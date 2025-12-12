Un desert que posa a prova alguna cosa més que motors

Als ulls de qualsevol espectador, el Dakar és sorra, dunes i vehicles travessant paisatges impossibles. Però, darrere d’aquesta imatge cinematogràfica, s'hi amaga una transformació profunda.
Fa anys que l'organització impulsa un pla clar per arribar a zero emissions netes de CO2 el 2030, obrint la porta a combustibles renovables, models elèctrics, sistemes híbrids i fins i tot prototips impulsats per hidrogen.
Aquest compromís ha convertit la carrera en una plataforma única. Equips, fabricants i proveïdors energètics hi troben un entorn on cada fallada es magnifica i cada avenç es confirma amb una contundència que no ofereix cap altre campionat. És precisament en aquest escenari on Repsol reforçarà la seva presència el 2026, portant gairebé 30.000 litres de benzina amb un 70% de components d'origen renovable. Una aposta que no es limita a reduir emissions: també busca mantenir (o superar) el rendiment que exigeix un ral·li capaç d'esprémer al límit cotxes i pilots.
El treball previ s'ha desenvolupat al Repsol Technology Lab, on un equip de científics i enginyers ha afinat un combustible capaç de suportar temperatures extremes, llargues jornades d'exigència mecànica i etapes que superen qualsevol estàndard de resistència. Aquest mateix laboratori ha validat els lubricants que utilitzarà Isidre Esteve i amb què Toyota Gazoo Racing repetirà la seva aposta per les solucions renovables de Repsol.
L'edició del 2026 es presenta, així, com una continuació natural d'un camí que la companyia fa dècades que recorre. Per a Repsol, el món del motor sempre ha estat el millor entorn per posar a prova productes que després arriben a l'usuari final. I el Dakar, amb la seva cruesa gairebé llegendària, és l’examen més exigent per certificar que la innovació energètica respon en qualsevol circumstància.
Si el Dakar és un punt de trobada entre la innovació i la competició, l'aliança entre Repsol i Toyota representa la combinació perfecta per impulsar aquesta transformació. Les dues companyies arriben al 2026 després d'un any històric: juntes van conquistar els títols de pilots i constructors del Mundial de Ral·li Raid 2025. Més enllà dels resultats, van enfortir un model de col·laboració en què cada avenç tecnològic es comparteix, es prova i es perfecciona amb una meta comuna: accelerar la descarbonització sense renunciar al rendiment.
L'aliança va més enllà del que és visible. Toyota ha cedit un dels motors Hilux EVO del seu equip de competició al Repsol Technology Lab, el centre de R+D de la multienergètica. Aquest gest facilita replicar en un entorn controlat les condicions reals del desert per avançar en el desenvolupament de combustibles i lubricants renovables. El que es dissenya i prova en el laboratori, després, es valida sobre les dunes.
El 2026, dos equips portaran aquesta col·laboració al límit. D'una banda, el Repsol Toyota Rally Team, amb Isidre Esteve al volant, utilitzarà benzina amb un mínim del 70% renovable i lubricants desenvolupats específicament per suportar la duresa de la sorra. A més del Dakar, el seu calendari inclou Portugal i el Marroc, on continuarà posant a prova noves fórmules i el lubricant renovable.
De l'altra, Toyota Gazoo Racing, un dels referents del campionat, torna a confiar en els combustibles renovables de Repsol amb els pilots Seth Quintero, Henk Lategan i Toby Price. La temporada recorrerà múltiples continents, des de l'Argentina fins a Abu Dhabi, amb un objectiu clar: competir al màxim nivell mentre s'avança en el desenvolupament energètic del demà.
Aquesta aposta encaixa amb el pla estratègic de Repsol cap a la descarbonització. La companyia opera la primera gran planta de combustibles 100% renovables de la península ibèrica a Cartagena i en posarà en marxa una altra a Puertollano el 2026. A més, ha aconseguit la fita tecnològica de produir gasolina 100% renovable a escala industrial al seu complex de Tarragona, un avenç que situa Espanya com a referència en innovació energètica.
Avui, la companyia ja comercialitza dos combustibles renovables juntament amb la resta de carburants habituals a la península ibèrica: Dièsel Nexa origen 100% renovable (disponible en més de 1.400 estacions de servei) i Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable (disponible en més de 20 estacions).
Per a Repsol, el Dakar 2026 no és un punt de partida sinó un capítol més d'una relació de més de cinquanta anys amb el motor. La marca ha acompanyat algunes de les gestes més recordades de l'esport: els títols d'Ángel Nieto, els mundials de Marc Márquez, el protagonisme de Carlos Sainz als ral·lis o el salt de Pedro de la Rosa a la Fórmula 1. Cada experiència ha ampliat el coneixement i la capacitat per transformar aquest aprenentatge en productes de mobilitat més eficients.
El 2026, aquesta història es barreja amb un objectiu global: demostrar que els combustibles renovables ja poden competir al nivell més alt. I, sobretot, que la descarbonització pot avançar sense sacrificar emoció, rendiment ni ambició esportiva.
El desert decidirà qui guanya. Però, passi el que passi, el futur de l'energia es posarà a prova una vegada més a la cursa on res no es fa fàcil i tot s'exigeix al límit.