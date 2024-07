El networking ha esdevingut una habilitat clau per a l'èxit professional. Aquest concepte, que es refereix a la construcció i el manteniment d'una xarxa de contactes, obre portes a noves oportunitats, permet l'intercanvi de coneixements i experiències, i pot marcar la diferència a l’hora d’aconseguir una feina.

Tot i que el networking és un terme àmpliament usat en entorns professionals, no sempre sabem com abordar-ho de manera efectiva. Es tracta d'una eina que permet establir i desenvolupar una xarxa de contactes professionals i que Cipri Quintas, empresari, conferenciant, conseller, formador i expert en la matèria, descriu com a "generar llaços i enllaços de qualitat entre les persones". És a dir, es tracta de construir relacions significatives i mútuament beneficioses en l’àmbit professional.

Però, ¿per què és important?

L'home és un ésser social per naturalesa i necessita interactuar amb la comunitat. La importància del networking rau en la seva capacitat per obrir noves portes i oferir oportunitats que altrament podrien passar desapercebudes. Tal com assenyala l'expert, "moltes vegades les millors oportunitats laborals no es publiquen en portals, sinó que s’aconsegueixen a través de contactes directes".

L'arribada de les xarxes socials i les plataformes professionals en línia ha transformat significativament el món de les relacions. Ara és possible connectar amb professionals de tot el món de manera ràpida i senzilla. Una bona xarxa de contactes pot ser el trampolí que ens impulsi cap a una nova oportunitat laboral, però sobretot ens serveix per adquirir coneixements o per construir una marca personal que transcendeixi més enllà del lloc de treball actual. És el cas de Curro Lucas Ochoa, gerent sènior d'Aviació sostenible i Assistència tècnica de Repsol, que destaca, a més, la importància de "fer-se visible a través de l'’expertise’ i dels bons continguts". Continguts que tenen a veure amb la rellevància de la teva activitat, el teu coneixement de la matèria, però també es produeix aquesta notorietat quan es participa en debats o es comenten les publicacions dels altres. No obstant això, adverteix que per tenir notorietat "no hi ha més truc que la constància, l'organització, la paciència i dedicar-hi temps."

¿Hi ha diferents tipus de networking?

Tot i que el mercat distingeix diferents tipus de networking: l'empresarial, el global, l’estratègic, l'informal… Cipri Quintas proposa una visió holística argumentant que "només hi ha un tipus: el de les bones vibracions amb les persones que t'acompanyen al llarg de la teva vida". Aquesta perspectiva subratlla la importància de cultivar relacions genuïnes i significatives sense importar l'àmbit on sorgeixin. "L'èxit en el networking no es mesura únicament per la quantitat de contactes que s'acumulen, sinó per la qualitat de les relacions que es construeixen". Per això, l'expert subratlla que l'èxit s'hauria de mesurar per "la confiança, el respecte i el suport recíproc que es cultiven amb el temps".

Passos per començar

Segons Quintas, el primer pas per començar a fer networking és "obrir els ulls i veure les persones que t'acompanyen a la teva vida, com es preocupen dels altres i les coses que fan cada dia". És a dir, prendre consciència de les connexions que ja es tenen i valorar-les. A més, el conseller recomana participar en esdeveniments professionals i conferències, unir-se a associacions de la indústria i utilitzar plataformes com LinkedIn. No obstant això, adverteix que "tot això seran només noms als nostres mòbils, si no els cuidem i ens preocupem d’ells". Per la seva banda, Curro Lucas emfatitza la importància de la constància i la paciència. "No es tracta d’aparèixer de sobte en una xarxa social i publicar sense parar durant tres o sis mesos esperant resultats immediats. En el meu cas, parlo d'una trajectòria de gairebé 15 anys, amb un creixement sòlid i orgànic", explica.

Estratègies per crear vincles efectius i afectius duradors

Per construir relacions professionals duradores i significatives Cipri Quintas emfatitza la importància de ser genuí i autèntic. "Les persones valorem la sinceritat i la confiança mútua", afirma. A més, l'escolta activa i la disposició a brindar ajuda sense esperar res a canvi són claus. Per això, Quintas recomana mantenir el contacte regularment, per poder enfortir-les dia a dia i estar sempre obert a conèixer noves persones. Curro Lucas, molt proper a aquesta tesi, ressalta la importància de la flexibilitat híbrida entre trobades presencials i en remot. "La part física és indispensable perquè el contacte sigui efectiu i sòlid. En esdeveniments internacionals, aprofito la meva llista de contactes per a reunions presencials, perquè, encara que el món és global, la part humana continua sent crucial".

Si bé el networking digital ofereix nombrosos avantatges, també comporta alguns reptes. Curro Lucas adverteix sobre la presència de "trolls, persones que, darrere de perfils ocults, tracten d’entorpir la teva presència" a les xarxes socials. A més, assenyala la importància de "relativitzar i no interactuar" amb aquest tipus d'atacs que puguin sorgir a través de les connexions digitals.

La conclusió és que el networking és l'evolució de la nostra agenda de contactes de tota la vida, però amb una millora substancial: actualitzacions, contacte diari, generació i consum de bons continguts. No es tracta d'acumular contactes, sinó construir relacions significatives i mútuament beneficioses.