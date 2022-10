El full de ruta dels biocombustibles: de l'alta competició al teu cotxe

Contingut ofert per:





La recerca en qualsevol camp és un pilar fonamental que contribueix a la qualitat de vida i el benestar de les persones. En diverses ocasions, l'ésser humà ha realitzat importants avenços que han millorat la vida diària gràcies a la implementació d'innovacions que s'han provat anteriorment en altres camps, com el GPS, el codi de barres, els bolquers d'un sol ús, l'escàner TAC o les paelles antiadherents.

La innovació és essencial per millorar l'eficiència de processos i fer un ús més optimitzat dels recursos

En el cas dels biocombustibles avançats, tenen el potencial de revolucionar el sector de la mobilitat i esdevenir una de les alternatives energètiques que farem servir per desplaçar-nos a curt termini. Aquests combustibles es generen a partir de residus d'origen biològic procedents de la indústria agroalimentària, l'agricultura, la ramaderia, els olis vegetals residuals, els olis de cuina ja usats, la biomassa o els alcohols dels residus de la indústria del vi.

I no només això, sinó que són compatibles amb els motors del parc automobilístic actual i mantenen les propietats dels combustibles tradicionals fins i tot en els sectors més exigents. Ho testimonia la implementació en entorns de competició com el campionat francès de Fórmula 4.

Campionat Francès de F4 2022: combustibles 100% renovables

El campionat francès de F4 va donar el tret de sortida el mes d'abril passat. Una competició que des de fa 20 anys brinda una oportunitat a joves que somien arribar a dalt de tot en la competició de motor i que ha vist néixer professionalment molts dels pilots que avui competeixen a nivell internacional.

Aquesta temporada arribava de la mà de la innovació, ja que és la primera vegada que tots els monoplaces es propulsen amb combustibles renovables, subministrats per Repsol. Al nostre país també s'ha pogut comprovar la fiabilitat dels biocarburants a la pista, en unes proves realitzades el setembre passat a València. Allà, Marta García, una de les millors pilots del nostre país i que competeix a la W Series va tenir l'oportunitat de provar l’F4 amb biocombustible.

“A Repsol també estem fent aquests passos amb el subministrament d'un gasoil 100% renovable per a l'equip KH7 Epsilon al Dakar 2022, i una benzina amb un contingut 50% renovable per al nostre equip Repsol Rally Team, també al Dakar” Dolores Cárdenas, mànager de Product Design a Repsol Technology Lab.

L'associació entre la competició francesa i la companyia energètica només ha estat un primer pas de cara al futur dels campionats del món del motor.

L'acord contempla la utilització de més de 30.000 litres de combustibles renovables, desenvolupats al Repsol Technology Lab, i que compleixen amb els criteris de sostenibilitat establerts a la Directiva Europea d'Energia Renovable, així com amb els paràmetres de l'especificació “Advanced Sustainable Fuel ” que marca la Federació Internacional d'Automobilisme.

“Hem estat provant aquest nou combustible 100% renovable des de les proves de pretemporada i el resultat és molt positiu, fins i tot estem considerant ampliar-lo al nostre campionat de kàrting júnior”, Christophe Lollier, director tècnic nacional de la Federació Francesa d'Automobilisme (FFSA) i director de l’Acadèmia de la FFSA.

Del laboratori a la pista i de la pista a l'usuari final

Fins fa un temps, el desenvolupament de biocombustibles avançats era una tècnica circumscrita a tasques de recerca, però la seva entrada als circuits de competició va suposar la primera prova de foc i, una vegada superada, la indústria treballa perquè aquests combustibles arribin al ciutadà.

“El món de la competició del motor és un entorn excepcional per desenvolupar i avaluar els nostres productes. Ho ha estat fins ara amb el desenvolupament dels combustibles convencionals de competició, ho està sent i ho serà en el futur per al desenvolupament dels combustibles renovables” Dolores Cárdenas, mànager de Product Design a Repsol Technology Lab.

En un món on la tecnologia està transformant la societat per fer-la més eficient i sostenible, és important una aposta ferma no només per la innovació sinó també per aplicar aquests avenços com més aviat millor i en el millor escenari. La unió dels combustibles renovables i el campionat francès de F4 n'és una clara mostra, en un marc que a més d'unir tecnologia i esport, pot canviar el futur de la mobilitat tal com el coneixem.