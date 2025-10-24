Repsol a Escena: quan la música i l'energia viatgen juntes

L'any està a punt de canviar i arriba una nova onada de festivals, emocions i escenaris que no s'apaguen. Si l'any 2025 va estar ple de molta energia i música, el 2026 també promet ser un any de bona música i molts plans. Repsol continuarà portant les seves energies als festivals d'Espanya i Portugal i molts ja estan anunciant els seus cartells per a l'any que ve. Podràs conèixer les principals novetats d'aquests festivals al capítol 10 de Repsol en Escena, que arrenca amb la mirada posada en un 2026 que promet encara més diversió, música i plans culturals.
Pocs festivals han aconseguit mantenir-se tan vius com el Bilbao BBK Live. El 2026 farà vint anys, i ho celebrarà amb un cartell que torna a sorprendre. Però si alguna cosa el distingeix és la seva capacitat per reinventar-se. Al seu Escenari Repsol, durant tres dies, tot funcionarà amb energia 100% renovable. Ho farà gràcies a una combinació de 190 plaques solars i generadors alimentats amb combustibles 100 % renovables.
No és només una dada tècnica: és la prova que la música pot conviure amb la innovació. Entre la naturalesa de Kobetamendi i la vida urbana de Bilbao, el festival torna a unir el millor dels dos mons. Són tretze escenaris –vuit al festival i cinc a la ciutat–, un públic que torna any rere any i una experiència que s'ha guanyat un lloc destacat entre els grans festivals europeus.
A la costa mediterrània, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) prepara el seu retorn. Els dies 16, 17 i 18 de juliol, el públic tornarà a omplir la localitat castellonenca en una edició en què noms com The Kooks, Pendulum i Lori Meyers ja figuren entre els artistes confirmats.
El FIB manté l'essència: barreja d'estils, convivència entre generacions i un ambient que només s'entén si es viu des de dins. Repsol acompanya novament el festival aportant les seves solucions energètiques, fent possible que cada concert soni amb la intensitat que mereix. Perquè darrere de cada acord, hi ha una energia que no es veu, però se sent.
La música troba el seu escenari més llarg de l’any a Marenostrum Fuengirola, un cicle que s’estén de maig a setembre amb prop de 40 concerts. Pop, rock, flamenc, música clàssica, rap o indie… Cinc mesos en què aquesta localitat malaguenya es converteix en un punt de trobada per a públics molt diferents.
Repsol proveeix d'energia Marenostrum Fuengirola, un cicle de concerts que en la seva onzena edició comptarà amb grans artistes com Aitana, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Fito & Fitipaldis… i molts més.
El públic, davant de la Mediterrània, tornarà a gaudir de nits que barregen la brisa del mar amb l'emoció de la música en directe. Tot plegat, amb l'energia que Repsol subministra per mantenir el pols d'un cicle que ja és tradició.
Santiago de Compostel·la tornarà a marcar l'inici de la temporada festivalera amb O Son do Camiño. Aquest any, juntament amb Repsol i les seves energies, pujaran a l'escenari Katy Perry i Linkin Park, dos noms que convertiran Galícia en destinació obligada per als amants de la música en directe.
El 2025, Repsol va subministrar 338.219 litres de combustibles renovables als festivals d'Espanya i Portugal, cosa que es va traduir en una reducció de 940 tones de CO₂. Aquests combustibles es fan servir per alimentar grups electrògens que subministren energia als escenaris, sistemes de so i il·luminació. Una alternativa que redueix fins a un 90% les emissions netes de CO₂ davant del combustible convencional.
La companyia també implementa sistemes de recollida d'oli de cuina usat als food trucks, que després es transforma en combustible 100% renovable, a més d'incorporar solucions solars. Són gestos que mostren una manera diferent d'entendre l'energia: útil, eficient i cada cop més connectada amb la creativitat.
Repsol en Escena es continua consolidant com l'agenda audiovisual de l'oci. El programa s'emet quinzenalment, els dijous a les 21.30, a Atresmedia. En ell, Eva Soriano condueix un recorregut pels llocs on la cultura es viu de manera diferent. A més, al canal de YouTube de Repsol, els espectadors poden descobrir continguts extra: entrevistes, escenes inèdites i les agendes secretes dels artistes.
Amb aquest capítol nou, Repsol torna a demostrar que l'energia també pot ser emoció, ritme i moviment. I que, darrere de cada escenari, hi ha una història.