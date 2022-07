Xavier Puig, professor de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, ens explica les claus i les recomanacions per tenir èxit a l'hora de gestionar la nostra economia domèstica. L'expert recomana començar amb un pressupost, identificant els ingressos i les despeses totals. “Amb aquesta informació podem fixar objectius i prendre decisions”, revela. És important revisar periòdicament el pressupost per adaptar-lo a la nostra situació financera i personal, ja que no planificarem igual si vivim sols o en parella.

Xavier Puig ens recorda que "és important pensar en l´estalvi, un hàbit financerament saludable". El primer objectiu de l'estalvi serà crear un fons d'emergències per a possibles imprevistos, “uns diners que ens haurien de permetre cobrir entre 3 i 6 mesos de despeses imprescindibles”.

Involucrar-hi a tothom

“Pertanyem a una cultura en què no se sol parlar de diners amb naturalitat, però quan compartim la nostra vida amb una o més persones és important parlar-ne de manera oberta”, revela Xavier Puig. Que tots els membres de la llar estiguin informats de la situació financera, en facilitarà la planificació.

L'expert recorda que també és important fer-ne partícips els nens, ja que “han de saber que les coses costen diners i que aquests diners no surten del no-res”. A mesura que vagin creixent i comencin a tenir les seves petites despeses, és recomanable ensenyar-los a revisar les factures i els tiquets. També es pot fer servir la paga com una eina que ajudi a fomentar la responsabilitat financera i ensenyar-los a estalviar com un hàbit per al seu futur.

Amb constància tot és possible

La mateixa dedicació i constància que cal aplicar a la nostra economia familiar és la que va aplicar l'actor Miguel Ángel Muñoz per aconseguir els seus objectius. "Enfrontar-me a papers i reptes pràcticament impossibles ha estat una constant a la meva vida que a base de posar-hi hores i dedicació he pogut dur a terme", explica l'actor.

Cultura financera

El programa de cultura financera de CaixaBank, 'Molt per fer' reuneix diferents líders de la cultura i l'esport per apropar a la població conceptes financers bàsics a través de les seves experiències professionals i vitals i amb l'ajuda d'un expert/a en finances , que explica en detall claus sobre les diferents temàtiques financeres. Com a banca socialment responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial i telemàtica, el coneixement financer a través d'informació neutra, independent i de qualitat, per ajudar la societat a prendre decisions responsables sobre l'economia personal i familiar.

Al costat del programa Molt per Fer, CaixaBank ha creat un hub, a través del qual difon tots els conceptes financers bàsics lligats als projectes vitals més freqüents de la població. Totes les activitats presencials per millorar el coneixement d'educació financera a Espanya que l'entitat ha impulsat històricament s'han complementat amb continguts digitals i recursos audiovisuals, als quals es pot accedir de forma gratuïta a través de caixabank.com/muchoporhacer, ubicat dins del portal global de l’entitat.