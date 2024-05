El Primavera Sound és un dels festivals de música més destacats i esperats de l'any. Celebrat a Barcelona, atrau milers de persones de tot el món que busquen gaudir de la millor música en un ambient únic. El Primavera Sound se celebra anualment a Barcelona, Espanya. Fundat el 2001, s'ha convertit en un dels esdeveniments més importants de l'escena musical i atrau tant artistes emergents com figures icòniques de la indústria. El festival s'ha guanyat una reputació per la varietat de gèneres musicals, que van des del rock i el pop fins a la música electrònica i el hip-hop.

El Primavera Sound es duu a terme al Parc del Fòrum, un espai a l'aire lliure ubicat al districte de Sant Martí de Barcelona. Aquest lloc es caracteritza per la seva arquitectura moderna i la seva proximitat al mar, cosa que crea un ambient únic per al festival. El Festival se celebrarà del 29 de maig al 2 de juny.

Com s’arriba al Primavera Sound

Barcelona compta amb una excel·lent xarxa ferroviària, per la qual cosa el tren és una altra opció convenient per a arribar al Primavera Sound. L'estació de tren principal de la ciutat és l'Estació de Sants, des d'on pots prendre el metre o un taxi fins al Parc del Fòrum. Si vens d'altres ciutats d'Espanya, també pots considerar el tren com una opció de transport.



Pots consultar aquí els trens per a arribar des de qualsevol lloc d'Espanya.