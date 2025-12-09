Peugeot, més de 200 anys creant excel·lència

Contingut ofert per:
Des del 1810, Peugeot ha convertit la precisió, la innovació i la passió per l'ofici en el seu segell distintiu. Avui, la marca dona suport als Premis Casa Gourmet, unint llegat industrial i excel·lència gastronòmica.
Per a la majoria del públic, Peugeot és una marca automobilística. I, és clar, ho és: una de les més antigues del sector encara en actiu. Però si preguntes a un xef, probablement el primer que li vingui al cap sigui el seu molinet. I és que, encara que no tothom ho sàpiga, Peugeot té un reputat costat gurmet les arrels del qual arriben fins al 1810, any en què la família va transformar un molí hidràulic al Doubs francès en un taller metal·lúrgic.
Va ser allà on, treballant amb mestria l'acer, van començar a crear serres, ganivetes i, poc després, els seus cèlebres molinets de cafè i pebre, que encara avui es fabriquen i es venen seguint el disseny original. De fet, el famós emblema del lleó que avui corona els cotxes Peugeot va néixer el 1850 per representar el tall, força i precisió dels primers productes de la marca.
El 1889, la firma va presentar el seu primer vehicle, el Serpollet-Peugeot, una curiositat mecànica per a l'època. I encara que no lluïa encara el lleó al seu frontal —s'hi incorporaria el 1905—, els fonaments d'aquell invent, i els que vindrien darrere seu, eren exactament els mateixos que havien sustentat els seus molinets icònics: tècnica, creativitat, precisió, passió i ambició per anar sempre un pas més enllà.
De la mateixa manera que a Peugeot, l’alta cuina i l’univers vinícola combinen creativitat, coneixement i respecte absolut pels processos. Cada plat i cada vi que arriben a la perfecció neixen de l'observació, el mestratge i l'experiència acumulada durant anys. Per això, no és casualitat que Peugeot doni suport a la primera edició dels Premis Casa Gourmet, una trobada transversal impulsada per Prensa Ibérica i Casa Gourmet que reconeix l'excel·lència gastronòmica a Espanya.
Celebrats a Barcelona, els Premis Casa Gourmet pretenen ser un homenatge al producte nacional i a totes les mans que en tenen cura, valoren i impulsen, des de cellers, productors locals i directius fins a marques gourmet, restaurants, projectes d'innovació i sostenibles i experiències enoturístiques. Tots ells, com Peugeot al llarg dels 215 anys d'història industrial, són exemple de com la tradició i la qualitat no s'improvisen: es perfeccionen.
La història de Peugeot, des de la petita ferreria familiar a Doubs fins a la companyia que avui impulsa el disseny, l'electrificació, la seguretat i la tecnologia més avançada en la indústria automotriu, és la d'un ofici que s'ha anat perfeccionant a través de dos segles.
Com en la millor gastronomia, per a Peugeot el temps no és un cost, sinó un ingredient essencial en la recepta de l'excel·lència. Com un vi que madura lentament al celler o un formatge que arriba a la seva perfecció després de mesos de dedicació, els seus cotxes són el fruit d'un llarg i constant procés d'aprenentatge en què, respectant l'herència, s'atreveixen a reinterpretar-lo i millorar-lo.
Per això, alguns models històrics de Peugeot podrien rebre el seu propi guardó en uns Premis Casa Gourmet imaginaris creats ad hoc per al sector de l'automoció: el Type 156, elegit com a cotxe oficial pel president Millerand, recolliria el premi a l'“Excel·lència institucional”; el 402, amb el seu equilibri entre estètica i funció, s'alçaria amb el reconeixement a la millor presentació i disseny; el 504, amb més de 40 anys en producció i presència en 13 països, mereixeria el guardó a la “Trajectòria i fiabilitat”; el 205 GTI, amb el seu caràcter trencador, encaixaria en “Innovació tecnològica”; el 505, precursor del SUV modern, encapçalaria la categoria de “Lideratge i inspiració de futur”; i la gamma SUV d'avui -Peugeot E-3008, 3008, 2008 i 5008- destacaria en “Fusió de tradició i modernitat” i “Sostenibilitat”, combinant 215 anys de llegat amb innovació, disseny, seguretat i tecnologia d'avantguarda.
La trajectòria de Peugeot no és una mera col·lecció de cotxes, sinó un relat industrial que connecta de manera sorprenent amb els principis de la gastronomia. Des dels molinets presents en milions taules i als millors restaurants, als SUV electrificats que recorren avui les ciutats del món, la casa francesa ha sabut evolucionar, innovar i superar-se sense perdre les arrels. I en un esdeveniment com els Premis Casa Gourmet, on se celebra l'autenticitat, la innovació i l'esforç que fa possible l'excel·lència gastronòmica, aquest missatge adquireix un sentit especial.
Avui, dos segles després, Peugeot continua compartint amb la gastronomia espanyola la mateixa convicció: la tradició no s’improvisa. Es perfecciona.