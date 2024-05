Autònoms i pimes: la importància de tenir una web professional

Contingut ofert per:







En plena era digital, amb smartphones ultrasofisticats, e-commerce, Big Data i fins i tot IoT (Internet de les Coses, en anglès), encara hi ha empreses que no tenen una pàgina web per donar visibilitat al seu negoci. I són més de les que s’esperen. Segons dades de l'INE, a Espanya hi ha avui dia al voltant de 3,42 milions de companyies, de les quals gairebé 1,2 milions, el 35%, encara no tenen un aparador digital.

Una pàgina web equival a la vitrina i el taulell d'una botiga física i permet fer visible qualsevol negoci i maximitzar les probabilitats d'èxit. Funciona els set dies de la setmana, durant 24 hores, i possibilita que els interessats accedeixin als productes i serveis oferts en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Un allotjament digital sol ser imprescindible perquè l'activitat comercial de l'empresa es doni a conèixer si s'acaba de llançar o que es consolidi i destaqui si ja és al mercat. I és que més del 90% de les cerques relacionades amb qualsevol companyia o negoci es realitzen en línia, i haurien d'acabar amb l'internauta navegant a la web de la firma corresponent.

Autònoms i pimes

El 99% de les empreses que hi ha actualment a Espanya són pimes, però, segons l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI), s'aprecien diferències importants pel que fa a presència d'aparadors en línia en funció de la mida de la companyia.

Així, en el sector dels autònoms i les petites firmes (d’1 a 9 treballadors), fins a un 60% no tenen una pàgina associada a la seva activitat, mentre que en les empreses de mitjana dimensió (10 a 50 empleats) la implantació és molt més gran i el percentatge ja baixa al 25%.

Atreure més clients

Mostrar un disseny atractiu, oferir una navegació natural i tenir cura dels continguts són algunes de les claus que ha de reunir un web corporatiu per triomfar. Però hi ha més aspectes a tenir en compte i, per treure tot el partit als avantatges dels allotjaments digitals, cal posar-se en mans de professionals especialitzats.

Guanyar audiència i clients és l’objectiu final de gairebé qualsevol web. Per això, és millor recolzar-se en un bon soci, i Orange Empresas pot ser l'aliat perfecte, perquè ofereix un servei integral que abasta des del disseny de la web i la gestió de continguts fins al suport informàtic i el posicionament als cercadors.

El producte s'anomena Orange Web i s'ofereix en dues modalitats diferents: Web Essentials i Web Empresas.

Les funcionalitats de Web Essentials

El servei Orange Web Essentials inclou fins a vuit punts imprescindibles que faran que la pàgina digital de qualsevol empresa o negoci faci un salt qualitatiu.

Disseny professional. El web es crearà a mida de l'activitat, de forma personalitzada i amb fins a cinc pàgines de contingut perquè s’hi pugui incloure tota la informació necessària.

Web optimitzada per a SEO. La web estarà preparada per indexar-se i posicionar-se en els principals cercadors, com Google i Bing.

Manteniment. Un expert assessorarà en el contingut i el disseny de la web en funció de l'activitat i els objectius: estructura, textos, imatges, etc.

Domini i seguretat. Domini propi, allotjament de la pàgina en servidors segurs i dos comptes de correu electrònic a disposició.

Disseny 'responsive' i multilingüe. El web estarà dissenyat per ser visualitzat en qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta o mòbil) i traduït a fins a 3 idiomes.

Formació. S'hi afegirà material formatiu i comunicacions periòdiques per ajudar l'empresa a gestionar l'allotjament.

Àrea de gestió personalitzada. Accés privat a una eina des de la qual es podrà controlar i gestionar la pàgina, fer modificacions, consultar estadístiques de visites, etc.

Suport personalitzat Servei d'atenció al client per fer les consultes i modificacions que es vulguin.

L'extra de Web Empreses

Aquest segon producte manté les vuit funcionalitats esmentades abans i n’hi suma tres més especialment atractives.

Posicionament SEO Prèmium. Un expert assessorarà perquè la web aparegui en millors posicions als cercadors. Es destacaran fins a 4 paraules clau, s'establiran comparacions amb la competència i es posarà el focus en la redirecció de clients cap a l'aparador digital. L’expert monitoritzarà mensualment l’evolució de la pàgina.

Presència digital a Internet. Per augmentar la visibilitat i el coneixement de l'empresa, es crearà i optimitzarà una fitxa de Google i es publicaran les dades del negoci a fins a 50 plataformes diferents (Google, Facebook, Instagram, Triadvisor…).

Redisseny anual de la web. Per mantenir una imatge actualitzada i evitar els dissenys obsolets.

En definitiva, una pàgina web permet que l'empresa sigui visible a nivell mundial, no només local. I confereix credibilitat i professionalitat a l'empresa; la seva absència pot generar desconfiança. També és una eina essencial per aplicar estratègies de màrqueting digital i participar en xarxes socials i, a més, serveix de porta d’entrada als serveis de comerç electrònic que es puguin oferir.

