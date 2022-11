Un projecte internacional per desenvolupar la llet del futur

Contingut ofert per:





Pascual Innoventures, nascuda el 2021 per impulsar l'alimentació del futur, ja ha realitzat la primera gran inversió de capital en una aposta per la innovació i complint amb el seu compromís de desenvolupar els lactis del futur. Concretament, ha invertit en De Novo Dairy i Zero Cow Factory, dues de les quatre start-ups que van formar part de Mylkcubator, la primera incubadora del món especialitzada en el desenvolupament de projectes d'innovació per al sector lacti, posada en marxa per Pascual Innoventures i el seu soci Eatable Adventures. De Novo Dairy i Zero Cow Factory estan especialitzades en el desenvolupament de tecnologies d'agricultura cel·lular i fermentació de precisió. Aquestes tecnologies, capaces de produir directament nutrients i ingredients per a la indústria làctia a través de microorganismes, se sumen i complementen a la indústria tradicional, ajudant els actors del sector a caminar cap a models de producció mixtos cada vegada més sostenibles, eficients i saludables que garanteixin la seguretat alimentària per a tothom.

Projectes únics

Mitjançant aquestes inversions, assenyala Gabriel Torres, director de Pascual Innoventures, “pretenem consolidar acords de col·laboració per llançar nous productes de nova i ampliada funcionalitat; els quals millorin la qualitat de vida dels nostres consumidors i ens permetin entrar en nous mercats. Al costat de De Novo Dairy, explorarem la producció de Lactoferrina una proteïna d'alt valor, essencial en el desenvolupament de nadons i enfortidora del sistema immune. De la mà de Zero Cow, treballarem a la síntesi de la Caseïna, proteïna làctia que és vital per aconseguir un bon sabor i textura en formatges o iogurts d'origen no animal”.

La visió primerenca i la capacitat per identificar el potencial de l'ecosistema emprenedor en matèria de lactis alternatius va ser el que va impulsar Pascual Innoventures a crear Mylkcubator fa poc més d'1 any. Els cultius cel·lulars i les tècniques de fermentació de precisió comencen a demostrar la seva viabilitat industrial, com deixa palès el creixement de la inversió en aquest sector (actualment s'identifiquen més de 200 inversors) i l'aparició de noves start-ups que utilitzen aquestes tecnologies com a base, el valor total de negoci del qual ja supera els 5.316 milions de dòlars, segons dades de Dealroom.

En definitiva, es tracta d'un sector l'ecosistema del qual està evolucionant molt ràpid i generant una important tracció inversionista, tant a nivell global com local. Així ho avalen les xifres, i és que la inversió en alternatives làcties es va triplicar el 2021, respecte de l'any anterior, passant de 194 milions de dòlars a 605 milions de dòlars.

II edició de Mylkcubator: donant resposta als reptes globals d'avui i de demà

Avui més que mai, el context socioeconòmic global actual posa de manifest els reptes presents i futurs que la indústria agroalimentària haurà d'afrontar. Entre ells, ser capaços de desenvolupar i aplicar models sostenibles i eficients de producció d'aliments que permetin alimentar una població mundial que ja només aquest mes de novembre ha arribat als 8.000 milions de persones. Per això, l'impuls, el desenvolupament i l'aplicació de noves tecnologies complementàries a la indústria tradicional exercirà un paper fonamental.

Davant d'aquest context, Pascual Innoventures i Eatable Adventures han posat en marxa Mylkcubator 2.0, la segona edició d'aquest programa pioner a nivell mundial.

“A Pascual Innoventures estem convençuts que només mitjançant la innovació i l'aposta per tecnologies alimentàries disruptives serem capaços d'afrontar els reptes actuals que té, no només el sector agroalimentari, sinó el conjunt socioeconòmic global. Gràcies a iniciatives com Mylkcubator, serem capaços d'evolucionar cap a un sistema de producció mixt eficient i sostenible que millori la vida de les persones, els animals i el planeta”, ha afirmat Gabriel Torres.

Per part seva, Itziar Ortega, VP of Global Operations d'Eatable Adventures, afegeix que “la col·laboració d'actors tan rellevants i compromesos com Eatable Adventures i Pascual Innoventures ens ha permès ser pioners i anar un pas endavant. Estem segurs que en els propers anys aquestes tecnologies s'aniran consolidant i que, sens dubte, Espanya seguirà marcant fites històriques, entre altres coses, gràcies a la innovació de programes únics al món com Mylkcubator, que impulsen l'ecosistema d'innovació a escala mundial”.

“El repte que tenim avui com a societat per alimentar tota la població del planeta és gran, i per això la indústria agroalimentària ha assumit la seva responsabilitat per crear l'alimentació del futur” Gabriel Torres.

100% compromesos amb el sector ramader

L'aposta pel desenvolupament de noves tecnologies complementàries a la producció tradicional de llet respon, en paraules de Joaquín Lorenzo, director Agro de Pascual al “nostre esperit emprenedor, valent i inconformista i al propòsit de donar el millor per a les persones; cosa que implica atendre un consumidor divers i exigent. No ens oblidem que a Pascual som ramaders, per això, el nostre compromís amb la nostra activitat tradicional queda inalterable i més fort que mai. Treballem activament en projectes i innovacions que tenen per objectiu la reducció d'emissions, preservant el benestar animal i protegint el medi ambient.

Aquest compromís implica, a més, ser una empresa d'alimentació amb vocació universal, és a dir, amb l'ambició de convertir-nos en l'opció per a tots els consumidors; cuidant no només el que fem, sinó també com ho volem fer. És a dir, de manera sostenible, responsable i eficient. A més, volem ser el referent per a aquelles persones que optin per un altre tipus de productes complementaris, cosa que podem aconseguir a través de la fabricació de components lactis a partir de cultius cel·lulars o de fermentació de precisió”.

Startups elegides

S'acaba de presentar la segona edició de Mylkcubator, en què han resultat seleccionades les següents:

Maolac és una start-up israeliana especialitzada en la investigació d'ingredients biofuncionals per crear proteïnes de precisió amb gran capacitat nutricional, inspirades en la llet de munyida. El seu objectiu principal és aplicar aquesta tecnologia per millorar la salut i el benestar tant dels éssers humans com dels animals domèstics.

La start-up portuguesa PFx Biotech se centra a comercialitzar proteïnes de llet humana bioactives i funcionals com a ingredients proteics alternatius per al seu ús en nutrició pediàtrica i avançada. Utilitzen un procés de fermentació de precisió d'alta tecnologia per garantir el benestar de les persones i la cura del planeta.

L'holandesa Miruku, líder en l'emergent sector de l'agricultura molecular té com a missió proporcionar productes lactis sostenibles, nutritius i rendibles aplicant tecnologies de cultiu molecular per programar cèl·lules vegetals i produir proteïnes i greixos aptes per a la generació de productes lactis d'origen vegetal.

Ergo Bioscience, start-up argentina centrada en el desenvolupament de proteïnes animals complexes, ha aconseguit desenvolupar un procés innovador per crear aliments alternatius d'origen vegetal. El seu objectiu és assolir productes organolèpticament idèntics a aquells d'origen animal. Entre la cartera de proteïnes hi ha les caseïnes Alfa-S1 i Kappa, per a aplicacions làcties d'origen vegetal, i la mioglobina per a aplicacions càrnies d'origen vegetal.

Nutropy és una start-up francesa dedicada a l'elaboració d'ingredients lactis a partir de l'alimentació de llevats amb sucres, minerals i vitamines. Aquests ingredients són idèntics als produïts per les vaques i permeten desenvolupar alternatives als lactis, sense renunciar al sabor original.