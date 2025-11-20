Contingut ofert per:
El Black Friday arriba amb força a Movistar: ofertes èpiques que no veuràs durant la resta de l'any

Movistar Black Friday



El Black Friday arriba amb força a Movistar: ofertes èpiques que no veuràs durant la resta de l’any

Aprofita el Black Friday de Movistar per gaudir de descomptes excepcionals per a clients en els dispositius i productes més buscats dels últims mesos.

És innegable: el Black Friday s’ha transformat en un d’aquells moments de l’any que molts esperem amb autèntica expectació. No només serveix per avançar les compres nadalenques i estalviar, sinó també per renovar aquells dispositius tecnològics que ja estan sol·licitant un canvi o per aconseguir aquestes peces i productes que, fins ara, semblaven un luxe.

Una ocasió encara més especial si ets client de Movistar; aquest any, aquesta cita cobra un matís encara més atractiu; disposes d'avantatges exclusius i descomptes molt especials, especialment dissenyats per a tu. Tot plegat, gràcies al Black Friday que s'ha convertit en l'ocasió perfecta per fer-te amb aquestes compres intel·ligents que realment valen la pena. El millor? Oblida't d'esperar a les 00:00 h del darrer divendres de novembre; aquestes promocions ja estan actives. I sí, estan arrasant.

¿Per què el Black Friday és l'ocasió perfecta per renovar els teus bàsics?

El compte enrere cap al Black Friday sol comportar una allau d'ofertes, però poques promocions han aconseguit mantenir-nos constantment connectats i refrescant la pàgina com la campanya llançada per Movistar.

Al cap i a la fi: ¿quantes oportunitats es tenen per aconseguir, per fi, aquest televisor de 43 polzades que fa mesos que mires de reüll o el robot aspirador de Cecotec que et farà oblidar què és escombrar, ara, que està en el seu preu mínim històric? I és que Movistar ha escoltat les peticions dels seus usuaris i ha aplegat una selecció de marques i productes que, senzillament, ho posen massa fàcil. I sí, encara hi ha més: només cal veure-ho.

Més que descomptes: el veritable secret de l'èxit de la campanya de Black Friday

És evident que trobar aquest dispositiu tan desitjat a un preu gairebé simbòlic és motiu suficient per marcar aquesta data al calendari. Però allò que realment diferencia el Black Friday —el que et fa replantejar-te canviar d'operador o reafirmar la teva fidelitat— són els avantatges afegits que acompanyen cada compra:

Rebràs la teva comanda en menys de 72 hores. A més, si vols, pots pagar a terminis – sense interessos ni entrada- i disposar de quatre anys de garantia, que et farà gaudir del teu dispositiu amb total tranquil·litat.

Com ja avançàvem, una combinació difícil d'igualar.

Movistar Swap: el sí definitiu per als amants de la tecnologia

I per als qui sempre volen això, Movistar incorpora un benefici que eleva encara més l'experiència: Movistar Swap. Aquest servei et permet renovar el dispositiu Iphone o Samsung cada dos anys de manera senzilla, ràpida i sense complicacions innecessàries. A més, hi tindràs accés, amb un estalvi notable davant de les opcions habituals del mercat.

En resum: tecnologia de darrera generació, sense renunciar a la comoditat ni al preu.

Així que ja ho saps: no deixis que el Black Friday s'esfumi; és l'oportunitat perfecta per ser de Movistar.

