El comerç de barri es modernitza amb noves solucions de pagament

Per aquest motiu, sorgeix la necessitat de reactivar les economies locals i contribuir al seu creixement perquè els comerços que han pogut fer front a aquesta situació puguin reinventar-se i continuar sent competitius. Això passa inexorablement per oferir nous serveis demanats pels clients com són la venda en línia o la distribució a domicili, per adaptar-se als nous hàbits de compra dels consumidors. Cada cop són més les botigues de barri i els petits negocis que aposten per la digitalització i adopten solucions tecnològiques que els permeten millorar l'experiència de compra dels seus clients, cosa que contribueix a incrementar les vendes.

A més d'aquests serveis nous, les solucions innovadores de pagament han irromput amb força; en concret els serveis de “Compra Ara, Paga Després”, coneguts com a BNPL per les sigles en anglès, que permeten als comerços, tant físics com electrònics, fer front als reptes i demandes que arriben de la mà de les noves formes de pagament i de consum. Així neix plazox, una solució dels bancs espanyols que permet als consumidors fraccionar els seus pagaments en el moment mateix de la compra i sense paperassa, tenint la garantia i seguretat que els ofereix la seva pròpia entitat bancària adherida al servei.

Aquesta solució posada en marxa per les entitats bancàries a través del Sistema de Targetes i Mitjans de Pagament espanyol sorgeix amb la clara vocació d'ajudar el petit comerç a modernitzar-se i adaptar-se a les noves necessitats i requeriments dels compradors. D'aquesta manera, els comerços i els consumidors tenen a la seva disposició una nova forma de pagament impulsada per les entitats adherides a plazox, que facilita el fraccionament dels pagaments a l'instant, sense cap tràmit addicional, simplement amb la targeta de crèdit de banc.

Amb aquest servei els clients compten amb la garantia, confiança i seguretat que és la seva pròpia entitat la que els està facilitant el pagament ajornat sense tràmits addicionals ja que se’ls aplicaran les condicions convingudes al contracte que tinguin amb la seva entitat bancària. Gràcies a aquest tipus de solucions, els consumidors poden decantar-se pel comerç local a l'hora de fer qualsevol tipus de compra, sabent que compten amb aquests serveis i facilitats de pagament, i contribuir a la recuperació de l'activitat comercial d'aquests establiments.

Alhora el comerç local també se'n beneficia, incrementant les seves vendes i aconseguint una fidelització més gran dels clients a causa de la senzillesa d'aquest servei. Així, plazox es presenta com una nova solució i oportunitat per als comerços d'introduir la innovació en els seus punts de venda, tant físics com digitals, per arribar a nous tipus de compradors, proporcionant-los un servei que els permet oferir una nova forma de pagament flexible, cada vegada més demanada pels consumidors i amb què fins ara només comptaven els grans comerços.