El Black Friday arriba amb força a Movistar: ofertes èpiques que no veuràs durant la resta de l’any

Aprofita el Black Friday de Movistar per gaudir de descomptes excepcionals per a clients en els dispositius i productes més buscats dels últims mesos.
És innegable: el Black Friday s’ha transformat en un d’aquells moments de l’any que molts esperem amb autèntica expectació. No només serveix per avançar les compres nadalenques i estalviar, sinó també per renovar aquells dispositius tecnològics que ja estan sol·licitant un canvi o per aconseguir aquestes peces i productes que, fins ara, semblaven un luxe.
Una ocasió encara més especial si ets client de Movistar; aquest any, aquesta cita cobra un matís encara més atractiu; disposes d'avantatges exclusius i descomptes molt especials, especialment dissenyats per a tu. Tot plegat, gràcies al Black Friday que s'ha convertit en l'ocasió perfecta per fer-te amb aquestes compres intel·ligents que realment valen la pena. El millor? Oblida't d'esperar a les 00:00 h del darrer divendres de novembre; aquestes promocions ja estan actives. I sí, estan arrasant.
El compte enrere cap al Black Friday sol comportar una allau d'ofertes, però poques promocions han aconseguit mantenir-nos constantment connectats i refrescant la pàgina com la campanya llançada per Movistar.
Al cap i a la fi: ¿quantes oportunitats es tenen per aconseguir, per fi, aquest televisor de 43 polzades que fa mesos que mires de reüll o el robot aspirador de Cecotec que et farà oblidar què és escombrar, ara, que està en el seu preu mínim històric? I és que Movistar ha escoltat les peticions dels seus usuaris i ha aplegat una selecció de marques i productes que, senzillament, ho posen massa fàcil. I sí, encara hi ha més: només cal veure-ho.
És evident que trobar aquest dispositiu tan desitjat a un preu gairebé simbòlic és motiu suficient per marcar aquesta data al calendari. Però allò que realment diferencia el Black Friday —el que et fa replantejar-te canviar d'operador o reafirmar la teva fidelitat— són els avantatges afegits que acompanyen cada compra:
Rebràs la teva comanda en menys de 72 hores. A més, si vols, pots pagar a terminis – sense interessos ni entrada- i disposar de quatre anys de garantia, que et farà gaudir del teu dispositiu amb total tranquil·litat.
Com ja avançàvem, una combinació difícil d'igualar.
I per als qui sempre volen això, Movistar incorpora un benefici que eleva encara més l'experiència: Movistar Swap. Aquest servei et permet renovar el dispositiu Iphone o Samsung cada dos anys de manera senzilla, ràpida i sense complicacions innecessàries. A més, hi tindràs accés, amb un estalvi notable davant de les opcions habituals del mercat.
En resum: tecnologia de darrera generació, sense renunciar a la comoditat ni al preu.
Així que ja ho saps: no deixis que el Black Friday s'esfumi; és l'oportunitat perfecta per ser de Movistar.