota la nostra energia per aconseguir la meta i sempre és més fàcil si el que perseguim és la nostra passió. Però per fer-ho és important fer el primer pas.

Això mateix passa a l'hora d'emprendre un negoci. Les idees no valen res fins que no es duen a terme i es treballa per donar-los forma. La constància, la resiliència, la capacitat d'innovació i de superació o l'inconformisme són qualitats que defineixen un bon emprenedor. En el proper capítol de Molt per Fer, Natalia de Santiago, experta en economia i finances, ens explicarà els passos clau per emprendre un projecte i que poden ser de gran ajuda per abordar la nostra idea de negoci des d'una altra perspectiva.

