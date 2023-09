¿Com podem fer més suportable la costa de setembre?

Repsol et dona un cop de mà en la tornada a l'escola duplicant els seus descomptes en combustibles i recàrregues elèctriques

El mes de setembre suposa per a moltes famílies espanyoles la tornada a la rutina. En només uns quants dies, nens i grans passen d'estar tombats a la platja a haver d'adaptar-se novament a horaris i obligacions. A més, toca reequilibrar l'economia domèstica després de les despeses de les vacances i planificar la tan temuda com moltes vegades desitjada tornada a l'escola dels infants.

Diversos estudis estimen que les despeses per nen per iniciar el curs escolar, sense comptar el cost de les matrícules, el transport i les activitats extraescolars, poden superar els 400 euros. Per ajudar-los a afrontar aquestes despeses i fer més suportable “la costa de setembre”, Repsol ha decidit multiplicar per dos els descomptes que fa mesos que ofereix als conductors que utilitzen l'app Waylet per abonar els seus proveïments i recàrregues elèctriques. Un exercici bàsic per quadrar els comptes d'aquesta petita empresa que anomenem “família”.

Descomptes per proveir o recarregar el cotxe

L'abril passat, Repsol va llançar una iniciativa pionera a Espanya per ajudar a estalviar als seus clients, els “Planes Energías”, que es basen en una fórmula senzilla: com més energies es tinguin contractades, més grans seran els descomptes que s'obtindran en abonar el combustible o la recàrrega elèctrica.

Ara, coincidint amb l'operació tornada a l'escola, la companyia energètica ha duplicat l'import d'aquests descomptes. Fins al 15 d'octubre que ve, els conductors que paguin amb l'app Waylet podran acumular estalvis en saldo d'entre 10 i 40 cèntims per litre de benzina o dièsel. Si sou usuaris d'un cotxe elèctric, l'estalvi oscil·larà entre el 6% i el 100% de la recàrrega que facin tant en punts públics com en estacions de servei.

Vegem dos exemples pràctics dels estalvis que es poden aconseguir. A casa tenim contractada amb Repsol la llum, el gas natural i les plaques solars, així que, en proveir el nostre cotxe, l'app Waylet ens tornarà en saldo 40 cèntims per cada litre de combustible. Si fins a mitjans d’octubre repostem 160 litres, l'estalvi total pujarà a 64 euros.

Si tenim un cotxe elèctric, les recàrregues ens sortiran de franc en tenir tres energies contractades amb Repsol, ja que el descompte que ens correspon és del 100%. Amb un consum de 160 kWh durant la promoció, obtindríem un saldo a Waylet de 160 euros, un descompte més que interessant per finançar la compra d'uniformes, llibres o quaderns per als nostres fills.

Targetes regal amb descomptes

Una altra forma d'estalviar és fer les nostres compres amb les targetes regal que es poden adquirir a Waylet. En funció del nombre de contractes d'energia que tinguem amb Repsol, l'estalvi pot arribar fins al 40% de la despesa realitzada en botigues com Amazon.es, El Corte Inglés, AliExpress, Decathlon o Ikea, per citar només algunes de les marques associades. Les targetes es poden comprar a la secció “Beneficios” de Waylet i, gaudint dels mateixos avantatges, a l'àrea privada de repsol.es.

És clar que no tot seran compres per als nens. Si preferim invertir tot allò estalviat en les nostres despeses diàries, és important recordar que el saldo acumulat a Waylet també es pot bescanviar en proveïments a les estacions de servei de Repsol, punts de recàrrega, rentats, parquímetres i compres en qualsevol dels més de 4.400 establiments adherits a la xarxa Waylet. A més, es pot convertir en cupons descompte per a les nostres factures de llum i gas i fer compres a la botiga en línia de la companyia energètica.