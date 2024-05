Un sol comandament, un sol clic. La revolució de l'entreteniment senzill

¿Ets més de sèries o de pel·lícules? I entre futbol i tennis, ¿amb què et quedes? Perfecte, ara pensa amb qui t'agrada compartir les últimes estrenes de ficció. I, per últim, ¿què prefereixes, evolució o revolució? És clar que tu vols tot el contingut en ‘streaming’, per a tots, però sense confusió.

Contingut ofert per:



Amb el creixement de l'oferta de pel·lícules i sèries originals, partidassos i programes i documentals a internet, segur que et sona aquest ritual: ¿Què et ve de gust veure avui? No ho sé, ho buscaré… Un moment crític que pot suposar una pèrdua de temps d'uns 10 minuts de mitjana al dia, segons dades recollides per la consultora Nielsen sobre el consum de continguts en ‘streaming’ el 2023.

Per això, si ets d'aquelles persones que volen gaudir de tot l'entreteniment, segur que també vols alguna cosa més, per exemple, una oferta on destaqui la facilitat d'ús, i per què no, que a més sigui flexible i personalitzable. És a dir, que, si vols gaudir de tot, hi ha un lloc per a tu, siguis com siguis.

Tot el contingut per a tots i tots els gustos

Produccions pròpies amb la mateixa qualitat de sempre, una estrena de cinema al dia, totes les sèries, programes i documentals a Movistar Plus+, Netflix, Disney+, MAX, Skyshowtime y Dazn.

Així que, pensa què et ve de gust veure i amb qui: Marbella (Movistar Plus+), Los Bridgerton (Netflix), Las largas sombras (Disney+), Dune (MAX), Yellowstone (Skyshowtime) amb la teva parella a solas, o el partidàs de la Champions per veure amb els amics… I perquè els més petits puguin compartir moments amb els avis.

I si el teu fort també és l'esport, ho tens aquí: la Liga, Champions, Copa del Rei, lligues internacionals, bàsquet, inclosa la NBA, tennis, rugbi, ciclisme, futbol americà NFL o golf; sense oblidar la velocitat de la Formula 1 i Moto GP.

Sèries, esports, cinema i programes sense confusió

La senzillesa no és fàcil. I simplificar una oferta de continguts i estrenes cada vegada més gran tampoc ho és. Per això, quan busques entreteniment, busques també facilitat a l'hora de trobar els continguts que et ve de gust veure en cada moment, sense perdre temps, oi?

Així, en un únic espai, en una sola interfície tens accés al contingut que més t'agrada. Es tracta de l'evolució del servei d'entreteniment a internet. A través del comandament del televisor arribaràs fàcilment als continguts que et diverteixen més d'una forma organitzada i intuïtiva.

A més, pots personalitzar el que et ve de gust veure gràcies al fet que ho tens tot en un cercador únic. O si ho prefereixes, et pots deixar portar per les seves recomanacions.

D'aquesta manera, la facilitat d'ús davant de la confusió passa a formar part de la proposta de Movistar. L'operador fa un pas més en els seus serveis de TV en ‘streaming’ per revolucionar la manera com tu gaudeixes de l'entreteniment, sense que et perdis res de la seva completa oferta pensada per a tots els gustos, però a partir d'ara, a un clic de distància.

Siguis com siguis, entra, passa sense trucar. Ets a casa de l'entreteniment.