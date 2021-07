Les claus de l'expert

El primer que hem de fer és tenir marcats uns objectius financers i un control del que ingressem i gastem. Per això, el millor és elaborar un pressupost. "Marcar un pressupost i ser rigorós en el seu control ens ajudarà a anar veient si estem més a prop del que volem", apunta Xavier Puig.

A més, sempre és recomanable tenir un fons d'emergència, uns diners estalviats de què puguem disposar amb immediatesa davant imprevistos. "Tot el que contribueix a augmentar la nostra tranquil·litat, contribueix a millorar el benestar financer", assenyala l'expert.

Una altra de les claus del professor és tenir en compte el deute. "És important no endeutar-nos per sobre de les nostres possibilitats", explica Puig. I finalment ens recorda que els diners aturats no ens donen rendibilitat, per això l'expert aconsella invertir. "Hem de buscar productes d’acord amb el nostre perfil i al risc que estem disposats a assumir", assenyala.

Millorar la vida dels altres

En la setena entrega de ‘Molt per fer’, CaixaBank vol que siguem conscients de la importància de millorar el nostre benestar financer per millorar la qualitat de vida de les persones.

Sobre millorar la qualitat de vida, en aquest cas la dels altres, ens en parla l'enginyera Elena García Armada en el vídeo relacionat d'aquest capítol de ‘Molt per Fer’. L'enginyera, que ha estat convidada en aquest lliurament, ens explica com amb passió i entrega ha aconseguit millorar la vida dels altres gràcies a la seva feina en l'exosquelet pediàtric, un avenç que aconsegueix que els nens amb problemes de mobilitat puguin recuperar-la. "El somriure dels nens quan es veuen caminant ens dona ales per seguir treballant", apunta. No et perdis el capítol complet aquí.

Cultura financera

A través de l'experiència de líders de la cultura, l'esport i la gastronomia, CaixaBank busca apropar a la població conceptes financers bàsics com l'emprenedoria, l'estalvi i la inversió, l'economia familiar, els endeutaments, la seguretat bancària...

Com a banca socialment responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial i telemàtica, el coneixement financer a través d'informació, independent i de qualitat, per tal d'ajudar la societat en la presa de decisions responsables sobre l'economia personal i familiar. L'educació financera és clau perquè les persones puguin desenvolupar-se en la societat actual al llarg de les diferents etapes de la vida.