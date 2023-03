Repsol s'acosta al client amb una fòrmula d'estalvi multienergètica pionera a espanya

Contingut ofert per:



Des de fa temps, les despeses de calefacció, llum i combustible són un dels principals desafiaments d'uns pressupostos familiars, cada cop més difícils d'equilibrar, en un context tan complex com l'actual. Repsol, que va ser la primera empresa a oferir descomptes addicionals en estacions de servei el març del 2022, llança una iniciativa en què introdueix fórmules d'estalvi i contribueix a la descarbonització gràcies a la suma d'energies.

“Volem donar als nostres clients una solució energètica global per fer-los més fàcil el dia a dia, connectant l'energia que mou els nostres cotxes amb totes les energies de la llar: llum, calefacció i solar. Responem a les seves necessitats i els ajudem a estalviar”, explica Valero Marín, director general de Client a Repsol.

I ho fa sota un model que, tot i conservar el popular descompte als automobilistes, inclou tota la gamma d'opcions energètiques a una comunitat de clients que, per primer cop a Espanya, pot simplificar i unificar serveis amb un únic proveïdor.

Quan a finals de 2022 va finalitzar la bonificació estatal als combustibles adquirits per particulars, la multinacional va prorrogar el descompte de 10 cèntims d'euro per litre fins a finals de març de 2023. I ara anuncia els seus 'Plans Energies' que permetran estalviar fins a 20 cèntims de euro per litre de gasolina i fins al 100% de la recàrrega elèctrica.

Sota el lema 'Energies Connectades', la iniciativa vincula els descomptes en saldo a través de l'aplicació Waylet a l'ús de les estacions de servei (Pla Cotxe), que van incrementant-se amb la contractació d'altres serveis com ara productes energètics, la llum (Pla cotxe-llum), el gas (Pla cotxe-llum-calefacció), o l'energia solar (Pla energia solar). “Volem estrènyer vincles amb els nostres clients i entendre millor les seves necessitats”, explica Marín sobre una oferta que es basa en una regla senzilla: com més gran sigui la relació amb Repsol, més grans seran els avantatges.

Són quatre plans principals els estalvis dels quals escalen en funció dels productes contractats, des dels cinc cèntims d'euro de descompte per litre de combustible i tres per cent de les recàrregues elèctriques per a usuaris exclusivament d'estacions de servei als 20 cèntims d'euro per litre i recàrregues gratis per a aquells clients que, a més de proveir o recarregar les bateries dels seus vehicles tinguin contractats serveis d'electricitat i gas amb la companyia i hagin instal·lat o s'hagin sumat a les seves iniciatives d'autoconsum.

Una comunitat de sis milions de persones

Aquests plans d'estalvi se centraran en el canal digital de la popular aplicació de pagament Waylet, que ja compta amb una valuosa comunitat de més de sis milions d'usuaris a Espanya -més que la població conjunta de les ciutats de Madrid i Barcelona- amb els quals interactua directament.

Els estalvis generats podran utilitzar-se en futurs pagaments, tant en estacions de servei i punts de recàrrega elèctrica com en les factures de llum i gas de Repsol, en la compra de bombones de butà, comandes de gasoil, targetes de regal i en qualsevol dels més de 4.400 establiments adherits a Waylet.

Juntament amb l'oferta, també ha dissenyat una àrea de client específica a la seva web per simplificar i personalitzar més la gestió. En aquest espai, Repsol aglutinarà tots els serveis de consultoria, calculadora d'estalvis i assessorament energètic a través d'un bloc dedicat. A més, aquests Plans Energies aniran acompanyats d'una campanya de comunicació global i es farà un desplegament d'elements d'imatge a tota la xarxa d'estacions de servei per donar a conèixer la iniciativa als clients a partir de l'1 d'abril.

I una guardiola milionària

Des que el març del 2022 es van disparar els preus dels combustibles, Repsol aplica descomptes addicionals als seus clients que, segons Marín, han generat estalvis estimats en uns 500 milions d'euros a costa dels seus marges. “Som molt conscients del nostre rol a la societat. Volem fer compatible la rendibilitat i els compromisos amb els accionistes amb una contribució a un futur millor i més sostenible”, explica.

Amb les taxes d'inflació elevades i els tipus d'interès a l'alça, la nova oferta arriba en un moment en què els preus dels combustibles s'han reduït respecte dels registrats fa un any, quan la cotització internacional va assolir nivells màxims com a conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna i l'augment de la demanda. "A Espanya el que realment marca el preu dels carburants no és el cru, sinó la cotització internacional dels carburants que són mercats diferents, i els impostos, que al nostre país suposen gairebé la meitat del preu de venda final", assenyala l’executiu.