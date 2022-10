Imbatibles. Capaços de tot

Contingut ofert per:





La nedadora Teresa Perales, la triatleta Susana Rodríguez i el tennista Daniel Caverzaschi són la cara visible del nou projecte dei les seves marques juntament amb el Comitè Paralímpic Espanyol. Procter & Gamble (P&G), fabricant de productes de consum de marques tan conegudes com Dodot®, Fairy® o Ariel®, i empresa compromesa amb els Jocs Olímpics des del 2010, ha llançat juntament amb el Comitè Paralímpic Espanyol el seu projecte “Imbatibles. Capaces de todo” amb l'objectiu de recolzar i visibilitzar l'esport inclusiu a Espanya.

Els ambaixadors de la campanya, esportistes paralímpics de renom, han volgut posar cara i veu a la iniciativa a través de les seves històries personals i la seva experiència superant els reptes i barreres amb què es troben en el seu dia a dia, fora i dins de les competicions esportives. D'aquesta manera, el projecte cerca en aquests esportistes la inspiració per sentir-nos imbatibles, per ser capaços de tot independentment dels reptes que trobem pel camí.

Projectes de Relleu Paralímpic

Per fer bandera de l'esport inclusiu, P&G uneix forces amb el Comitè Paralímpic Espanyol i també amb els seus socis de distribució, com Amazon, El Corte Inglés, Eroski, IFA, Euromadi i la seva xarxa de farmàcies col·laboradores. Aquesta aliança promourà l'accés i la pràctica de l'esport adaptat per a persones amb discapacitat a través de l'educació i la formació, així com l'adaptació de les infraestructures.

Entre els Projectes de Relleu contemplats, hi ha accions per facilitar l'accés de les persones amb discapacitat amb material esportiu adaptat, la inclusió de nens i nenes amb discapacitat en competicions esportives o xerrades de conscienciació infantils sobre la importància de la inclusió de les persones amb discapacitat a l'esport, entre d'altres. Per això, triant marques de P&G com Ariel, Fairy, Gillette o Oral-b, a través d'Amazon, El Corte Inglés, Eroski o IFA, els consumidors estan promovent la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport.

"Amb Imbatibles unim forces amb els nostres socis de la distribució i el Comitè Paralímpic Espanyol per reforçar el nostre compromís amb l´esperit olímpic i paralímpic i trencar barreres en l’accés a l’esport de les persones amb discapacitat", ha assenyalat Vanessa Prats, directora general de P&G a Espanya i Portugal, que a més ha reafirmat “el compromís constant de la companyia amb la igualtat i la inclusió”.

Per la seva banda, Miguel Carballeda Piñeiro, president del Comitè Paralímpic Espanyol, ha assenyalat: “És per a nosaltres un enorme plaer i un honor sumar a la nostra Família Paralímpica una entitat com P&G, que amb les seves marques tan familiars per a tots nosaltres podrà ajudar-nos amb un efecte multiplicador per portar a molts més racons de la nostra societat els missatges i els valors que els nostres esportistes representen. Agraïm enormement que una empresa tan lligada al moviment olímpic i paralímpic a nivell internacional aterri a Espanya amb projectes de suport no només a l'equip paralímpic, sinó també a l'esport de base, col·laborant en el nostre objectiu que hi hagi més igualtat d'oportunitats en l'accés a l'esport per a les persones amb discapacitat”.