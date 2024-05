L'electrònica, el pop i el rock es donen la mà a O Gozo Festival O Gozo Festival té com a objectiu establir-se com el festival musical de referència a Galícia. Electrònica, pop i guitarres contundents, en una segona edició que compta amb diversos esdeveniments entre l'abril i el juliol.

El festival neix el 2023 i la seva primera edició va ser tot un èxit. Va comptar amb la presència d'artistes consolidats com a Robert Plant en solitari o Robbie Williams. L'edició del 2024 té preparades grans sorpreses i una oferta musical imprescindible. Basa la seva essència en una programació plural, que abasta diferents ciutats gallegues i estils musicals diferents, amb l'objectiu d'arribar a tot tipus de públic i edats. Una varietat musical que es complementa amb els nombrosos atractius que ofereix la terra gallega al turista.

Dates i ubicació dels concerts Els concerts, que se celebren en diferents enclavaments com el Coliseum de la Corunya o l'Auditori del Mar de Vigo, tindran el seu clímax en els dos esdeveniments multitudinaris celebrats a Monte do Gozo. El tret de sortit el va donar The Warning a l'abril, però encara queda molt per gaudir.

Els concerts d'O Gozo A manera d'aperitiu, i de pica-pica, el festival ha programat una sèrie de concerts, que complementen les dues jornades de música a l'aire lliure programades a Monte do Gozo per al mes de juliol. Queens Of The Stone Age. Els americans vénen a presentar el seu darrer disc “In Times New Roman”. Els seus llançaments han deixat enrere l'’stoner’, per acostar-se a terrenys més contemplatius, però Josh Homme i els seus segueixen sent una piconadora en directe. El seu rock alternatiu de boniques melodies i contundents guitarres podrà gaudir-se el 18 de juny al Coliseum de la Corunya. Maná. Els mexicans són, actualment, el màxim exponent del rock llatí i el seu concert, programat per al 27 de juny al Coliseum de la Corunya, va esgotar les entrades en menys de 24 hores. Història viva de la música rock, amb una carrera plena de hits i himnes atemporals. Lorena Mackennit. Entre els dos dies de festival, el 10 de juliol, podreu gaudir de l'actuació de Lorena Mackennit, que pujarà a l'escenari amb motiu de l'aniversari del seu icònic “The Mask and The Mirror”, que celebra el 30è aniversari.

El Festival O Gozo Monte do Gozo, a Santiago de Compostel·la, acull les dues dates purament festivaleres de l'esdeveniment. Dos dies plens de música en directe i diversió.

El 6 de juliol trepitjaran l'escenari artistes com Ed Sheeran, amb el seu delicat pop d'escasses fuites guitarreres, o els colombians Bomba Estéreo, que faran gaudir el respectable amb la fusió de sons, des de la cúmbia fins al reggae. Un altre duet, Milky Chance, posarà les pinzellades folk de la vetllada, mentre que Angelina Mango aterra directament des de la seva participació a Eurovisió, en nom d'Itàlia. Galícia tindrà representació pròpia amb el també duo Fillas de Casandra. L'organització ha anunciat, a més, que encara queda per revelar alguna sorpresa de cara a aquest esdeveniment. El festival tancarà la segona edició amb un altre esdeveniment a Monte do Gozo, el 13 de juliol. La jornada de cloenda serà una autèntica festa per a tots els amants de la música electrònica i comptarà amb la participació d’alguns dels millors dj del món. Visitaran Santiago de Compostel·la artistes com Armin Van Buuren, Marshmello, Timmy Trumpet, Hardwell o Claptone entre molts altres.

Excel·lent opció de mobilitat Renfe és una excel·lent alternativa si busques organitzar un viatge amb comoditat i de forma senzilla. Hi ha nombrosos trens Renfe disponibles, des de diferents punts d'Espanya, per la qual cosa és molt probable que puguis fer servir un tren de mitjana o llarga distància, per simplement viatjar i despreocupar-te. Aquí pots consultar tots els horaris disponibles a Renfe.