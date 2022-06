Un dels seus grans reptes va ser quan va fer les audicions d''Un paso adelante', sèrie en què finalment va aconseguir formar part de l'elenc interpretant Rober. Per això va haver d'enfrontar-se a un paper en què havia de ballar, disciplina que no controlava. “Durant tres mesos, vaig estar entrenant 8 hores al dia mentre feia les proves d'interpretació. I m'excusava dient que em posava malalt cada cop que hi havia una audició de ball”. Finalment s'hi van interessar com a actor i li van preguntar si realment sabia ballar. L’actor després de diversos mesos d’entrenament, va confessar: “Puc ballar, però no estic al nivell dels meus companys”.

Com tots sabem, el van agafar pel paper i l'actor va compaginar els rodatges amb classes de ball. “Gairebé tot és possible, si treballes de valent”, reconeix. Enfrontar-se a papers i reptes pràcticament impossibles i, que a base de posar-hi hores i dedicació, ha pogut dur a terme, ha estat una constant a la seva vida. “Tinc certa facilitat per fer possible, allò impossible”, reconeix.

Ser feliç

Per a l'actor tenir objectius a la vida és fonamental, ja siguin esportius, personals, familiars… El que més gaudeix dels objectius és el temps que transcorre fins que els assoleix. I és que no hi ha res que li agradi més que aquesta sensació de quan ets nen i ho descobreixes tot.

I és que Miquel Àngel és un tot terreny i és capaç de veure en qualsevol situació una oportunitat. En una professió que es caracteritza per la inestabilitat, l'actor és capaç de veure el got mig ple. “Quan descanso entre un projecte i un altre no considero que estigui d'aturada, sinó que tinc temps per fer alguna cosa nova”, admet. De fet, la darrera vegada que va tenir una aturada molt gran va ser durant la pandèmia. En aquest temps va reprendre un projecte que tenia al cap i li va donar vida a través d'un documental: ‘100 días con la Tata’.

Gestionar bé els nostres recursos

Miguel Ángel Muñoz és un exemple que amb treball i dedicació tot és possible, des de ballar, cuinar, cantar o fins i tot, com explica a l'entrevista, aprendre un idioma com el francès en dues setmanes. Però a més a més de la dedicació, la capacitat d'adaptació i la flexibilitat són essencials a l'hora d'assolir els nostres objectius.

Aquestes característiques també ens ajuden a l'hora de gestionar la nostra economia familiar, que va canviant segons les etapes de la nostra vida. Per això és important fixar un pressupost i anar-lo adaptant segons els nostres objectius i la nostra situació familiar. Xavier Puig, professor de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, ens dona aquestes claus i altres per ajudar-nos a millorar la gestió de la nostra economia familiar. Podeu veure el vídeo complet aquí.

