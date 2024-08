Contingut ofert per:





Fa poc menys d'un any, en un dels desplaçaments que realitza diàriament per anar a la feina, es va parar a proveir combustible en una estació de servei de Nalda, un municipi a 17 quilòmetres de la capital. El destí va voler que aquest acte, aparentment tan banal i quotidià, engreixés substancialment el compte corrent de Sergio. D’entre els centenars de vehicles que utilitzen cada dia aquest establiment, només un dels més de 3.300 que Repsol té repartits al llarg del país, l'atzar va triar el proveïment del Seat Ibiza de més de 20 anys.

La recàrrega de combustible de Sergio va ser la guanyadora de la campanya “Que bien te sienta un kilito de más” que la multienergètica va llançar l'estiu de l'any passat per sortejar un milió d’euros entre la comunitat d’usuaris que utilitzen la seva popular aplicació de pagament Waylet.

Dos mesos després de casar-se, Sergio va rebre la notícia: “Ja et pots imaginar, va ser una alegria enorme. No ens ho crèiem”, ens explica gairebé un any després. “Molts, jo inclòs, tendim a creure que aquests premis són només publicitat que mai no toca, però quan ets tu la persona guanyadora…”.

L'assossec amb què Sergio encara l'entrevista ja et fa sospitar que contradirà aquesta llegenda que diu que molts dels guanyadors de la loteria acaben sols i arruïnats. “El que és la meva vida, en forma d’hàbits i altres no ha canviat. Jo segueixo fent el mateix, segueixo estant amb la mateixa gent, amb els mateixos amics, amb les meves mateixes aficions, segueixo treballant”, assenyala sense donar-se la més mínima importància.

“El que sí que canvia és el teu estat mental, tenir aquesta solvència econòmica et dona molta tranquil·litat, ho veus tot molt més relaxat i et dona comoditat per seguir vivint, per no haver d'estar tot el dia mirant el compte bancari”, assenyala després d'explicar que quan van guanyar el premi van aprofitar per canviar l’Ibiza de més de 20 anys i per comprar-se un pis “millor del que havíem previst”.

“Em volia comprar també una bici, però segueixo igual de mandrós”, reconeix.

“La meva dona és de Madrid, així que entre els viatges a veure la família i els de feina fem al voltant de 400 quilòmetres al mes”, ens explica Sergio, que aquest estiu tornarà a participar en la campanya “Un kilito para un verano trankilito”, que sortejarà un altre milió d'euros entre els més de 8 milions d'usuaris de Waylet que reposin 30 euros o més entre l'11 de juliol i el 8 de setembre.

Sergio, que també té contractada la llum i el gas a casa seva amb Repsol, estalvia 15 cèntims per litre de combustible quan paga el seu proveïment amb Waylet, l'app de fidelització i pagament líder del sector. “Jo crec que devia ser un dels primers usuaris, em vaig instal·lar l'app només de veure el primer anunci”, ens explica aquest noi de La Rioja tan tranquil.