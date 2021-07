88 atletes, 88 il·lusions, 88 oportunitats per representar Espanya als Jocs

Què és Podium?

Fa més d’un segle i mig, el Baró Pierre de Coubertin, fundador dels nostres Jocs Olímpics moderns, deia que "el més important de l'esport no és guanyar, sinó participar, perquè l'essencial en la vida no és l'èxit, sinó esforçar-se per aconseguir-lo”.

Sota aquesta perspectiva, neixen les beques Podium de Telefónica, amb la il·lusió de formar joves per participar en l'esdeveniment esportiu més important que se celebra a nivell mundial. Les beques Podium són un programa de suport a aquestes promeses de l'esport olímpic espanyol, desenvolupat per Telefónica en col·laboració amb el COE.

d'aquest programa en sortiran esportistes d'elit mundial, que els veus cada dia i això t'ensenya molt.

José María Álvarez-Pallete

Des del 2014 el programa treballa per donar visibilitat i suport a 88 esportistes de 31 disciplines diferents, incloent-hi esports d'hivern i d'estiu.

José María Álvarez-Pallete, l'impulsor de la nova era digital de Telefónica té clar que "d'aquest programa en sortiran esportistes d'elit mundial, que els veus cada dia i això t'ensenya molt".

Qui se’n beneficia?

Per entendre el que són les beques Podium hem parlat amb Marcus Cooper, que va començar sent becat de Podium i ara és campió olímpic. Però no només això, és ambaixador del programa. En aquest temps, s'ha convertit en un referent per als becats fent que el programa brilli amb llum pròpia. Marcus va participar en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016, i va obtenir una medalla d'or en la prova de K1 dels 1000 m.

Integrants de l'equip Olímpic de piragüisme, a la dreta Marcus Cooper.

Com a esportista d'elit, ¿quins són els valors que han estat constants a la teva vida?

Soc coneixedor que l'esforç val la pena. Soc capaç de sacrificar-me intensament i de ser perfecte en tot el que envolta la competició, d’esprémer-me al màxim i de fer-ho amb passió. Treure-li la passió al que faig és el meu valor. I soc conscient que he d’aprendre de les derrotes i de les victòries.

I ¿s'aprèn més de les unes o de les altres?

S'aprèn de les derrotes i dels triomfs per igual. Se sol dir que més de les derrotes... però és un error pensar això. Cal aprendre el màxim de les victòries perquè hi pot haver deficiències en la competició. En la victòria no deixes d'intentar aprendre.

Ets medallista olímpic i ara vas a Tòquio, la il·lusió amb la qual un esportista viu aquest esdeveniment és màxima, oi?

Sens dubte. L'ambició és màxima i donaré el millor de mi, de nosaltres, que som un k4. I sabem del que som capaços dins de la humilitat de saber que existeixen les derrotes.

Què aconsellaries als joves que volen dedicar-se a l'esport de manera professional? Val la pena?

Quan estàs en un equip autonòmic o nacional et pots considerar professional i el primer és tenir clars els objectius i que siguin més ambiciosos del que creguin que és possible. Objectius prop de l'impossible. I després d'aquests objectius, que facin tot l'esforç possible, les 24 hores del dia, en tot el que els envolta.

Com ha estat la teva experiència com a becat del projecte Podium de Telefónica?

Em sento honrat de ser ambaixador. I em sentiré sempre unit a aquest programa perquè és una passada. Va sorgir entre Telefónica i el COE i crec que és un exemple a nivell nacional i internacional. Conec altres països i no he vist cap programa similar. Ajuda molt l'esport espanyol perquè quan ets algú molt gran pots accedir a ajudes. Abans hi havia un grup d'esportistes que tenien ambicions i nivell alt però que estaven justos d'ajuts econòmics i morals. Podium no és només ajuda econòmica, és una ajuda mental. A la fi som una família que ens donem suport els uns als altres i ens sentim molt recolzats. Telefónica és molt propera i el COE també, i això ens permet millorar de forma més ràpida. La meva medalla és gràcies a aquest acord.

Et veus preparant ja les següents Olimpíades?

Si, em veig preparant les següents. Em veig entrenant i lluitant.

Marcus Cooper campió en modalitat Piragüisme en aigües tranquil·les.

Per Alejandro Blanco, president de el Comitè Olímpic Espanyol, aquest programa ha superat les expectatives i "no és que estiguem contents, és que no hi ha paraules per definir el que ha fet aquest programa per l'esport de present i de futur d'Espanya, mai havia existit un programa així".

Com es pot accedir a una beca Podium?

Per ser esportista Podium són necessàries tres condicions: primera, ser menor de 23 anys; després, estar fora del programa ADO i, finalment, competir en una de les disciplines olímpiques elegides en les beques, que són fonamentalment individuals. Les federacions juntament amb el Comitè Olímpic Espanyol són els que decideixen els becats del programa.

Ho explica Marcus Cooper mateix: