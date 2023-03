El nou convidat del programa de cultura financera de Caixabank, "Molt per fer" en sap molt sobre l'art de les il·lusions. Antonio Díaz, més conegut com El Mago Pop, és un dels referents del nostre país.

De hobby a professió

No tothom té la sort de poder-se dedicar al que l’apassiona. Antonio Díaz ha fet que la màgia passés de ser la seva afició a la seva professió. "La meva mare sempre em diu que amb quatre anys em van treure una moneda de l'orella i que hi estava obsessionat." Després li van regalar un llibre de màgia i va començar la seva passió per aquest art, "Estava fent màgia tot el dia".

Tot i que reconeix que és una persona tímida, quan puja a l'escenari es converteix en El Mago Pop, el seu alter ego, amb qui aconsegueix obtenir una confiança i seguretat addicionals que l'ajuden a ser una persona extrovertida i a connectar amb el públic.

El secret de l’il·lusionista

L’il·lusionisme és un art antic que aconsegueix crear una distracció perquè la nostra ment no trobi la lògica mitjançant la informació que rep dels nostres sentits. Per assegurar-se que el seu espectacle sempre és sorprenent, El Mago Pop admet que està envoltat dels millors, no només il·lusionistes, sinó també científics, enginyers... Gràcies a això, aconsegueix actualitzar-se i aprendre cada dia. I quan la tecnologia ja fa coses increïbles, la màgia ha de ser encara més avançada. "És gratificant abordar la ciència, la tecnologia i l'art".

Però perquè res no falli en els seus espectacles, Antonio revela el seu secret més gran: tenir cura de tots els detalls i ser prudent. El mag afegeix: "La tècnica és molt important, per la qual cosa és fonamental assajar molt i poder avançar els problemes que puguin sorgir". A més, admet que dedica centenars o milers d’hores a assajar. D’aquesta manera, si es produeix un imprevist, es redueix el percentatge d’error. "S’ha d'intentar que no falli mai o gairebé mai."

Seguretat i confiança

I, un mag ha d’estar molt atent i previngut. És la raó per la qual no explica mai els seus secrets. De la mateixa manera que quan naveguem en entorns digitals hem de prendre precaucions i portar les nostres operacions amb seguretat i confiança.

Xavier Puig, professor d’economia i negocis de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, ens proporciona la clau per realitzar operacions en línia: no tenir pressa. "De vegades amb l'estrès del dia de dia, la pressa ens porta a no ser prudents i no aplicar el sentit comú i això no ens fa que no ens fixem en els detalls". Si vols descobrir els consells dels experts en ciberseguretat, pots veure el següent capítol de "Molt per fer".

Banca sostenible

El programa de cultura financera de Caixabank, "Molt per fer" reuneix líders de diferents àmbits, com la cultura, l'esport o la gastronomia, entre d'altres, per destacar des de la seva experiència personal la importància de conceptes financers com l'emprenedoria, l'estalvi o la inversió. Personalitats com Alexia Putellas, Antonio Banderas, Miguel Ángel Muñoz o Pablo López ja han passat pel programa. Aquestes experiències es complementen amb l’ajuda d’un expert en finances, que explica detalladament conceptes clau sobre els diferents problemes financers.

Com a banca sostenible, Caixabank impulsa de manera presencial i telemàtica, coneixements financers mitjançant informació neutra, independent i de qualitat, per ajudar la societat a prendre decisions responsables sobre l’economia personal i familiar. Juntament amb el programa "Molt per fer", Caixabank ha creat un ‘hub’, a través del qual difon els conceptes financers bàsics vinculats als projectes vitals més freqüents de la població. Totes les activitats presencials per millorar el coneixement de l’educació financera a Espanya que l’entitat ha promogut històricament s’han complementat amb continguts digitals i recursos audiovisuals, als quals es pot accedir de forma gratuïta a través de caixabank.es/muchoporhacer, situat dins del portal global de l’entitat.