Oasis Thermal Care, l’única gamma de cura personal amb aigua termal Vichy Catalan

El llançament més recent de Vichy Catalan, marca de referència en el sector de les aigües carbòniques, acaba de ser reconegut amb el premi al Producte de l’Any 2022 a la Categoria de Cura Corporal. Parlem d’Oasis Termal Care, l’única gamma de cura personal amb aigua termal Vichy Catalan. Precisament aquí radica la innovació d’aquesta col·lecció de productes que aprofita les propietats mineromedicinals beneficioses pròpies de l’aigua termal Vichy Catalan. La gamma es va llançar el gener de 2021 i va suposar una absoluta innovació dins de la marca per ser la seva primera incursió en un segment de mercat totalment diferent: el de l’ús tòpic. I és que Oasis Thermal Care ha sigut concebuda per a la cura termal mineromedicinal.

Balneari Vichy Català.

El desembre passat la gamma va ser reconeguda amb el guardó al ‘Producte de l’Any’ en la categoria de cura corporal en la cerimònia ‘Gran Premi a la Innovació’ que va tenir lloc al Hard Rock Café de Barcelona. Aquest reconeixement està avalat per un test de producte en el qual han participat més de 10.000 consumidors i posa el floró a un any en el qual Vichy Catalan celebra el seu 140 aniversari. Amb el llançament d’Oasis Thermal Care, a més a més, la firma ha aconseguit donar resposta a les múltiples necessitats dels consumidors i a una nova veta de mercat com és la Balneoteràpia. Una nova manera de portar l’experiència absolutament relaxant del balneari fins a la teva llar amb sis productes d’ús diari que, per la seva aroma neutra d’atzerola, són unisex. Sens dubte la millor manera de descobrir un oasi de calma i benestar sense haver-se de desplaçar.

Sis productes que funcionen

Fruit de la investigació del departament d’R+D i del treball conjunt amb laboratoris de reconegut prestigi, Vichy Catalan Corporation ha desenvolupat els 6 productes que componen la gamma en la qual les propietats mineromedicinals de l’aigua termal són les autèntiques protagonistes.

Gel de Bany, Xampú, Body Milk, Crema Facial, Aigua Termal i Gel Hidroalcohòlic. Tots ells, inspirats en la tradició termal de l’Hotel Balneari Vichy Catalan, fundat el 1898 i desenvolupats per millorar la salut i el benestar de les persones.

Gel de bany Oasis Thermal Care: formulat amb l’aigua termal Vichy Catalan que gràcies a la seva composició en minerals, facilita la higiene diària de tot tipus de pells. En cada aplicació, els minerals són absorbits per la dermis i amb l’ús continuat s’aconsegueix que llueixi neta, suau i hidratada.

D’agradable textura, amb àloe i perfumat amb fragància d’atzerola, el gel de bany Oasis Thermal Care de Vichy Catalan Corporation refresca i neteja la pell de tot el cos amb un acabat envellutat.

Xampú Oasis Thermal Care: la rica composició en minerals de l’aigua termal Vichy Catalan el converteix en el xampú recomanat per a cuirs cabelluts sensibles, ja que no irrita i aporta sensació de frescor. És apte per a tot tipus de cabells i ús diari, ja que aconsegueix que els nutrients i l’extracte d’àloe amb el qual està enriquit siguin absorbits en cada rentat per lluir una cabellera brillant, sedosa i hidratada.

Perfumat amb una deliciosa fragància d’atzerola i textura que s’integra fàcilment en la fibra capil·lar, crea una abundant espuma i proporciona una neteja profunda sense endurir els cabells.

Body Milk Oasis Thermal Care: els beneficis dels minerals de l’aigua termal Vichy Catalan que són absorbits per la pell redunden en una pell més hidratada i amb més elasticitat.

A més, la seva formulació està enriquida amb extracte de ginseng que refresca i tonifica la pell de tot el cos. La seva textura suau i lleugera s’absorbeix fàcilment sense deixar un acabat enganxós i és apta per a tot tipus de pells.

Crema Facial Oasis Thermal Care: amb extracte de rosa negra i hidrolitzat de perla, està indicada per a tot tipus de pells amb especial recomanació per a les més sensibles, en les quals els minerals i nutrients que Vichy Catalan posseeix actuen amb més incidència. Alt poder regeneratiu i d’hidratació amb una textura sedosa, que aporta a la pell un to homogeni i lluminós.

Aigua termal Oasis Thermal Care: l’essència termal de l’aigua Vichy Catalan en el seu estat més autèntic i amb àcid hialurònic, per aplicar a la pell de la cara i obtenir resultats d’alta eficàcia. Alleujament de la pell després de l’exposició solar, afaitat i irritacions cutànies.

Gel hidroalcohòlic Oasis Thermal Care: en línia amb les necessitats actuals, conté 70% d’alcohol per garantir la desinfecció total contra virus i bacteris.

Per evitar la sequedat de la pell, la seva fórmula inclou àloe i glicerina; cosa que aconsegueix una agradable textura de ràpida absorció.

El gel hidroalcohòlic Oasis Thermal Care de Vichy Catalan garanteix higienització i hidratació de màxima qualitat, a més al tenir una olor neutra que és compatible amb l’ús de qualsevol fragància.

La col·lecció es comercialitza en format de 500 ml, excepte l’Aigua Termal que té un envàs de 250 ml i el de la Crema Facial que és de 50 ml. El Gel Hidroalcohòlic a més del format gran està disponible en mida mini (100 ml), molt pràctic per portar dins de la bossa, motxilla o necesser de maquillatge. A més, des de Vichy Catalan, han creat un estoig amb tres productes: Body Milk, Xampú i Gel de Bany en format de 500 ml, ideal per regalar. Tant el packaging de l’estoig com el de tota la gamma, emula el mosaic inspirat en l’obra d’Antoni Gaudí.

Es poden aconseguir els productes de la gamma Oasis Termal Care de Vichy Catalan en farmàcies, a l’Hotel Balneari Vichy Catalan i a la botiga en línia de la marca www.latiendavichy.com.