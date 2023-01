Sembrar oxigen per combatre l’escalfament global? T'expliquem com:

Contingut ofert per:







Amb el nou any arriba també una evidència climàtica: cada cop ens queda menys temps per assolir el repte marcat per la Unió Europea de reduir el 55% de les emissions de CO 2 el 2030 i, més enllà d'això, aconseguir la neutralitat de carboni el 2050. Això vol dir que ha arribat l'hora d'accelerar i desplegar totes les eines disponibles per aconseguir-ho. Una, i que ja estem posant en pràctica, és la compensació d'emissions mitjançant accions com ara la reforestació.

Quan es parla de la descarbonització imprescindible de la societat i de l'economia, es posen sobre la taula mesures com la millora de l'eficiència energètica, les energies renovables o l'economia circular. Totes orientades a la reducció d'origen de les emissions de CO 2 . És a dir, que no arribin a generar-se. Tot i això, durant el procés que ens portarà a la neutralitat certes activitats necessàries seguiran emetent CO 2 i és aquí on entren en joc els mecanismes de compensació, definits per l'Acord de París com a “clau” per afrontar l'emergència climàtica.

La reforestació consisteix, al capdavall, a aprofitar una de les 'tecnologies' més naturals i eficients de captura de carboni que ens brinda el planeta: els arbres. A través de la fotosíntesi, absorbeixen el CO 2 present a l'aire i el fixen en els teixits. Per tant, la reforestació de superfícies cremades, deteriorades o ermes s'ha convertit en una de les fórmules reconegudes per frenar l'escalfament global.

Més boscos, menys emissions