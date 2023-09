La ciberseguretat: un desafiament ineludible per a les pimes

Contingut ofert per:







La tecnologia ha revolucionat la manera com les empreses operen i competeixen al mercat. La digitalització ha irromput a l'escena empresarial, transformant processos, redefinint interaccions i generant un flux constant de dades i informació. A mesura que les organitzacions passen a formar part d’aquesta revolució tecnològica obtenen grans avantatges, des de la millora de l’eficiència operativa fins a l’expansió del seu abast global, passant per la creació de noves formes d’interacció i fidelització amb els clients. Tot i això, juntament amb aquestes oportunitats també sorgeixen desafiaments ineludibles, especialment en l'àmbit de la ciberseguretat.

La ciberseguretat, per tant, ha esdevingut una necessitat en el món empresarial actual. Les petites i mitjanes empreses (pimes), amb les seves capacitats sovint més limitades en comparació amb les grans corporacions, s'enfronten a una necessitat creixent de protecció davant les amenaces cibernètiques en constant evolució.

Nova realitat

La ciberseguretat ja no és simplement una mesura reactiva per evitar danys. Es configura com una nova realitat present en tots els àmbits de les empreses, i amb aspectes clau a considerar, com la seguretat de les dades, la protecció de la privadesa dels clients i la continuïtat operativa. És important comprendre que qualsevol possible ciberatac podria tenir repercussions en la reputació acumulada al llarg del temps, així com implicacions econòmiques i legals, juntament amb la confiança erosionada dels nostres clients i col·laboradors. Davant d'aquesta realitat, és aconsellable que les pimes adoptin un enfocament proactiu i integral, on la inversió en ciberseguretat es vegi com una mesura estratègica de projecció a llarg termini.

Un aliat en ciberseguretat

En aquest context, Orange Empresas és un aliat estratègic que comprèn a fons les complexitats i els desafiaments a què s'enfronten les pimes a l'era digital. Amb una àmplia experiència en l'àmbit de les comunicacions i la tecnologia, Orange s'ha distingit per anar més enllà de la mera provisió de serveis. S'ha posicionat com un aliat dedicat a ajudar a reforçar la seguretat dels clients, entenent que la ciberseguretat és una part integral de la base sobre la qual les empreses construeixen el seu camí cap al futur.

Network Plus: un escut empresarial

En la recerca de solucions integrals de ciberseguretat, Orange Empresas inclou en el seu portafolis Network Plus, una proposta que s'erigeix com una defensa sòlida i adaptable contra els ciberatacs en constant evolució. Aquesta solució va més enllà de ser una simple barrera; és un autèntic escut empresarial que abasta des de la protecció avançada contra codi maliciós (malware), ransomware i qualsevol tipus d'atac o intrusió fins a la possibilitat d'accés remot segur i la gestió de múltiples IP fixes.

Network Plus no només protegeix els sistemes i dades, sinó que també proporciona la tranquil·litat necessària perquè les pimes puguin aprofitar al màxim les oportunitats digitals sense por de les amenaces invisibles.

Un camí segur cap a la transformació digital

El compromís d'Orange Empresas no es limita a proporcionar solucions tècniques; el seu objectiu és ajudar i assessorar les pimes perquè segueixin creixent i evolucionant amb confiança en el món digital. La ciberseguretat no és només una mesura de precaució, sinó una base sòlida sobre la qual es consolida una transformació digital fiable.

En el món digital, on la interconnexió és constant i la informació flueix a velocitats vertiginoses, la ciberseguretat s'ha convertit en un component essencial de l'estratègia empresarial. En aquest context, les dades són considerades un dels actius més valuosos d'una empresa. Ja no es tracta només de protegir xarxes i sistemes informàtics, sinó de salvaguardar la integritat de les dades confidencials i crítiques per al negoci.