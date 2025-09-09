Els sentinelles del mar: 4 rutes per fars llegendaris

Galícia i el darrer capvespre d'Europa
Si hi ha un lloc sembrat de fars mítics, aquest és Galícia. Més de 40 inclosos en els seus 200 quilòmetres de litoral. Per les costes passa una de les rutes de trànsit marítim més importants. Allà hi conflueix la història i la llegenda. El mite i la fantasia. El vigor d'un mar brau i de forts corrents que han dut a l’enfonsament durant segles tot un exèrcit de vaixells. Cap a un naufragi inevitable des de temps immemorials. Així ho testifica el far en ús més antic del món, la Torre d'Hèrcules, Patrimoni de la Humanitat. Una talaia de finals del segle I d. C., aixecada per l'arquitecte Gaio Sevio Lupo sobre l'antic poblat cèltic de Brigantia, per acompanyar els vaixells que navegaven vorejant els confins de l'imperi romà. Tot i que, segons explica la llegenda, Hèrcules va vèncer el gegant Gerió en aquest lloc i per això va construir la torre sobre la seva tomba.
Un altre far mític a Galícia és el del Cap Fisterra, aixecat el 1879 al lloc on els romans van considerar, erròniament com es va veure després, que era el punt més occidental d'Europa. Fins allà arriben molts pelegrins des de Santiago de Compostel·la per completar aquí el camí. I ha estat el lloc on tradicionalment els viatgers cremaven les seves pertinences per purificar-se i deixar enrere les càrregues. Tot i això i malgrat la fama, hi ha un altre far, a 30 quilòmetres, molt especial, el de Touriñán (a la imatge), que mereix també una visita perquè presumeix de tenir el darrer capvespre d'Europa. Aquest sí.
Ubicat en una península que s'endinsa un quilòmetre al mar, és durant dos mesos a l'any (entre el 18 d'agost i el 19 de setembre, i entre el 24 de març i el 14 d'abril), quan té aquest honor d'acomiadar el sol europeu. Un privilegi que, com resa una placa, comparteix amb Noruega i Portugal, a causa de la variació de la inclinació de l'eix de rotació de la Terra. El far Touriñán, fundat el 1898 (el seu vell edifici), és un racó de pau, aixecat a 60 metres d'alçada, que projecta el seu halo de llum a 37 quilòmetres. Et recomanem seure a la gespa davantera a contemplar l'Atlàntic i agafar el sender lateral que convida a una ruta circular molt agradable.