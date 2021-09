En la nova entrega del programa de cultura financera de CaixaBank 'Molt per fer', Xavier Puig , professor d'economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, ens explica què és una assegurança, què hem de saber a l'hora de contractar-la i com triar aquella que s'ajusti més a les nostres necessitats.

Xavier Puig ens explica que a l'hora de contractar una assegurança "el més important és informar-nos sobre el que inclou i més important encara, el que no inclou". També hem de tenir en compte la prima, és a dir, el preu que pagarem per la nostra assegurança. La prima es calcula en funció de la indemnització que rebrem en cas que ocorri el sinistre i de la probabilitat que hi ha que succeeixi. Com més coses ens cobreixi l'assegurança, més alta serà la prima.

¿Quina assegurança hem de contractar?

Però una cosa a tenir en compte, no és només el preu inicial de l'assegurança, sinó la seva possible evolució en el temps. Per exemple en el cas de les assegurances de vida, es podrà anar incrementat segons l'edat o la nostra assegurança de cotxe podria tenir fluctuacions segons la freqüència de sinistres.

També hi conceptes a tenir en compte en algunes assegurances com el període de carència en les assegurances de salut o les franquícies en el cas d'automòbil. Aquests dos conceptes que tots hem escoltat alguna vegada són coses de les quals hem d'estar informats al donar d'alta una assegurança. Xavier Puig detalla que "el període de carència és el temps que ha de passar des que es contracta l'assegurança de salut fins que es poden utilitzar tots els serveis". Segons el període de carència haurem d'esperar per fer-nos algunes proves diagnòstiques, ingressos hospitalaris o tractaments. També assenyala que "la franquícia és una quantitat pactada amb la companyia que haurem d'assumir nosaltres si passa alguna cosa" i detalla en el vídeo algunes claus que cal recordar.

L'important en qualsevol cas és informar-se bé i valorar què encaixa millor amb les nostres necessitats, és per això que, davant de dos preus iguals, "el més important és comparar les cobertures. Cal escollir el que millor s'ajusti al que necessitem protegir". Xavier Puig recomana que abans de contractar-ne una "l'ideal és parlar amb un assessor que ens recomani una assegurança d'acord amb les nostres necessitats".

Viure tranquils i amb confiança

Gràcies a les assegurances és possible viure més tranquils i evitar algunes preocupacions en el nostre dia a dia ja que ens permeten afrontar alguns imprevistos i ens ajuden a cuidar i protegir allò que ens importa.

La nova convidada de 'Molt per fer', Tamara Rojo, ballarina i directora artística de l'English National Ballet, també ha dedicat la seva vida a tenir cura d’allò que l'apassiona, la dansa. Tamara assegura que "segons he anat coneixent més el ballet, m'he anat enamorant més d'aquesta professió".

Cultura financera

A través de l'experiència de líders de la cultura, l'esport i la gastronomia, CaixaBank busca apropar a la població conceptes financers bàsics com l'emprenedoria, l'estalvi i la inversió, l'economia familiar, els endeutaments, la seguretat bancària...

Com a banca socialment responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial i telemàtica, el coneixement financer a través d'informació neutra, independent i de qualitat, per tal d'ajudar la societat en la presa de decisions responsables sobre l'economia personal i familiar. L'educació financera és clau perquè les persones puguin desenvolupar-se en la societat actual al llarg de les diferents etapes de la vida.