Els plans del 2025 que han fet gaudir de la millor energia

Hi ha anys que es mesuren en mesos i d'altres que es recorden per moments. 2025 pertany clarament a aquest segon grup.
Dotze mesos en què la música, el cinema, la cultura i l'entreteniment s'han viscut amb una intensitat especial, acompanyats d'una energia que no només s’escoltava o es veia, sinó que també se sentia. En aquest nou capítol de Repsol en escena toca mirar enrere i repassar alguns dels plans que han marcat l’agenda d’oci de l’any.
Des del seu naixement, Repsol en escena s'ha proposat una cosa molt clara: convertir-se en aquesta guia imprescindible per als que busquen experiències diferents, plans que surten del que és habitual i propostes que connecten amb el que està passant aquí i ara. Amb la presentadora Eva Soriano al capdavant, el programa ha recorregut tota la geografia espanyola mostrant festivals, esdeveniments culturals i cites imprescindibles. Cada dues setmanes, a les 21.30 h a Atresmedia, la cita ha estat ineludible per descobrir què fer, on i per què no perdre-s'ho.
Un dels grans protagonistes de l’any ha estat, sens dubte, la música en directe. Durant l'estiu, Repsol ha estat present en alguns dels festivals més esperats del calendari, impulsant-los amb les seves energies i contribuint a la reducció de la petjada de carboni d'aquests esdeveniments. FIB, Arenal Sound o cites tan icòniques com Love the 90's a Madrid, Sevilla i Barcelona, Love Twenties Madrid o Love Reggaeton Madrid han comptat amb alguna cosa més que concerts memorables.
En tots ells, els assistents van poder descobrir l'Espacio Repsol “Con toda la energia”, un lloc propi dins del festival pensat per viure la música d'una altra manera. Un punt de trobada on recarregar el mòbil gràcies a carregadors solars, reposar forces, gaudir d'una terrassa amb vistes privilegiades a la pista i participar en activitats com ara el famós túnel del vent, on no van faltar premis ni rialles. Tot això, alimentat per energies 100% renovables. A més, l'experiència es completava amb una parada imprescindible a la Barra Guia Repsol, on els cafès amb Solete ajudaven a recuperar energia entre concert i concert.
Alguns dels moments més comentats de l’estiu es van viure precisament en aquest espai. Repsol va convidar els assistents, de la mà de veus tan reconeixibles com Fernandisco i Dani Moreno “El Gallo”, a ballar i vibrar amb les energies en espectacles plens de focs artificials, confeti i sorpreses que van convertir Love the 90's Madrid i Love Tweenties Madrid en records difícils d'oblidar. Al FIB, a més, l'Espai Repsol va ser escenari de les energy sessions, amb un cartell propi de DJs alineat amb l'esperit del festival, integrant-se així a la seva programació oficial.
Bilbao BBK Live va ser una altra de les grans fites de l'any, amb 183 plaques solars, generadors alimentats amb combustibles 100% renovables, un aerogenerador i un sistema de monitoratge energètic en temps real. Celebrat en un entorn natural únic i amb fins a 12 escenaris, aquest festival va tornar a demostrar per què és un dels més destacats d'Europa. En aquesta edició, la innovació de Repsol es va fer visible amb l'Escenari Repsol, que durant tres dies va funcionar exclusivament amb energia 100% renovable.
La música també va tenir el seu espai fora dels festivals. El 19 de juny, amb motiu del Dia de la Música, va tenir lloc “Dani Fernández feat. Energy”, una celebració organitzada per Repsol en col·laboració amb Warner Music per commemorar l'estrena en cinemes del documental Todo Cambia, produït per la companyia energètica. Una nit carregada de talent i emoció que va reunir artistes, fans i professionals de la indústria per celebrar l'evolució de l'artista i la força de la música com a motor d'emocions.
Però el 2025 no ha estat només un gran any per als amants dels concerts. La cultura i el cinema hi han tingut un paper protagonista. Les energies de Repsol van il·luminar la Fira del Llibre de Madrid gràcies a la instal·lació de 176 plaques solars, i el setè art va brillar amb força en cites tan rellevants com el Festival de Sant Sebastià. Del 19 al 27 de setembre, l'Espai Repsol, ubicat a la Plaça Okendo, va acostar el cinema al públic amb entrevistes en viu, taules rodones i un pòdcast diari realitzat per Kinótico, tot això en un set alimentat per energia solar i equipat amb punts de recàrrega i sorteigs d'entrades.
Entre els moments més emotius del festival va destacar l’actuació de la Rondalla Santa Eulàlia de Mos, protagonista de la pel·lícula Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo que s’estrena el dia 1 de gener en cinemes, i que va arribar des de Vigo en un autobús impulsat per combustibles 100% renovables de Repsol. Com a partner energètic, la companyia va contribuir a reduir la petjada de carboni de l'esdeveniment mitjançant l'ús de grups electrògens amb combustible 100% renovable a la festa de clausura, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i transport de convidats amb combustibles renovables.
A l'octubre, el Festival de Sitges va tornar a demostrar que el cinema de terror, ciència-ficció i fantasia es viu de manera molt especial. Allà, Repsol va portar les seves energies més enllà de la pantalla amb experiències per al públic com ara photocalls solars, zona chill out, activacions amb Guia Repsol i la creació d'un gelat exclusiu al costat del solet Bico de Xeado. Tot això va contribuir, una vegada més, a la reducció de la petjada de carboni del certamen.
L’any també ha estat ple de diversió en família. Parc Warner Madrid ha comptat amb la col·laboració de Repsol durant tot l'any, des de l'estiu fins a Halloween i Nadal, cobrint-ne el subministrament energètic amb electricitat i gas natural amb garanties d'origen i combustibles 100% renovables. Fins al 5 de gener, el parc acull a més el Repsol Christmas Music Studio, on famílies i grups d'amics poden gravar la seva pròpia nadala amb qualitat professional.
I per abaixar el teló, la gira del musical Mamma Mia! ha portat les energies de Repsol per tot Espanya. Com a partner energètic, la companyia ha subministrat combustibles d'origen 100% renovable als sis tràilers que acompanyen la gira des del juliol del 2025 fins al juliol del 2026.
Així ha estat el 2025 a Repsol en escena: un any de plans inoblidables, escenaris plens de vida i experiències que demostren que l’oci també es pot viure amb una altra energia.