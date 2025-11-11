L'auge del ‘road trip’ elèctric: viatjar amb zero emissions

Contingut ofert per:
Peugeot aposta per una nova manera d'entendre la mobilitat amb l'E-3008, un SUV que combina autonomia, tecnologia i sostenibilitat
La mobilitat elèctrica ha transformat la manera de recórrer el món, donant lloc a una nova manera de viatjar, el ‘road trip’ elèctric. Queda enrere la necessitat de planificar una ruta tenint en compte les benzineres d'una zona determinada. Aquest hàbit ha donat pas a una nova concepció del viatge, en què els punts de càrrega estratègics de vehicles porten el turista a descobrir pobles, paisatges i experiències úniques.
El turisme elèctric a Espanya ha experimentat un creixement important en els darrers anys. Segons la plataforma EVcharge, a l'agost d'aquest any es van registrar més de 160.000 matriculacions de vehicles electrificats, fet que suposa un augment del 144% respecte al 2024. Un de cada quatre vehicles venuts ja és elèctric o híbrid endollable.
Peugeot, la marca d'automòbils líder en electrificació, està abanderant aquesta revolució amb una gamma de cotxes pensada per a gaudir de la mobilitat elèctrica amb llibertat, sense ansietat de càrrega. El seu vehicle insígnia és el nou Peugeot E-3008, un automòbil amb fins a 700 km d'autonomia WLTP amb el qual viatjar per Espanya es converteix en una acció de zero emissions. Tot això recolzat per Peugeot Electric Promise, la promesa més completa d'Europa: 8 anys de garantia tant en el vehicle com en la bateria, Wallbox de càrrega inclosa, accés a gairebé un milió de punts de càrrega a Europa i la garantia E-Relax, que et permet provar el teu elèctric durant tres mesos amb total tranquil·litat i si no t'agrada, ho pots canviar per la seva versió híbrida.
Les rutes sostenibles guanyen cada cop més adeptes entre els qui busquen noves experiències que siguin respectuoses amb el medi ambient. Durant anys, pocs turistes optaven per aquesta alternativa, a causa de la preocupació per trobar prou punts de recàrrega durant el viatge. Tot i això, el notable augment d'estacions i els avenços tecnològics que s'han produït al sector han provocat l'efecte contrari. Ara, molts viatgers planifiquen els seus itineraris tenint en compte aquests punts i les activitats que poden fer mentre recarreguen els seus cotxes.
El nou E-3008 Long Range és el vehicle perfecte. La combinació de disseny, confort i eficiència, juntament amb una autonomia homologada sota el protocol WLTP de fins a 700 km, permet fer llargs viatges de forma totalment completa, sense necessitat de recarregar. A més, l'aplicació integrada al sistema i-Cockpit, e-ROUTES by Free2move Charge, permet accedir a més de 850.000 punts de càrrega a tot Europa, amb un navegador que calcula automàticament les millors parades en cada trajecte, el Trip Planner EV Routing. La ruta final s'adapta al viatger i a les seves preferències.
Així mateix, el seu sistema de càrrega destaca per la seva gran eficiència, ja que pot passar del 20% al 80% en tan sols 30 minuts, gràcies als 160 kW del sistema, el temps just per prendre un cafè, visitar un poble amb encant o passejar per la platja. Cada pausa es converteix en l'oportunitat ideal per descobrir aquells llocs amagats durant el trajecte, perquè amb el nou vehicle E-3008 l'important no només és la destinació final, sinó també el camí que es recorre fins a arribar-hi.
Peugeot proposa explorar el país des d'una perspectiva nova, gràcies a les tres rutes que ha dissenyat per diferents zones de la geografia espanyola, combinant punts de recàrrega amb llocs d'interès turístic.
La primera recorre diferents pobles i ciutats d'Andalusia. S'inicia a Madrid i acaba a Granada, passant per Còrdova, Úbeda i Baeza, aquestes dues darreres declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Una altra de les rutes a fer és la que transcorre pel Mediterrani, des de Barcelona a Múrcia, passant per Tarragona, València i Alacant. És l’opció ideal per gaudir de les platges, el patrimoni cultural d’aquestes regions i la gastronomia local. L'última de totes és la del Nord Verd, que recorre la distància entre Bilbao i Santiago de Compostel·la, passant per Santander i Oviedo, un trajecte ple de naturalesa.
A cada ruta, els punts de càrrega estratègics estan integrats en enclavaments que mereixen ser vistos. Així, cada tram del recorregut es converteix en una manera de viatjar més sostenible i conscient amb el medi ambient.
El vehicle estrella de la companyia no només destaca per la seva autonomia i eficiència, sinó que també ofereix una experiència renovada a bord. El seu habitacle silenciós i el maleter generós de fins a 1.480 litres permeten viatjar amb tot el confort necessari. De la mateixa manera, la climatització intel·ligent amb bomba de calor manté la temperatura ideal sense penalitzar el rendiment.
La seguretat també és un aspecte important. El cotxe disposa de més de 40 sistemes ADAS de conducció semiautònoma nivell 2, ideals per fer viatges llargs. A més, inclou l'innovador Drive Assist Plus 2.0, que gestiona la velocitat, la distància i el posicionament en carril, així com el canvi de carril semiautomàtic, que permet avançar només tocant l'intermitent.
Moure's amb el nou E-3008 vol dir també estalviar en sostenibilitat, practicant un turisme conscient i descobrint Espanya de forma responsable. Amb un cost per quilòmetre fins a un 70% inferior al d'un vehicle de benzina, la conducció produeix un total de zero emissions.
Peugeot posa a la disposició dels seus clients un total de tres programes de garantia per gaudir de la mobilitat elèctrica i el viatge sense preocupacions i amb total llibertat:
Peugeot Care: garantia estesa de fins a vuit anys o 160.000 km, transferible al nou propietari, i amb un manteniment a la Xarxa Oficial Peugeot.
Peugeot Promise: programa que inclou tot allò necessari per al viatge elèctric. Punt de càrrega i targeta RFID inclosos en la compra, amb accés a més de 850.000 punts a Europa; l'aplicació e-Routes, amb l'objectiu de planificar i pagar les recàrregues des del mòbil; una garantia de bateria de fins a vuit anys o 160.000 km al 70% de capacitat; i assistència específica per a elèctrics.
Peugeot E-relax: prova de tres mesos del nou E-3008, sense cap compromís, amb la possibilitat de canviar-lo per un híbrid o tèrmic. Inclou vuit anys de garantia, un punt de càrrega i el Charging Pass.
El ‘road trip’ elèctric ha arribat per quedar-se. Aquesta nova manera de moure's pel món, molt més conscient, silenciosa, respectuosa i emocionant, ha revolucionat el model actual de turisme.
Amb el nou Peugeot E-3008 i els programes Peugeot Care, Promise i E-relax, cada quilòmetre està cobert. Viatja amb total tranquil·litat fins a vuit anys.