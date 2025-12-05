¿Saps com acabar l'any amb molta energia?

Llums, espectacles, aventures i esports a l'aire lliure… L'estació amb més màgia de l'any ve carregada de plans diferents per gaudir d'un Nadal inoblidable.
Ponts, esdeveniments empresarials, quedades amb amics i reunions familiars. El desembre està ple de dies assenyalats a l'agenda. Tot un mes per impulsar els teus plans cap a una nova dimensió i convertir-los en superplans. Si aquest any et ve de gust sortir del mateix de sempre, prova alguna cosa diferent. Aquí tens les propostes de l'agenda de Repsol en Escena, que ve carregada de bones idees. Per a tots els gustos i edats.
Llums, música, neu i un plus que importa cada cop més: energia 100% renovable i solucions per reduir la petjada de carboni. Perquè la màgia també pot ser responsable.
El darrer mes de l'any comença fort a The Music Station, que torna a brillar amb un espectacle de llums impulsat per electricitat 100% renovable de Repsol. Un pla amb tots els ingredients per connectar amb la infància i començar la temporada omplint el mòbil de fotos i esperit nadalenc.
The Music Station no és un decorat: és un hub creatiu ubicat a l'antiga Estación del Norte de Príncipe Pío, a Madrid. Un espai obert 24 hores per a artistes, autors, productors i el sector creatiu en general que, gràcies a l'acord pioner que van signar el gener del 2025 Repsol i Warner Music Spain, compta amb solucions energètiques que ajuden a reduir la petjada de carboni de la discogràfica. Gràcies a aquesta col·laboració, The Music Station i el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío tenen electricitat 100% renovable suficient per impulsar aquest entorn creatiu i situar Madrid al mapa de la innovació musical internacional.
Per als que volen adrenalina, cinema i un pla familiar d'aquells que no s'obliden fàcilment, Parque Warner Madrid celebra la segona edició de Christmas Studios. Des del 6 de desembre fins al 5 de gener, el parc es transforma: noves decoracions, un arbre de 22 metres amb so i vídeo, i espectacles pensats per a totes les edats, com el xou de bombolles “Bubble Christmas” al Teatro Chino o “Happy Holiday!” a Hollywood Boulevard.
Però, si t'agrada cantar, passa pel “Repsol Christmas Music Studio” i brilla com una estrella, perquè en aquest estudi nadalenc podràs venir amb la teva família o grup d'amics i gravar la vostra pròpia nadala amb efectes, instruments reals i qualitat professional. Sí: la teva cançó nadalenca, versió “pro”.
Tota aquesta màgia és possible gràcies al fet que la col·laboració entre Repsol i Parque Warner va més enllà i, des d'aquest estiu, el parc cobreix el subministrament energètic amb electricitat i gas natural amb garanties d'origen i combustibles 100% renovables.
I per als amants de la muntanya, una bona notícia: Sierra Nevada ha inaugurat temporada i torna a ser una de les destinacions estrella de l'hivern. Aquest any, Repsol repeteix com a soci estratègic i exclusiu, impulsant solucions com combustibles d'origen 100% renovable, mobilitat elèctrica i energia solar dins de l'estació.
¿L'objectiu? Que en puguis gaudir avui tenint cura del futur: gràcies a aquestes solucions, s'estima una reducció de fins al 80% a la petjada de carboni de l'activitat.
Llums i música a The Music Station, adrenalina i nadales al Parque Warner, o esport i neu a Sierra Nevada. Tres plans, un mateix missatge: viure-ho tot amb una altra energia.
¿Busques més inspiració? Repsol en Escena és el nou format audiovisual de Repsol que et proposa els millors plans d'oci, música i cultura perquè trobis experiències úniques i les visquis al màxim. Al capdavant d'aquest espai hi ha la presentadora Eva Soriano, que recorre la geografia espanyola buscant plans per a tots els gustos, amb continguts exclusius i imatges inèdites que t'acosten a allò més potent del moment. Cada dues setmanes, els dijous a les 21.30 h, a Atresmedia, t'explicarà què ha passat, què ha de venir i com Repsol impulsa una nova manera de gaudir de l'oci a través de les solucions energètiques.
I per als que volen més (perquè sempre se'n vol més), l'experiència continua al canal de YouTube de Repsol, amb contingut extra com les agendes secretes dels artistes. En resum: un programa per descobrir plans, sumar idees i no perdre't res del que es cou en l'oci i la cultura.