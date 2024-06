La Ciberseguretat: un escut vital per a empreses en l'era digital

Contingut ofert per:







El 2023 es van registrar un total de 730.000 atacs informàtics, només a Espanya. Aquesta xifra equival a més de 2.000 exercicis de ciberdelinqüència al dia. Es comet un atac cada 39 segons, segons dades proporcionades per la consultora especialitzada Cybersecurity Ventures. En vista de les dades, és molt important familiaritzar-se amb el concepte de ciberseguretat, ja que estem davant d'un element fonamental per a les empreses, en manejar una gran quantitat d'informació. Tant se val si es tracta d'una societat limitada, anònima o unipersonal. Sense importar si estem davant d'una empresa pública o privada, ja sigui petita, mitjana o gran: en l'era digital on vivim, amb una immensa quantitat d'informació, totes les nostres comunicacions i connexions generen dades que requereixen protecció.

Afortunadament, malgrat l'increment dels ciberatacs, hi ha solucions efectives per a l'àmbit empresarial. Gràcies a la proliferació de mètodes de protecció, és possible reduir tant el nombre com la freqüència de les incidències.

La importància de la ciberseguretat

Vegem per què és necessària la ciberseguretat a les empreses.

Protecció de dades i informació sensibles La ciberseguretat permet tenir una funció d'escut davant de possibles atacs i bretxes. És important recordar que s'està treballant amb informació financera, personal, de propietat intel·lectual i estratègica, de gran valor, per la qual cosa és fonamental tenir protecció efectiva. Continuïtat del negoci Els atacs cibernètics són molt perillosos, ja que només un pot paralitzar totalment les operacions d'una empresa, amb els consegüents danys econòmics i materials derivats. Les solucions de ciberseguretat protegeixen les empreses davant d'aquest tipus d'amenaces i atacs i minimitzen els riscos per garantir la continuïtat del negoci. Confiança dels clients Vivim en l'era de la informació, per la qual cosa els consumidors confien que les seves dades estiguin segures quan realitzen interaccions amb una empresa. Gràcies a la ciberseguretat és possible mantenir i enfortir aquesta confiança entre empresa i client. Solucions antifrau i antiespionatge Amb la ciberseguretat és possible obtenir cobertura i solucions efectives davant d'atacs de ‘phishing’, de suplantació d'identitat o de programari maliciós. Costos financers Els costos financers es poden elevar, de manera pronunciada, per bretxes de seguretat. Resulten molt costoses operacions com la recuperació o la restauració de dades, sense oblidar les multes regulatòries i les demandes legals derivades del problema.

Pla d'acció

D'acord amb l'opinió dels especialistes en seguretat informàtica, és fonamental fer una avaluació exhaustiva de l'empresa per identificar possibles vulnerabilitats. Això permet fer un pla d'acció personalitzat per a cada cas. A més, existeixen algunes recomanacions fàcils d’implementar que poden millorar significativament la seguretat informàtica de qualsevol negoci.

Formació dels empleats Cal que els empleats coneguin les bones pràctiques de seguretat, com ara la creació de contrasenyes eficaces, la detecció de correus electrònics de ‘phishing’, etc. Manteniment actualitzat Que tots els sistemes, aplicacions i programari es trobin actualitzats amb els darrers pegats de seguretat, amb l'objectiu d'abordar possibles bretxes. Control d'accés Deixar clar els privilegis d’accés dels usuaris, per reduir el risc d’entrades no autoritzades. Còpies de seguretat Prendre com a pràctica habitual fer còpies periòdiques de seguretat, així com dur a terme assajos dels protocols de recuperació de dades. Anàlisi de trànsit Dur a terme anàlisis de registres, per poder localitzar activitats sospitoses i possibles violacions de seguretat.

Orange Empreses i les solucions per al teu negoci

A Orange Empresas t'ofereixen eines de ciberseguretat per protegir el teu negoci davant d'amenaces i altres riscos digitals i es converteix en el teu aliat per reforçar la seguretat de la teva empresa, els teus clients i els teus empleats.

Per això, basa les seves solucions de ciberseguretat en tres pilars:

Protecció integral. Orange Empresas ofereix solucions de ciberseguretat que protegeixen diferents aspectes del negoci i que s'adapten a la situació de cada empresa en funció de la seva activitat i necessitats específiques. Aquestes solucions ofereixen, en conjunt, una protecció integral amb l'objectiu de poder detectar i aturar ràpidament qualsevol ciberatac, amb independència del tipus i l'origen: per suplantació d'identitat, robatori de contrasenyes, segrest d'informació, arxius maliciosos... Solucions fàcils d’implantar. . Les solucions d'Orange Empresas són senzilles d'implementar i gestionar. A més, són capaces d'adaptar les eines sofisticades creades per a les grans empreses al teu negoci, tant en funcions com en cost. Assessorament sempre disponible. Orange Empresas posa a la teva disposició un equip de professionals que et podran orientar en tot moment.