5 Paradors a primera línia de muntanya per a un estiu diferent

Contingut ofert per:





Gaudir de la natura en estat pur, connectar amb l'entorn i practicar activitats a l'aire lliure que ens allunyen de la rutina i la monotonia del nostre dia a dia. Aquest és el gran valor de la muntanya, com a destinació perfecta per a unes vacances diferents i inoblidables a Paradores que, per la seva ubicació estratègica i privilegiada, brinden al visitant una experiència única i completa amb paisatges dignes de fotografiar.

Emplaçats, molts d'ells, en llocs històrics com castells, convents, monestirs o palaus, ofereixen tot un ventall d'opcions per deixar-se seduir per la gastronomia típica del lloc, la comoditat de les estances, la genialitat de les joies artístiques que atresoren i la originalitat d'activitats del programa Naturalesa per als Sentits. Una iniciativa que posa el focus en l'àmbit local i en el turisme responsable, molt en línia amb la gran aposta de la cadena hotelera per la sostenibilitat, tal com queda palès amb la seva oferta d'habitacions, 100% lliures de plàstics d'un sol ús, amb els productes quilòmetre zero a les cuines i amb la utilització d'energies renovables al 100%. Vet aquí una proposta d'allotjaments alpins, a l'abric de boscos, gorges, valls i turons, en què el temps sembla aturar-se.