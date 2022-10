Contingut ofert per:





Les persones amb discapacitat cerquen més oportunitats dins del mercat laboral. Avui dia segueix sense ser fàcil. A les barreres habituals dels joves per accedir a la feina s’hi suma l'handicap de trobar l'entorn més propici perquè desenvolupin les competències. El repte? Incentivar la cultura d'inclusió perquè siguin visibles en tots els àmbits i tinguin l'ocasió de demostrar que poden tenir un paper clau entre la població activa del nostre país.



I és que actualment la taxa d'ocupació de persones amb discapacitat és del 23,4%, dos terços menys que la població general, segons l'Enquesta de Discapacitat, Autonomia Personal i Situacions de Dependència (EDAD-2020) de l'Institut Nacional de Estadística (INE). Fins ara, l'oferta de treball per a les persones del col·lectiu en empreses ordinàries era molt escassa i es limitava a sectors com el de l'hostaleria, la gestió administrativa o la jardineria. Per sort, cada cop més empreses i organitzacions treballen de la mà per obrir el ventall i que altres models de negoci els brindin una oportunitat laboral.

Aquest és el cas de Jesús Casas (24 anys) i Nadia Poveda (31). Aquests dos joves gaditans han pogut gaudir de la seva primera experiència com a empleats de les estacions de servei de Puntales i Puerta Tierra (totes dues a Cadis) gràcies a un conveni de col·laboració subscrit entre DOWN ESPANYA i Repsol, un projecte que ha afrontat amb la màxima il·lusió.

“És la meva primera feina i vull aprofitar aquesta oportunitat”, encara que els començaments mai no són fàcils, “al principi em va costar una mica, però vaig agafant ritme”, assegura Jesús que ja està totalment integrat a la plantilla.

Nadia també va començar el seu camí professional disposada a aprendre tot el possible. “M'agrada treballar i aprendre coses noves. Els clients estan contents, volen que treballi més vegades amb ells, molts tornen i venen a saludar-me”.

I és que, tal com indica Carolina Rodríguez, tècnic d'ocupació amb suport a DOWN CÁDIZ, aquest tipus de projectes aporten alguna cosa més que la feina en si, “tant per a ells com per a la resta de les persones que hi participen, és un creixement a nivell personal, social, professional… Les persones que del seu voltant tenen l'oportunitat d'aprendre a nivell humà, és una experiència molt enriquidora”.

Jesús Carmona, encarregat d'aquestes dues estacions de servei, confirma que Jesús ha estat una glopada d'aire fresc per als companys i els clients.

“Des del dia que va arribar s'ha adaptat estupendament, la plantilla està contentíssima amb ell, és molt simpàtic, molt obert, no s’oblida d’acomiadar-se de ningú… Hi ha un client que sol venir a prendre cafè quan hi és ell, perquè es posen a xerrar, el saluda, parlen… Ha donat més humanitat a la plantilla”.

“Jo em quedo amb una cosa molt especial: el somriure dels clients. Els costa molt poc de connectar amb les persones a nivell humà. Quan interactuen amb ells i els van coneixent, segur que les estacions fidelitzen clients”, Carolina Rodríguez, tècnic d'ocupació amb suport a DOWN CÁDIZ

La inclusió de persones amb discapacitat a les empreses genera una millora en el seu entorn, no només el laboral, sinó que les seves famílies i els més propers perceben un canvi important des del primer dia.

Mari Carmen Muñoz, mare de Jesús, relata que “des que treballa té l'autoestima més alta, està més content, té un altre tipus de converses. Estava una mica avorrit de la seva monotonia, ara ve cada dia molt feliç, explicant totes les coses que fa, la gent que ha conegut… Des que està treballant el notem més madur, ell està molt bé”. “M'agradaria que totes les empreses fossin capaces de recolzar més aquestes persones, donar-los una oportunitat, que puguin sentir la seva vida més normalitzada”, afirma.

Mila Leal, mare de la Nadia, comparteix les seves impressions: “Des que la Nadia està treballant està molt feliç, molt contenta, molt més animada i independent, més segura de si mateixa… És com si hagués madurat en molt poc temps. Espero que sigui el començament d'una carrera molt llarga per a la Nadia i que ella tingui oportunitats perquè la puguin conèixer i veure que amb persones com ella es poden fer mil coses diferents… Hi posen amor, dedicació i compromís”, conclou Mila.

Resulta evident que quan es brinda a les persones amb discapacitat oportunitats de treballar en llocs que s'adaptin a les seves competències, posen de manifest la seva vàlua com a professionals, demostrant que no hi ha lloc per als prejudicis. Les persones amb discapacitat representen un potencial enorme que no s'ha de desaprofitar, participant en l'economia i aportant valor a la societat, tal com els correspon.