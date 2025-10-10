El cinema com a estrella: del glamur de Sant Sebastià al terror de Sitges

La tardor sempre arriba carregada de cultura, i si hi ha una forma d'art que sap fer-nos somiar, reflexionar i emocionar-nos, és el cinema.
Setembre i octubre són mesos clau per als amants de la gran pantalla. Primer, amb el prestigiós Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià i, immediatament després, amb l'imprescindible esdeveniment de gènere fantàstic a Sitges. Dos escenaris únics on Repsol ha tornat a estar present, posant la seva energia al servei de la cultura i acompanyant el públic en experiències inoblidables.
En aquest nou episodi de Repsol en escena, fem balanç del que va passar a Sant Sebastià i ens preparem per al que està passant a Sitges.
Cada setembre, la ciutat de Sant Sebastià es transforma en un enorme plató de cinema. Del 19 al 27 de setembre, els carrers, les places i els teatres de Sant Sebastià es van omplir d'estrenes, trobades amb estrelles de cinema i activitats obertes al públic.
A la plaça d'Okendo, l'Espacio Repsol es va convertir en un punt de trobada per als amants del cinema. Allà, el mitjà de comunicació especialitzat Kinótico va oferir un programa en directe amb entrevistes amb actors i directors, taules rodones amb professionals de la indústria i un pòdcast diari sobre les estrenes més esperades. Tot això es va gravar davant del públic en un plató molt especial, alimentat per plaques solars, que també oferia estacions de càrrega de mòbils i sortejos d'entrades.
Un dels moments més emocionants va estar protagonitzat per la Rondalla Santa Eulalia de Mos, un grup musical gallec que va viatjar des de Vigo en un autobús propulsat per combustibles 100% renovables, amb el suport de Repsol. La seva actuació, vinculada a la pel·lícula "Rondallas" de Daniel Sánchez Arévalo, va ser un exemple perfecte de com la música, el cinema i l'energia s'uneixen per commoure el públic. "L'objectiu principal de Repsol és ajudar el Festival de Sant Sebastià a aconseguir el seu objectiu de ser neutre en carboni. El Festival, com les grans indústries culturals, està experimentant una evolució conscient cap a models que inclouen estratègies de sostenibilitat ambicioses", va revelar en l'esdeveniment Natalia Villoria, directora de Publicitat i Patrocini de Repsol.
Com a soci energètic del festival, Repsol va contribuir a reduir la petjada de carboni de l'esdeveniment. Ho va fer amb diverses contribucions, des de generadors alimentats per combustibles 100% renovables en la Festa de Cloenda fins a estacions de càrrega per als vehicles elèctrics dels organitzadors. El transport dels convidats també va utilitzar combustibles renovables, reafirmant el compromís de l'empresa amb els esdeveniments culturals i d'oci amb baixa petjada de carboni.
Si setembre ens va convidar a somiar a la ciutat de Sant Sebastià, octubre ens transporta a Sitges, permetent-nos deixar volar la nostra imaginació. El Festival Internacional de Cinema de Catalunya, que enguany té lloc del 9 al 19 d'aquest mes, és una cita obligada per als amants del cinema fantàstic.
El festival es distingeix pel seu ambient únic, on la passió pels gèneres fantàstic, de terror i ciència-ficció és evident a cada racó. Un dels moments més esperats de l'esdeveniment és la Zombie Walk, que reuneix centenars de participants vestits com criatures tretes directament d'una pel·lícula de terror. Aquest any, Repsol ha afegit una proposta original a l'esdeveniment: una zona de maquillatge professional que permet als assistents convertir-se en autèntics zombis, preparats per desfilar pel passeig marítim i participar en aquesta experiència única.
Repsol, com a Sant Sebastià, aportarà les solucions energètiques que faran possible aquest esdeveniment. Aquestes inclouen el subministrament de combustibles 100% renovables per als generadors, a més d'alimentar part de la flota de vehicles encarregada de la logística i el transport dels convidats. També hi haurà electricitat renovable disponible per recarregar els vehicles del festival al punt de càrrega ràpida de l'Estació de Servei de Sant Pere de Ribes, a només 5 quilòmetres de Sitges. A més, el festival d'aquest any recollirà oli de cuina usat de la zona de food trucks, que després es transformarà en combustible 100% renovable.
A la Zona King Kong, els assistents podran relaxar-se en una zona chill-out amb energia solar, recarregar els seus telèfons en bancs solars i, el cap de setmana, gaudir d'un gelat exclusiu creat per Guía Repsol per a l'ocasió: el cervell zombi, fet amb quefir, llavors de sèsam negre i fruits vermells. L'energia solar també serà present al photocall del Mirador i al Meeting Stage.
Però la proposta de Repsol no es limita a la part energètica: també busca generar experiències inoblidables per al públic. El “Desafiament King Kong” és una prova d'habilitat divertida i reptadora per als visitants, on els guanyadors podran obtenir premis exclusius.
Pots descobrir o reviure tot això al nou episodi de Repsol en Escena, el format audiovisual que cada dues setmanes et proposa els millors plans de cultura i entreteniment. Presentat per Eva Soriano, el programa recorre tota la geografia espanyola per mostrar-te el que ha passat, el que ha de venir i les experiències úniques que no et pots perdre.
Des de festivals de música com el FIB, BBK o Arenal Sound, fins a grans cites de cinema com Sant Sebastià o Màlaga, passant per col·laboracions amb espais emblemàtics com el Parc Warner o celebracions com el Dia de la Música. Cada entrega és una finestra a l'oci més actual, sempre amb l'energia com a companya de viatge. I si vols anar més enllà, al canal de YouTube de Repsol trobaràs contingut exclusiu, com les agendes secretes dels artistes i materials inèdits de cada esdeveniment.