Una mobilitat neta i impulsada per residus

L'oli de fregir usat, les restes orgàniques de la nostra cuina o les branques sobrants d'una poda. Tots ells tenen alguna cosa en comú: a primera vista poden semblar brossa, residus dels quals ens hem de desprendre perquè ja han finalitzat el seu cicle de vida. Res més lluny de la realitat. I és que aquests residus poden ser utilitzats per generar combustibles renovables, capaços de moure motors de cotxes, avions i fins i tot coets. Són, a més, una de les solucions principals per reduir les emissions netes de CO 2 que genera el sector de la mobilitat i per construir un model més sostenible.

Aquesta alternativa permet disminuir les emissions netes de CO 2 a les carreteres fins a un 90% respecte als combustibles tradicionals. En paraules de Dolores Cárdenas, experta en Desenvolupament de Combustibles a Repsol Technology Lab, “els biocombustibles avançats són combustibles renovables que es recolzen en l'economia circular per utilitzar residus de la indústria agroalimentària o forestal i convertir-los en carburants que puguem fer servir en les diferents aplicacions de la mobilitat, reduint així les emissions netes de CO 2 ”. A més, segons Cárdenas, un dels principals avantatges que presenten aquests combustibles és que “són compatibles amb els motors que avui dia ja tenim circulant a les carreteres i també amb la infraestructura que mou aquests combustibles des del punt de fabricació fins al punt final d’ús. Per tant, no caldrà fer inversions per posar aquests punts de proveïments o renovar el parc perquè s'adapti a aquestes noves formes d'energia sostenibles”.

D'aquesta manera, aquelles restes que comunament categoritzem com a “escombraries” es converteixen en una font de recursos disponibles, capaces de moure fins i tot coets espacials. Així ho demostren iniciatives com la que està desenvolupant PLD Space, empresa capdavantera en microllançadors espacials, juntament amb Repsol. Totes dues companyies han signat un acord a través del qual es durà a terme un estudi de viabilitat per generar nous combustibles renovables a partir de matèries primeres sostenibles que es puguin fer servir en la indústria espacial.

Sis maneres d’obtenir biocombustibles

Encara que pugui semblar una solució llunyana, aquests combustibles ja són una realitat en el sector del transport del nostre país. De fet, el carburant que se subministra a les estacions de servei ja conté més d'un 10% de combustible d'origen renovable, una mesura introduïda a partir del Reial decret 1085/2015, que fomenta la penetració dels biocarburants al sector.

Però la seva integració continua endavant i ja és possible omplir el dipòsit amb dièsel renovable 100% en tres estacions de servei de Repsol a Madrid, Barcelona i Lisboa. Amb aquesta iniciativa, la multienergètica es converteix en la primera empresa espanyola que distribueix combustible renovable 100% a la Península Ibèrica.

La companyia inaugurarà a finals del 2023 la primera planta de biocombustibles avançats a Espanya. Un projecte que tindrà la capacitat de produir 250.000 tones a l'any de productes com ara biodièsel, biojet, bionafta i biopropà, amb els quals es podran reduir fins a 900.000 tones de CO 2 a l'any. I tal com ressalta Cárdenas, aquesta iniciativa, a més de potenciar l'ús de biocombustibles en la mobilitat, també serà una oportunitat per a l'economia, ja que generarà llocs de treball de qualitat.

