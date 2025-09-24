Sant Sebastià: viure el cinema més enllà de la pantalla

Del 19 al 27 de setembre, la capital guipuscoana es transforma en un escenari de pel·lícula, on enguany el públic pot seguir de prop les entrevistes a directors i actors espanyols en un espai instal·lat a la cèntrica plaça Okendo..
Sant Sebastià torna a ser la capital mundial del cinema. El seu festival, que arriba enguany a la 73a edició, omple novament la ciutat d’estrenes, catifes vermelles i rostres famosos de la gran pantalla. Durant aquests nou dies, el setè art s’entrellaça amb la vida quotidiana de Donosti, que obre els seus carrers, teatres i places a tots els visitants.
La ciutat convida a recórrer la Part Vella, visitar el port i, és clar, gaudir de la seva gastronomia, amb els pintxos, les terrasses i els restaurants d’alta cuina. Entre pel·lícula i pel·lícula, sempre es pot passejar per la badia de la Concha, acostar-se al Penya-segat del Vent o pujar al Mont Igeldo per contemplar unes vistes espectaculars.
En aquest escenari de pel·lícula, Repsol acosta el certamen als cinèfils i al públic en general. Fins al 27 de setembre, la plaça Okendo acull l’Espai Repsol, on l’equip de Kinótico —mitjà de referència en l’àmbit audiovisual espanyol— entrevista actors i directors convidats, a més de realitzar taules rodones i gravar el seu pòdcast diari. En aquest espai, alimentat amb plaques solars, es gravaran prop de 90 continguts, la qual cosa ofereix als espectadors l’oportunitat de veure i escoltar de prop els protagonistes de la gran pantalla, en un format accessible i gratuït que converteix cada conversa en una experiència irrepetible.
“La idea és que els qui visitin Sant Sebastià durant aquells dies no només vegin cinema, sinó que també el visquin de prop”, expliquen des de Kinótico sobre aquest espai, que s’ha convertit en un lloc clau per als amants del setè art, on poden conèixer de primera mà tots els detalls sobre les pel·lícules i sèries presentades. A més, en aquesta zona poden recarregar el mòbil amb energia solar i guanyar premis exclusius, com entrades dobles per a alguns dels estrenes previstos al festival.
En aquesta plaça cèntrica, els assistents també van tenir l’oportunitat de viure una experiència única: l’actuació de la Rondalla Santa Eulalia de Mos, alguns dels integrants de la qual participen en el nou llargmetratge de Daniel Sánchez Arévalo. Rondallas explica com un petit poble mariner, després del naufragi d’un vaixell pesquer, decideix recuperar la il·lusió formant una rondalla amb nens i grans. Aquesta agrupació musical va fer gaudir —i fins i tot emocionar— els espectadors amb la seva música i la seva energia col·lectiva, després de viatjar des de Vigo en un autobús alimentat amb combustible 100% renovable de Repsol.
A més de l’espai instal·lat al centre de la ciutat, Repsol aporta diverses solucions energètiques que faciliten el desenvolupament d’aquest esdeveniment i contribueixen a la reducció de la seva petjada de carboni. En l’àmbit de la mobilitat, una vintena de cotxes elèctrics de l’organització funcionen amb electricitat subministrada per la companyia energètica, mentre que la flota de vehicles oficials per a convidats i l’autobús que els traslladarà a la Festa de Cloenda es mouen amb combustibles 100% renovables. Aquest tipus de combustible també s’utilitzarà per alimentar els tres grups electrògens que generaran l’electricitat a la citada festa, que posarà punt final al festival demà dissabte al Palau Miramar.
La presència de Repsol aporta energia perquè cada detall del certamen funcioni i es gaudeixi al màxim. El resultat és una setmana en què tot flueix: des de les pel·lícules i sèries que es projecten a les sales, fins a la lluentor de les estrelles a la catifa vermella, passant pels espectadors i la ciutat. És la màgia del cinema, que batega amb més intensitat que mai perquè cada dia del festival sigui, literalment, de pel·lícula.