L'estiu comença a PortAventura World

Hi ha llocs on les vacances comencen fins i tot abans d'arribar-hi. On una mateixa escapada pot combinar diversió en família i desconnexió en parella, adrenalina i descans i la possibilitat de descobrir nous mons sense sortir del mateix destí. PortAventura World és un d'aquells llocs capaços de convertir uns dies de desconnexió en records familiars que perduren molt de temps després de la tornada.
Ubicat en plena Costa Daurada, a una hora al sud de Barcelona, i molt ben connectat amb les principals ciutats de l'arc mediterrani, el resort fa més de tres dècades que transforma uns simples dies de vacances en experiències compartides. Però el secret del seu èxit va més enllà de l'adrenalina de les atraccions. El que realment el converteix en una de les destinacions de vacances amb parcs temàtics més reconeguts d'Europa és la sensació d'estar vivint molts viatges diferents dins del mateix lloc. Perquè aquí l'estiu pot començar en una platja del Carib, continuar entre temples mexicans, seguir en una jungla tropical i acabar sopant davant d'un petit port mediterrani il·luminat cap al tard.
Parlar de PortAventura World és parlar d’una experiència completa. El resort reuneix tres parcs, deu hotels, restaurants tematitzats, espectacles i propostes pensades per gaudir durant uns quants dies sense repetir pla. La sensació en arribar-hi és entrar en un autèntic univers de vacances on cada racó convida a desconnectar de la rutina i gaudir del moment.
PortAventura Park segueix sent el cor del resort, amb sis àrees temàtiques capaces de transportar els visitants des del Far West fins a Polynesia en tot just uns passos. A Far West, l'ambient de western clàssic acompanya atraccions tan icòniques com Stampida o les refrescants Silver River Flume i Grand Canyon Rapids.
Mèxic desplega el seu esperit festiu i aventurer al costat de la impressionant caiguda lliure de Hurakan Condor, mentre que Mediterrània barreja l'encant d'un poble pesquer amb la velocitat vertiginosa de Furius Baco.
I després hi ha Polynesia, especialment evocadora durant els mesos d'estiu: vegetació exuberant, ponts de fusta, aigua, espectacles plens de color i una atmosfera tropical que convida a sentir-se molt lluny sense sortir de la Costa Daurada. Aquest estiu, a més, l'aventura creixerà encara més amb la nova experiència Makamanu Jungle: The Adventure Trek, una instal·lació a l'aire lliure per a visitants de totes les edats, amb passarel·les secretes, ponts penjants i desafiaments integrats a la natura.
També ocupa un lloc clau SésamoAventura, l'àrea pensada especialment per als més petits i ambientada al món de Sesame Street. Allà, les famílies troben atraccions per a tots els públics, restaurants plens de color i propostes com Magic Fish o Tami Tami, amb els nens com a autèntics protagonistes i els adults recuperant, per un moment, aquesta sensació de tornar a ser nens.
Un dels grans luxes d'allotjar-se a PortAventura World és no tenir pressa i allargar l'experiència més enllà d'una visita d'un sol dia. Els hotels tematitzats formen part essencial de la proposta. No són simplement un lloc per dormir, sinó una prolongació del viatge.
L'Hotel Caribe recrea un oasi tropical; Hotel PortAventura trasllada a un encantador poble mediterrani; Gold River i Colorado Creek evoquen el Far West; El Paso omple l'ambient de color mexicà; mentre que Mansió de Lucy aporta un aire elegant i victorià per als que busquen una estada més exclusiva.
L'avantatge d'allotjar-se dins del resort és que l'ambient no mai s'atura del tot. Fins i tot després del tancament dels parcs, segueix l'experiència gastronòmica, les piscines i aquesta agradable sensació de vacances llargues on sempre queda alguna cosa per descobrir junts. A això shi sumen Ponient Hotels by PortAventura World, hotels ubicats a Salou i Vila-seca, ideals per combinar platja i diversió.
Quan la calor aclapara, Caribe Aquatic Park es converteix en un dels racons més desitjats del resort. Un ampli espai dedicat a l'aigua, envoltat de vegetació tropical, piscines i tobogans per a totes les edats.
Aquest estiu, a més, estrena una de les grans novetats: Coral Bay: La Leyenda perdida, una nova zona familiar de més de 6.000 metres quadrats que inclourà una atracció aquàtica única a Europa, nous tobogans, un splash pad per als més petits, nous espais de restauració i una piscina d'aventures amb pista d'obstacles única al món.
La proposta està clarament pensada per a famílies que busquen combinar emoció i descans sense necessitat de sortir del resort. Un dia pot començar en una hamaca al costat de les palmeres i acabar competint entre obstacles aquàtics o llançant-se per un tobogan gegant. Perquè a PortAventura World l'estiu també es viu a l'aigua, entre rialles, reptes compartits i moments que es recorden en família.
A PortAventura World també es viatja a través del paladar. L’oferta gastronòmica acompanya cada ambientació amb restaurants que formen part de l’experiència.
Hi ha clàssics imprescindibles com La Cantina, a Mèxic; Iron Horse, a Far West; Bora Bora, a Polynesia; o Racó de Mar, perfecte per a una pausa mediterrània davant del llac.
I aviat arribarà una altra de les grans obertures del resort: un nou Hard Rock Cafe situat a l'entrada de PortAventura Park. Serà el primer de la marca integrat en un resort amb parcs temàtics a Europa i combinarà memorabilia, gastronomia americana i una atmosfera pensada per prolongar l'experiència més enllà de les atraccions, tant per a visitants com per a públic general.
PortAventura World continua mirant el futur amb noves propostes tecnològiques que transformen la manera de viure les atraccions. Una de les més sorprenents és El Diablo Neo, considerada la primera muntanya russa de realitat mixta del món. La clàssica atracció El Diablo: Tren de la Mina es reinventa amb efectes immersius i narrativa visual que converteixen el recorregut en una experiència completament diferent.
També destaca ULUM: El despertar jurásico, una aventura immersiva on realitat i univers digital es barregen per transportar els visitants a un escenari ple de criatures prehistòriques i exploracions submarines.
I si tant la teva passió és el motor… com si no ho és… Ferrari Land, el parc temàtic dedicat a la llegendària marca italiana dins de PortAventura World, t'ofereix una experiència única on la velocitat i la innovació en són les protagonistes. Inspirat en l'univers Ferrari i en la cultura italiana, compta amb atraccions per a tota la família, simuladors de Fórmula 1, espais tematitzats i l'espectacular Red Force, la muntanya russa més alta i ràpida d'Europa, capaç d'accelerar de 0 a 180 km/h en cinc segons. A més de l'adrenalina, el parc convida a descobrir la història de l'escuderia i gaudir de la gastronomia italiana en un entorn que recrea alguns dels llocs més emblemàtics d'Itàlia.
Són propostes que reforcen una de les grans claus del resort: oferir experiències capaces de sorprendre tant els que el visiten per primera vegada com els que tornen any rere any a la recerca de noves emocions.
A més de l'entreteniment, PortAventura World també ha reforçat els darrers anys el seu compromís amb la sostenibilitat i l'impacte social. El resort compta amb certificació B Corp, reconeixement que acredita les empreses compromeses amb estàndards de sostenibilitat, responsabilitat social i bon govern.
Entre les seves iniciatives destaca PortAventura Dreams Village, un projecte solidari de la Fundació PortAventura que ofereix estades gratuïtes a famílies amb nens que pateixen malalties greus. En sis anys ja ha acollit més de 1.100 famílies de tot Espanya.
Perquè potser aquí resideix la veritable essència de PortAventura World: entendre que unes vacances són molt més que entreteniment. Són temps compartit, moments que conviden a tornar a ser nen i records familiars que queden molt després de tornar a casa. I això, a l'estiu, val or.