Com emprendre una idea de negoci des d'una altra perspectiva

Quan ens plantegem emprendre el nostre propi negoci, el primer que ens ve al cap és buscar una necessitat que no estigui atesa o alguna cosa que ens apassioni i que vulguem muntar. Però, ¿i si penséssim primer en el client al qual ens volem adreçar? Per exemple, podem tenir clar que volem muntar un negoci adreçat a esportistes o estudiants. Per això, sempre es recomana conèixer el millor possible el nostre client. Com més detalls en tinguem, millor podrem definir la nostra estratègia. I és que, tal com apunta Natalia de Santiago, “a més de conèixer qui són, què valoren i quines són les seves prioritats”, l'experta també recomana definir “com arribarem a aquest client, quin tipus de productes o serveis poden ser del seu interès i com podríem diferenciar-nos de la competència per atraure la seva atenció”. En posar el client al centre de la nostra idea de negoci, donarem més prioritat al model de negoci que a la visió purament financera.

Passos a seguir

Si hem decidit situar el client al centre del nostre negoci i crear-lo en base a ell, el primer que hem de fer és identificar les necessitats per veure quin tipus de serveis i productes poden cobrir-les. "Es tracta d'identificar un problema a què el nostre client objectiu s'enfronta i per al qual encara no hi hagi solució", apunta l'experta.

Quan tinguem clara la idea, hem d'investigar si és viable. És a dir, cal cercar dades objectives que corroborin que hi ha aquesta necessitat que hem identificat i que els clients potencials busquen una solució i estan disposats a pagar per això. Un cop identificat el tipus de producte o servei que volem oferir al client que hem definit, hauríem de passar als números i treballar la visió financera i el pla de negoci.

També cal tenir en compte el marge que deixarà cada producte o servei i quant cal vendre per arribar al llindar de rendibilitat. A més, sempre que s'emprengui un negoci cal analitzar la competència i buscar la manera de diferenciar-nos-en. Tot i així, a l'hora d'emprendre es corren certs riscos, en el cas que les coses no vagin segons allò previst, l'experta aconsella refer el pla de negoci, la política de preus, l'aproximació al client, estudiar de nou la competència i intentar fer canvis que ens portin a assolir l'objectiu.

El camí cap als teus somnis

Quan ens llancem a emprendre i engegar una idea, és molt més senzill si tenim les idees clares i hi posem les ganes per aconseguir les metes. Això mateix li va passar a Alauda Ruiz de Azúa, guanyadora d'un Goya a Millor direcció novell per 'Cinco Lobitos'. La directora de cinema havia treballat en publicitat i durant molts anys va perseguir el somni fins que l’ha aconseguit. La constància és una cosa que ha acompanyat Alauda al llarg d'aquests anys. Però per això va haver de fer el primer pas.

Si voleu veure el capítol de 'Molt per fer' d'Alauda Ruiz de Azúa podeu fer-ho aquí.

Banca socialment responsable

El programa de cultura financera de CaixaBank, 'Molt per fer' reuneix líders de diferents àmbits, com la cultura, l'esport o la gastronomia, entre d'altres, per destacar des de la seva experiència personal la importància de conceptes financers com l'emprenedoria, l'estalvi o la inversió. Aquestes experiències es complementen amb l'ajuda d'un expert/a en finances, que explica detalladament conceptes clau sobre les diferents temàtiques financeres. Com a banca socialment responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial i telemàtica, el coneixement financer a través d'informació neutra, independent i de qualitat, per ajudar la societat a prendre decisions responsables sobre l'economia personal i familiar.

