Els programes de ‘mentoring’ permeten un intercanvi de coneixement a les organitzacions que aconsegueix desenvolupar la millor versió de mentors i ments. Això ajuda a fer augmentar el sentit de pertinença i les empreses aconsegueixin retenir talent.

Durant la nostra trajectòria professional, ens creuem amb persones que ens ajuden a desenvolupar tot el nostre potencial i ens orienten amb els seus coneixements i experiència per avançar en la nostra carrera. Això es coneix com a ‘mentoring’ i encara que sembla un terme modern, res més lluny de la realitat, el seu origen es remunta a la Grècia Mitològica. A l'obra d'Homer, 'L'Odissea', Ulisses (rei d'Ítaca), encarrega l'educació del seu fill a Mentor Alcimida. Influenciada per això, el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans recull el terme ‘mentor’ com a guia o conseller.

A la darrera dècada estem veient com les empreses implanten programes de ‘mentoring’ dins de la seva estratègia per treure el màxim partit al talent intern. Però, encara que ara el terme s'ha popularitzat, impulsar la carrera dels altres a través de mentors es fa des de fa molts anys. Hurbert de Givenchy considerava un mestre i un mentor el dissenyador espanyol Balenciaga per tot el que en va aprendre. També quan Mark Zuckerberg començava el seu camí empresarial amb Facebook es reunia per conversar amb Steve Jobs, fundador d'Apple i potser un dels visionaris tecnològics més importants del nostre segle. En morir Jobs, Zuckerberg li va dedicar la gratitud amb aquestes paraules: “Gràcies per ser un mentor i un amic”.

En tots els sectors hi ha persones amb més experiència que poden ajudar-ne d’altres en el seu desenvolupament professional i convertir-les en mentorades (aquell assessorat per un mentor). Vanessa Carrera, fundadora i directora d'Insighters i consultora especialitzada en el desenvolupament de persones, líders i equips, ens explica els beneficis del ‘mentoring’: “fomenta valors com ara la col·laboració, l'aprenentatge mutu, el respecte i la comunicació”. Això sí, cal destacar que perquè els programes de ‘mentoring’ tinguin èxit han d'estar pensats i dissenyats per a les persones i tenir clar el propòsit que es vol aconseguir, ja sigui formar futurs líders, transmetre coneixements tècnics en una àrea específica, impulsar el talent femení de la companyia o incidir en alguna ‘soft skill’ com ara el treball en equip, la gestió de conflictes o millorar les habilitats de comunicació.

Construir una relació de confiança

Aconseguir una bona connexió entre mentor i mentorat és fonamental, cal trobar dos perfils que encaixin i ‘facin match’. En 'aquesta relació', el mentor “ha de ser generós i estar disposat a compartir els seus coneixements en l'àrea en què el mentorat vulgui desenvolupar-se”, detalla Vanessa Carrera. A més, l'experta assenyala diverses característiques que hauria de tenir un bon mentor: bona escolta, habilitats de comunicació, actitud oberta a l'aprenentatge i la proactivitat.

Tamara Lemaire, responsable de Coaching i Mentoring de Repsol, revela que, si s'aconsegueix una bona connexió entre les dues parts, “es crea un vincle especial pel tipus de conversa que es genera en un entorn de confidencialitat i confiança que els permet parlar amb transparència”. Aquesta relació que es forja aporta un enriquiment mutu i neix una predisposició totalment voluntària per ambdues parts. Clarament, la mentida aprèn dels coneixements i experiència del seu mentor, però els mentors creixen com a persones i com a professionals. Els mentorats, en sentir-se acompanyats, tenen més confiança davant dels seus nous desafiaments i poden sentir-se més motivats.

Beneficis per a l'empresa

Els avantatges del ‘mentoring’ no es limiten a les figures del mentorat i el mentor, és una pràctica que també beneficia les empreses. Tal com afegeix Vanessa Carrera, "facilita la transmissió d’informació i la col·laboració, i pot ajudar a transmetre els valors de l’organització". Per part seva, Tamara Lemaire assegura que “milloren el rendiment, el compromís i retenim talent dins de la companyia”.

Encara que el gran protagonista és el mentee, l'experta de la multienergètica assenyala que “el fonament de la força transformadora i constructiva és el mentor”. I és que, des de Repsol tenen clar que “la major riquesa que tenim com a companyia és el nostre talent humà” i aprofiten aquest avantatge competitiu per a poder treure la millor versió dels seus empleats sigui com sigui el moment de la seva carrera professional que estiguin vivint i els reptes als quals s'enfrontin. Exemple d'això, compten amb el programa WeLead_Flaix Mentoria, dissenyat per als acabats de promocionar a líder. Un dels grans triomfs, tal com assenyala Tamara Lemaire, és que, a l'hora de buscar mentors, “els nostres líders han mostrat la seva generositat i compromís amb la companyia i quan els hem anomenat per a dir-los ‘hem pensat en tu per a donar exemple’, la resposta ha estat un ‘sí’ en veu alta”.

Creus que saps ja tot sobre la mentoria?

Aconseguir que siguin un èxit

La formació del mentor és important per a l’èxit del programa. Vanessa Carrera declara que “cal preparar els mentors perquè tinguin converses potenciadores, sàpiguen estructurar les reunions amb el mentorat i aprenguin a donar feedback constructiu i útil”. En el cas de Repsol, Tamara Lemaire assegura que un dels aspectes que més valoren és que se senten acompanyats durant el procés, a més aprecien que “els reconeixem el rol de mentor, els certifiquem i els donem eines”. Per a ella, un exemple clar d'èxit és que els mentors repeteixen.

Moltes vegades, tot i que les sessions que s'han marcat en un començament han acabat, mentor i mentorat continuen en contacte. A més, admet que “en els nostres programes els barregem per complet, tret que siguin habilitats tècniques, però per exemple posem un perfil de finances amb un geòleg”. Això suposa una oportunitat de connectar amb altres àrees de la companyia i crear una xarxa de networking, que, altrament, no hauria estat possible.

Gràcies als programes de ‘mentoring’, empreses com Repsol aconsegueixen augmentar el compromís i el sentit de pertinença, cosa que impacta positivament en els resultats de l'organització, a més d'identificar líders potencials i donar-los les eines perquè desenvolupin la seva millor versió.